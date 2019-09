یکی از مهم ترین شاخه های صنعت بازی که در سال های اخیر جایگاه ویژه ای در بین گیمرها برای خود ایجاد کرده، «بازی موبایل» است. شاخه ای که هر سال میلیون ها دلار برای توسعه دهندگان خود سود دارد و هر سال هم به این اعداد و ارقام اضافه می شود و افراد بیشتری […]

یکی از مهم ترین شاخه های صنعت بازی که در سال های اخیر جایگاه ویژه ای در بین گیمرها برای خود ایجاد کرده، «بازی موبایل» است. شاخه ای که هر سال میلیون ها دلار برای توسعه دهندگان خود سود دارد و هر سال هم به این اعداد و ارقام اضافه می شود و افراد بیشتری در سرتاسر دنیا به مخاطبین این بازی ها اضافه می شوند. شما در هر لحظه که اراده کنید نمی توانید پی سی یا کنسول خانگی خود را از کیفتان بیرون آورده و مشغول باز کردن اچیومنت های God of War یا قلع و قمع کردن دشمنان تان در Gears of War شوید. برای اینکه بتوانید یک استراتژی خوب بزنید، به اتاقی آرام و یک موس خوب احتیاج دارید، اما اگر یک گوشی موبایل معمولی داشته باشید، فاصله تان تا دنیای بازی ها، برابر است با فاصله ی دست تا جیب تان. درست است که شاید نتوانید داستانی مثل The Last of Us یا لذت پریدن از یک صخره به صخره ی دیگر با لارا کرافت را تجربه کنید، اما اصلاً مگر قرار است همیشه درگیر بازی هایی با داستان های حماسی و گرافیکی بی نقص و واقع گرایانه باشیم؟ مگر به جز این است که اولین و اصلی ترین هدف بازی ها، سرگرم کردن ماست؟ امروزه تنوع بازی های موبایل به قدری زیاد است که با کمی جستجو در گوگل پلی یا اپل استور بالاخره بازی ای را پیدا خواهید کرد که راستِ کار خودتان است. بازی هایی هستند که باعث می شوند دنیای بازی های موبایل را بیش از همیشه جدی بگیریم و بازی هایی هستند که ما را چندین ساعت پای گوشی هایمان بنشانند و کمک کنند تا در دنیای شلوغ و پر سر و صدای امروزی، هر وقت که خواستیم به دنیای بازی ها پناه ببریم و برای چند دقیقه ای استرس و دغدغه های زندگی روزمره را فراموش کنیم. از طرفی دیگر، اگر صادق باشیم، این گوشی های موبایل بودند که کنسول های دستی را کم اهمیت تر کردند. البته کنسول نینتندو سوویچ توانست محبوبیت این کنسول ها را تا حد زیادی برگرداند و هنوز هم نینتندو با قدم های راسخ در جهت توسعه ی این کنسول تلاش می کند، اما کنسولی مانند PS Vita تقریباً به تاریخ پیوست. شاید خیلی ها از این موضوع خشنود نباشند، اما رفته رفته بازی های موبایل دارند به حدی می رسند که چیزی کم از بازی های با کیفیت کنسول های دستی ندارند و علاوه بر آن، قیمت شان هم کمتر است. خیل عظیمی از این بازی ها کاملاً رایگان هستند و تنها کاری که لازم است انجام دهید، صرف چند دقیقه وقت برای دانلود دیتای این بازی هاست.

