در طی کنفرانس Nintendo Direct اخبار زیادی در مورد بازی‌های آینده منتشر شد که یکی از همین اخبار مربوط می‌شود به بازی‌های Dragon Quest I و Dragon Quest II. در طی این خبر آمده است که قرار است این بازی‌ها در تاریخ ۲۷ سپتامبر (مصادف است با ۵ مهر ماه سال جاری) در کشور ژاپن منتشر شود.‌

بر اساس آخرین اخبار منتشر شده، قرار است که کمپانی Square Enix، بازی‌های Dragon Quest و Dragon Quest II: Luminaries of the Legendary Line و Dragon Quest III: The Seeds of Salvation را در تاریخ ۵ مهر ماه سال جاری بر روی کنسول‌ نینتندو سوئیچ عرضه کند. از تاریخ ۵ مهر کاربران می‌توانند این بازی‌ها را بر روی فروشگاه eShop دریافت نمایند. البته لازم به ذکر است که این تاریخ انتشار مربوط به ژاپن است.

منبع متن: gamefa