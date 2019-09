به گفته شرکت بازی‌سازی سگا، بازی Judgement – دنباله غیرمستقیم سری بازی‌های یاکوزا – توانسته فروش بسیار خوبی در غرب داشته باشد و انتظارات تهیه‌کننده خود را برآورده کند. در واقع فروش بازی آنقدری خوب بوده که احتمال دارد در آینده‌ دنباله این بازی را ببینیم.

«دای‌سوکه ساتو»، تهیه‌کننده بازی، درباره این خبر گفت: «از دید ما بازی جاجمنت توانسته در غرب فراتر از انتظارهای‌مان ظاهر شود. آن‌ها خیلی خوب هستند.»

همین چند سال پیش بود که سری بازی‌های یاکوزا و دنباله‌های آن تنها به بازار ژاپن محدود می‌شدند و طرفدار خاصی در کشورهای غربی نداشتند. با این حال، پس از اینکه سگا یاکوزا را به صورت رسمی و با زبان انگلیسی روانه بازارهای غربی کرد، این مجموعه توانست عده‌ی بسیار زیادی را شیفته خود کند. الان هم همان‌طور که خواندیم، اثر جاجمنت توانسته عملکرد بسیار خوبی داشته باشد. سری یاکوزا دنباله‌های زیاد و متنوعی دارد. همین هفته هم قسمت هفتم مجموعه به صورت رسمی معرفی شد. بنابراین، انتظار داریم که در آینده داستان جدیدی از جاجمنت ببینیم.

وقتی از دای‌سوکه درباره احتمال ساخت دنباله بازی سوال شد، او گفت: «ما به عنوان یک تیم علاقه داریم تا روی قسمت‌های جدیدی از مجموعه جاجمنت کار کنیم.»

این بیانیه چیزی را به صورت رسمی تایید نمی‌کند، ولی در هر صورت حالا می‌دانیم که خود سازندگان هم دوست دارند دنباله بازی را بسازند. بازی جاجمنت جدا از فروش خوبی که داشت، توانست منتقدان را به تحسین وا دارد و امتیازات خوبی دریافت کند. بیشتر منتقدان از داستان بازی، مکانیک‌های کارآگاهی و نحوه ارائه و نمایش شهر توکیو تعریف کردند.

با اینکه سگا از فروش بازی بسیار راضی است، ولی نکته جالب ماجرا این است که جاجمنت در ماه انتشار خود نتوانست حتی در بین ۲۰ بازی پرفروش آمریکا قرار بگیرد. البته می‌دانیم که این دسته از بازی‌ها مخاطبان خاص خود را دارند و قطعا برای همه‌ی بازی‌کننده‌ها ساخته نشده‌اند.

منبع متن: digikala