در این مقاله، تصمیم گرفتیم در دو قسمت، سری به بیش از ۵۰ بازی موبایل بزنیم که به نظرمان بهترین بازی های منتشر شده برای اندروید، iOS و یا هر دو پلتفرم بوده اند. در این مقاله هیچ محدودیت زمانی وجود ندارد و از اولین بازی ها شروع کرده و تا آخرین بازی های سال گذشته ی میلادی را برایتان لیست کرده ایم تا اگر این عناوین را نمی شناختید یا از دانلود و یا خرید آن ها مطمئن نبودید، از این لیست استفاده کنید. این لیست بیشتر از اینکه حالت رقابتی داشته باشد، حالت معرفی دارد و قصد داریم کمکی به شما دوستان و عزیزان در این زمینه کرده باشیم. همچنین مروری بر بازی های موبایلی داشته باشیم که شاید خیلی از آن ها اکنون برایمان تبدیل به خاطره شده اند. در این لیست پرطرفدار بودن بازی، جایزه هایی که بازی از آن خود کرده و مهم تر از همه خلاقانه بودن آن مد نظر قرار گرفته اند. هیچ محدودیتی برای انتخاب در این لیست برای خود قرار نداده ایم و به همین خاطر بعضی از بازی های لیست، نسخه ی رسمی پورت شده ی برخی عناوین هستند، برخی دیگر بازی های Hyper Casual اند و برخی دیگر نیز بازی های سنگین ساخته شده برای گوشی ها هستند. بیش از این مقدمه چینی نمی کنم و مستقیم به سراغ قسمت دوم بهترین بازی ها ساخته شده برای موبایل می روم. با من و گیمفا و این مقاله ی مفصل همراه باشید!

Angry Birds

اگر نگوییم موفق ترین، قطعاً یکی از موفق ترین بازی هایی که تا به امروز برای موبایل ساخته شده، سری Angry Birds است. این بازی دقیقاً وقتی پا به بازار بازی های موبایل گذاشت که این بازی ها کم کم داشتند محبوب تر می شدند و عناوین خلاقانه ای ساخته می شد و Angry Birds اوج این جریان بود. یک بازی بسیار مینیمال که تنها کارتان در بازی نشانه گیری و شلیک پرنده های بخت برگشته به سمت خوک های سبز رنگ دشمن بود. اینکه از روی فیلم ها بازی ساخته شود یا از روی بازی های بزرگ فیلم ساخته شود، چیزی است که این روزها برای همه عادی شده، اما اینکه یک بازی موبایل که احتمالآً فقط به قصد سرگرمی ساخته شده اینقدر بزرگ شود که نسخه های پورت شده ی آن تقریباً برای همه ی پلتفرم های دیگر ساخته شده و با اقتباس از آن کامیک بوک و دو فیلم و یک سریال محبوب منتشر شود، تا همین امروز نیز اتفاق عظیم و عجیبی است. Angry Birds تقریباً از سوی تقریباً تمام منتقدین و گیمرهای دنیا واکنش مثبتی دریافت کرد و خشت اولی بود که بازی های محبوب دیگر نیز روی آن بنا شدند. تعداد نسخه های اصلی و فرعی این عنوان بسیار زیاد است که با توجه به محبوبیت بازی، اصلاً تعجبی ندارد. طراحی کامیک و رنگارنگ بازی، گیم پلی جذاب و معتاد کننده ی آن که هر لحظه شما را ترغیب می کند تا رکوردتان را ارتقاء دهید، حجم کم و قیمت مناسب این عنوان از دلایلی هستند که اگر تا به امروز این شاهکار استودیوی Ravio Entertainment که سازندگانش سر آن میلیونر شدند را امتحان نکرده اید، به آن سری بزنید.

