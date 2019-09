در ماه سپتامبر سال گذشته بود که ناگهان باخبر شدیم استودیوی بازی‌سازی «تل‌تیل گیمز» به پایان کار خود رسیده و به‌زودی تعطیل می‌شود. در آن زمان، تقریبا تمامی اعضای استودیو از کار خود برکنار شدند و به استودیوهای دیگری رفتند. حال طبق آخرین اخبار منتشر شده، تعدادی از سرمایه‌داران قصد دارند این استودیو را بازگردانند و شروعی تازه برای آن رقم بزنند.

روز گذشته، «جیمی اوتیلی» و «برایان وادل» به رسانه‌ها اعلام کردند که حق و حقوق استودیو و تعدادی از امتیازهای آن را به دست آورده‌اند؛ این دو پیش از این هیچ سمتی در استودیو نداشتند و تا به حال در ساخت هیچ‌کدام بازی‌های تل‌تیل گیمز دخیل نبوده‌اند. از حالا به بعد، این استودیو در شهر ملیبو – واقع در ایالت کالیفرنیای آمریکا – به کار خود ادامه خواهد داد. استودیوی اصلی تیل‌تیل ابتدا در شهر سن رافائل قرار داشت.

قرار است دوباره تعدادی از بازی‌های استودیوی تل‌تیل گیمز به فروش رود.

جیمی اوتیلی بیش‌تر روی بازی‌های موبایل سفارشی مثل Duck Dynasty و Power Rangers کار کرده بود. برایان وادل هم سابقه کار در استودیوی بازی‌سازی «ویرتوس» و کار روی موتور فیزیکی «هوِک» را در کارنامه خود دارد.

هزینه بازگرداندن استودیوی تل‌تیل گیمز توسط شرکت «اتلون گیمز» فراهم شده است؛ این شرکت جزء زیرمجموعه‌های کمپانی چینی «لی‌یو» محسوب می‌شود. در این بین تعدادی از مدیران استودیوهای «ربلیون» و «استاربریز» هم در این پروژه همکاری کرده‌اند.

بازگشت تل‌تیل گیمز قطعا خبر خوبی برای طرفداران خواهد بود، ولی این را هم باید در نظر بگیریم که از این پس استودیو توسط افراد کاملا جدیدی مدیریت می‌شود. استودیوی تل‌تیل در گذشته وظیفه ساخت بازی‌های تحسین‌شده‌ای مثل The Walking Dead و Tales From The Borderlands را بر عهده داشت.

در این بین چه بر سر اعضای قدیمی استودیو خواهد آمد؟ اوتیلی اخیرا در مصاحبه‌ای گفت: «به تعدادی از کارمندان قدیمی تل‌تیل گیمز نقش‌های کارمزدی پیشنهاد خواهیم داد. این احتمال هم وجود دارد که در آینده شغلی تمام‌وقت و دائمی به دست بیاورند.»

اگر اخبار را دنبال کرده باشید حتما می‌دانید که اعضای استودیو در سپتامبر سال گذشته بدون اینکه حمایت خاصی از آن‌ها بشود، ناگهان از کار خود اخراج شدند و استودیو هم کمک خاصی به آن‌ها نکرد. در حال حاضر تعدادی بسیار زیادی از اعضای قدیمی در شرکت‌های دیگر مشغول به کار شده‌اند. با این حال، این خبر برای افرادی که هنوز نتوانسته‌اند شغلی برای خود به دست بیاورند، قطعا خوشحال‌کننده خواهد بود.

اوتیلی در ادامه صحبت‌های خود اعلام کرد که می‌خواهند دوباره تعدادی از بازی‌های استودیو را بفروشند؛ مدتی قبل، تعدادی زیادی از بازی‌های تل‌تیل از فروشگاه‌های دیجیتالی حذف شدند. علاوه بر این، احتمال دارد که دنباله آن‌ها هم ساخته شود.

دقیقا نمی‌دانیم که چه تعدادی از اعضای قدیمی به استودیوی جدید بازمی‌گردند. دیدن دوباره تل‌تیل گیمز قطعا خبر خوبی است، اما باید این را هم در نظر داشت که تنها نام یک استودیو باعث خلق آثار جدید و بی‌نظیری نمی‌شود؛ این افراد و کارمندان استودیو هستند که بازی‌ها را می‌سازند و به آن‌ها هویت می‌بخشند.

