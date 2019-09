چند وقت پیش با خبر شدیم که مایکروسافت استودیوی جدیدی برای ساخت سری بازی‌های Age of Empires راه‌اندازی کرده است. با این حال، اخباری به گوش می‌رسد که این استودیو در حال حاضر روی قسمت جدید این مجموعه کار نمی‌کند و تمرکز خود را روی موارد دیگری گذاشته است.

«آدام ایسگرین» به‌تازگی در مصاحبه‌ای از سمت مایکروسافت اعلام کرده که این استودیو فعلا تحت رهبری «شانون لوفتیس» فقط روی استودیوهایی که روی این مجموعه کار می‌کنند، نظارت دارد.

در حال حاضر استودیو «فورگاتن امپایرز» که بازسازی قسمت اول را ساخته بود، روی دنباله مجموعه کار می‌کند. اعضای استودیوی «رلیک گیمز» هم مشغول ساخت قسمت چهارم بازی هستند. استودیوی استرالیایی «تنتالوس مدیا» هم به عنوان تیم سوم مجموعه روی ساخت شماره سوم بازی تمرکز کرده است.

ایسگرین درباره این موضوع گفت: «نقش ما به عنوان نظارت‌کننده در مایکروسافت این است که بگذاریم این استودیوها بازی‌های جدیدی از این مجموعه بسازند و مطمئن شویم که همگی در فراهم آوردن تجربه‌‌ی بی‌نظیری که به آن باور داریم، یکپارچه و هماهنگ هستیم.»

مایکروسافت این استودیو را در ماه جون در کنار اعلام خبر خرید استودیو «دبل فاین» به‌صورت رسمی معرفی کرد. در حال حاضر مایکروسافت ۱۵ استودیو جداگانه برای ساخت بازی‌ دارد.

منبع متن: digikala