FIFA & Pro Evolution Soccer

کنسول پلی استیشن ۴ و اکس باکس وان هر دو در نوامبر سال ۲۰۱۳ به بازار آمدند و اکنون حدود ۶ سال از عرضه ی آن ها می گذرد، اما فکر می کنید EA یا کونامی دست از ساختن بازی برای پلی استیشن ۳ و اکس باکس ۳۶۰ برداشته اند؟ جالب است بدانید آخرین بازی ای که برای PS3 و Xbox 360 تا به امروز ساخته شده، بازی FIFA 19 است! این در حالی است که نسل قبل آخرین بازی ای که برای PS2 منتشر شد، PES 2014 بود، یعنی وقتی حتی PS4 در بازار بود! حالا فکر می کنید این دو شرکت از خیر پورت کردن بازی هایشان روی پلتفرم های دیگر می گذرند؟ به نظر می رسد هر چیزی که به برق وصل شود این دو بازی روی آن اجرا می شوند و این یک شکایت نیست! اینکه فوتبال پرطرفدارترین ورزش دنیاست چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد و نه تنها خود ورزش، بلکه هر چه که به آن مربوط باشد به شدت سوددهی خوبی دارد. آخرین نسخه ی هر دو بازی بر روی سیستم عامل های اندروید و iOS موجود هستند و اگر فکر می کنید نمی توان بدون دسته فوتبال بازی کرد، باید یکی از این دو بازی را به انتخاب خودتان بازی کنید (چون می دانیم اصلاً موضوع شوخی برداری نیست و هر کدام طرفداران دو آتشه ی خود را دارند!). هر دو بازی به خوبی پورت شده اند و اگر از کسانی هستید که نصف روزتان در سایت های ورزشی و لابلای نتایج تیم های مختلف می گذرد، یا صرفاً به رقابت علاقه دارید، این دو بازی به خوبی می توانند انتظارات شما را تا حد خوبی برآورده کنند.

Flappy Bird

Flappy Bird نتیجه ی فکر بکر یک توسعه دهنده و بازی ساز ویتنامی به نام Dong Nguyen است که بازی را یک تنه ساخته و با کمک استودیوی dotGears آن را در سال ۲۰۱۳ منتشر کرد. Flappy Birds برای کسانی خوب است که می خواهند ببینند چقدر می توانند روی یک کار به ظاهر ساده ولی در عمل دشوار تمرکز کنند. اگر این بازی را برای اولین بار یک فرد حرفه ای مقابل تان بازی کند، احتمالاً حس خواهید کرد که آب خوردن است و هیچ پیچیدگی خاصی ندارد، فقط کافی است انگشت تان را روی صفحه بزنید تا پرنده ی شما از لابه‌لای لوله های سبز رنگ عبور کرده و به آن ها بر خورد نکند. اما زمان بندی در این بازی همه چیز است؛ چند میلی ثانیه زودتر یا دیرتر می تواند باعث شود کل انرژی ای که تا آن لحظه گذاشتید هدر رود. اگر اوایل بازی بیشتر از چهار، پنج لوله را نتوانستید رد کنید، اصلاً جا نخورید، در این بازی رکورد ۶۰، ۷۰ یک رکورد بسیار خوب محسوب می شود! این بازی در اواخر سال ۲۰۱۳ و سال ۲۰۱۴ آن قدر محبوب شد که روزانه حدود ۵۰ هزار دلار فقط از تبلیغات درون برنامه ای برای سازنده درآمد داشت. پس از مدتی آقای Nguyen که از شهرت فراوان بازی اش راضی نبود، بیان کرد که این بازی بیش از حد برای او دردسرساز شده و دیگر نمی تواند این وضعیت را تحمل کند. پس از مدتی Flappy Birds از فروشگاه های رسمی گوگل و اپل به دلیل اعتیادآور بودن و استفاده های ناصحیح از آن حذف شد، اما همچنان می توان آن را در اینترنت پیدا کرد. اگر فکر می کنید می توانید در مقابل وسوسه ای که این بازی با خود به همراه می آورد بایستید، امتحان کردن آن ضرری ندارد!

