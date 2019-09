تاریخ انتشار بازی Yooka-Laylee And The Impossible Lair مشخص شد

بدون شک معرفی اولیه‌ی بازی Yooka-Laylee And The Impossible Lair بسیاری از بازی‌بازها را متعجب کرد. نسخه‌ی اول این بازی با الهام از سری‌ بازی‌های Banjo-Kazooie ساخته شده بود. ولی به نظر می‌رسد که استودیوی پلی‌تانیک گیمز (Playtonic Games) مسیر متفاوتی را برای این عنوان درپیش گرفته است. بازی Yooka-Laylee And The Impossible Lair، برخلاف […]

بدون شک معرفی اولیه‌ی بازی Yooka-Laylee And The Impossible Lair بسیاری از بازی‌بازها را متعجب کرد. نسخه‌ی اول این بازی با الهام از سری‌ بازی‌های Banjo-Kazooie ساخته شده بود. ولی به نظر می‌رسد که استودیوی پلی‌تانیک گیمز (Playtonic Games) مسیر متفاوتی را برای این عنوان درپیش گرفته است.

بازی Yooka-Laylee And The Impossible Lair، برخلاف عنوان قبلی این مجموعه‌، یک بازی پلتفرمر دو و نیم بعدی است و امروز تیم۱۷ (Team17)، ناشر این بازی، بدون ارائه‌ی هیچ گونه اطلاعات بیشتری از تاریخ انتشار این بازی رونمایی کرد.

عنوان Yooka-Laylee And The Impossible Lair در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۸ (۸ اکتبر ۲۰۱۹ میلادی) برای رایانه‌های شخصی، اکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و نینتندو سوییچ منتشر خواهد شد.

منبع متن: gamefa