سلام خدمت کاربران و همراهان همیشگی گیمفا. امیدوارم حالتان خوب باشد و روزهای تابستانی داغ و خوبی را سپری کنید. با بخش جدید «موسیقی‌ گیمفا» همراه شما هستیم. به مانند گذشته، در این بخش سعی داریم تا موسیقی متن بازی‌های ویدئویی محبوب شما را تهیه کرده و برای دانلود قرار دهیم. در جدیدترین قسمت به سراغ موسیقی‌های بازی محبوب Call of Duty: Modern Warfare 2 رفته‌ایم؛ پس با ما همراه باشید.

Call of Duty: Modern Warfare 2 دومین نسخه از سری محبوب و موفق Modern Warfare و ششمین نسخه از سری تیراندازی Call of Duty است که در سال ۲۰۰۹ عرضه شد. این بازی خیلی زود توانست رکوردها فروش را جابجا کرده و در عرض ۲۴ ساعت حدود ۵ میلیون نسخه در آمریکای شمالی به فروش برساند. بر اساس اخرین گزارشاتی که در سال ۲۰۱۳ منتشر شد، بازی Call of Duty: Modern Warfare 2 موفق شد تا در مجموع ۲۲ میلیون نسخه به فروش برساند که نشان از محبوبیت بالای آن در نزد بازی‌بازان دارد.

به جرات می‌توان بازی Call of Duty: Modern Warfare 2 را کی از بهترین‌های این سری به شمار آورد. صرف نظر از گرافیک و جلوه‌های بصری یا گیم‌پلی، موضوعی که باعث شد تا این بازی به یک عنوان خاص و موفق تبدیل شود موسیقی‌های خاص و منحصر بفرد آن بوده‌اند؛ موسیقی‌هایی که توسط هانس زیمر و لورن‌بالف ساخته شده‌اند.

بر همین اساس تصمیم گرفتیم تا در قسمت جدید آلبوم موسیقی‌های رسمی بازی به همراه موسیقی‌های متن Call of Duty Modern Warfare 2 که شامل ۴۴ قطعه می‌شود را قرار دهیم. شما می‌توانید موسیقی‌های بازی Call of Duty: Modern Warfare 2 را در قسمت پایین دانلود کنید:

دانلود آلبوم موسیقی‌های رسمی Call of Duty: Modern Warfare 2 با کیفیت FLAC (شامل ۱۶ ترک)

دانلود آلبوم موسیقی‌های متن Call of Duty: Modern Warfare 2 با کیفیت ۳۲۰ (شامل ۴۴ ترک)