Telltale’s The Walking Dead

درست است که مدیران کمپانی Telltaleسال گذشته ی میلادی خبر ورشکست شدنش را اعلام کردند و مجبور شدند تمام کارکنانش را اخراج کرده و در کمال ناباوری و حسرت و اشک طرفداران به کار این شرکت دوست داشتنی خاتمه دهند، اما میراثی که Telltale برایمان به جا گذاشته، هیچ گاه فراموش نمی شوند. قسمت خوب ماجرا این است که اکثر بازی هایی که این شرکت با سبک مخصوص خودش برای PC و پلتفرم های دیگر منتشر کرده بود، بعداً برای اندروید و iOS نیز پورت شدند. از آنجایی که اکثر این بازی های بر پایه ی انتخاب دیالوگ، جست و جو در محیط و سکانس های دکمه زنی بنا شده اند، پلتفرم موبایل برای تجربه کردن این عناوین، پلتفرمی بسیار مناسب به شمار می رود. از طرف دیگر بسیاری از بازی هایی که Telltale می ساخت، در سبک خود شاهکار بودند، به خصوص فصل اول بازی The Walking Dead که هنگام عرضه همه ی سرها را به سمت خود برگرداند و توانست جایزه های زیادی را به خاطر سبک جدید روایت و داستان قوی و تاثیر گذار از آنِ خود کند. داستان سری The Walking Dead درباره ی دختربچه ای به نام کلمنتیاین است که در فصل اول با مردی که مانند پدرش با او برخورد می کند، در دنیایی زامبی گرفته همراه می شود و در طی سه فصل بعدی بزرگ تر می شود و خودش مسئولیت کودکی دیگر را بر عهده می گیرد. اگر این شاهکار را بازی نکرده اید، همین الآن بروید و آن را برای گوشی خود دانلود کنید. البته قسمت اول هر فصل رایگان است، اما برای قسمت های دیگر باید مبلغی را پرداخت کنید.

Limbo

لیمبو یکی از عجیب ترین بازی هایی است که تا به امروز پا به دنیای بازی ها گذاشته است. شاید حتی بتوان گفت تاریک ترین بازی ای است که تا به حال ساخته شده. وقتی ایده ی یک بازی درباره ی دوزخ کودکان است، باید هم اینقدر تاریک باشد. همه چیز در لیمبو سیاه و سفید است و رنگ دیگری در بازی نمی بینید. این بازی به قدری از نظر طراحی هنری زیبا و در عین حال آزاردهنده است که اگر موزه ای برای به یاد ماندنی ترین عناوین تاریخ بازی های کامپیوتری وجود داشت، بدون شک Limbo بخش بزرگی از آن را به خود اختصاص می داد. شما در نقش پسر بچه ای کوچک و بی دفاع در لیمبو (که گفته می شود جهنم کودکان است)، به دنبال خواهر کوچک تر از خودتان می گردید و در این میان باید از دست عنکبوت های غول پیکر، کرم ها و تله های بی رحمانه ای که بچه های دیگر پیش رویتان قرار داده اند جان سالم به در ببرید. سبک لیمبو پلتفرمر است و بازی فیزیک ویژه ای دارد که همه ی اشیاء و کاراکترها به نرمی هرچه تمام تر در آن حرکت می کنند. سازندگان در استودیوی Playdead بازی را به گونه ای طراحی کرده اند که قبل از پیدا کردن راه حل هر معما، حداقل یک بار بمیرید. آن ها این روش خود را «آزمون و مرگ» (به جای آزمون و خطا) نامیده اند. صحنه های مرگ این پسر بچه ی کوچک می تواند بسیار آزاردهنده باشد و سکوت محیط نیز این موضوع را شدت می بخشد. لیمبو از جمله بازی هایی است که بعداً برای گوشی های موبایل پورت شده است اما بازده خیلی خوبی در این پلتفرم دارد. امتیاز این بازی در گوگل پلی هم اکنون ۴٫۷ است که نشان دهنده ی عالی بودن آن است. اگر می خواهید یک عنوان جدی و متفاوت را تجربه کنید، لیمبو با قیمتی حدود ۵ دلار برای هر دو سیستم عامل اندروید و iOS انتظار شما را می کشد.

Valiant Hearts: The Great War

یوبی سافت نیز از بازار فوق العاده ی گوشی های موبایل و طرفداران این بازی ها خبر دارد، بنابراین این عنوان استثنایی و زیبا را پس از بازخورد خوب آن روی سایر پلتفرم ها، برای گوشی های موبایل منتشر کرد. Valiant Hearts طراحی بسیار گیرنده و زیبایی دارد و حال و هوای بازی نیز به گونه ای است که نمی توان آن را پس زد، حتی اگر گیم پلی مشکلات کوچکی نیز داشته باشد. طراحی هنری عالی، نحوه ی روایت فریم به فریم داستان در قالب نقاشی های کامیک و موسیقی های بی نظیر بازی باعث می شود که تقریباً هر کسی به آن علاقه مند شود. بازی درباره ی پنج نفر در طی جنگ جهانی اول است که چهار نفر آن ها به شیوه های مختلفی به یک سرباز آلمانی کمک می کنند تا به عشق زندگی اش برسد. این بازی پر از مفاهیم زیبا و انسان دوستانه است و با اینکه کاراکترهای شما نقاشی هایی ساده هستند که حتی چشمشان معلوم نیست، اما از اعماق وجود می توانید با آن ها ارتباط برقرار کنید، آن ها را حس کنید و به آن ها کمک کنید تا به هدف شان برسند. درست است که تا به حال بازی های زیادی درباره ی جنگ های جهانی ساخته شده است، اما بیشتر آن ها روی قلع و قمع کردن نازی ها تمرکز کرده اند و کمتر عنوانی بوده که به پشت صحنه ی این جنگ ها و تراژدی های موازی با خود جنگ بپردازد. Valiant Hearts: The Great War این کار را جوری انجام می دهد که هرگاه به بازی های ساخته شده درباره ی جنگ جهانی فکر کنید، نام این بازی جزو اولین نام هایی خواهد بود که به ذهنتان خطور خواهد کرد. سبک این بازی معمایی – ماجرایی است و گیم پلی جذابی نیز دارد. اگر دنبال یک بازی موبایل می گردید تا با احساسات تان بازی کند، Valiant Hearts این نیاز شما را به خوبی برطرف خواهد کرد. البته این بازی کمی گران است و با قیمت حدوداً ۱۵ دلار در فروشگاه های اپل استور و گوگل پلی به فروش می رسد.

The Room

در بین عناوینی که تا به حال معرفی کردیم، برخی از آن ها بازی های عظیمی هستند که به خاطر شهرت و محبوبیت شان بر روی موبایل عرضه شدند و برخی دیگر بازی های Hyper Casual که فقط تکرار دو سه مکانیزم ساده هستند. اما بازی The Room در این لیست، بازی واقعاً متفاوتی است. بسیاری اعتقاد دارند که سری The Room بهترین بازی های ساخته شده برای پلتفرم موبایل و سیستم عامل های اندروید و iOS است. البته بیراه هم نمی گویند، اگر کسی به سبک معمایی و رازآلود بازی علاقه داشته باشد، عنوانی بهتر از The Room را نمی تواند پیدا کند. سری The Room به فضاهای مخوف، مرموز و وهم آلودش شهرت دارد. در پس هر یک از اشیای بازی داستانی نهفته که انتظار شما را می کشند. معماهای بازی به قدری خوب طراحی شده اند که قدرت تفکر و استدلال شما را به چالش خواهد کشید و از حل کردن تک تک آن ها لذت خواهید برد. به علاوه، سازندگان عمیقاً با طراحی بازی برای موبایل و تجربه ی کاربری کاربران آشنایی دارند و این سری را به گونه ای ساخته اند که آن را به چشم یک بازی واقعی و جدی نگاه خواهید کرد، نه یک بازی موبایل برای وقت کشی. آخرین نسخه ی این بازی تا امروز The Room 4: Old Sins است که در هر دو فروشگاه گوگل پلی و اپل استور امتیاز باور نکردنی ۴٫۹ را کسب کرده و میلیون ها بار از این دو فروشگاه دانلود شده است. این بازی در یک خانه ی عروسکی مخوف جریان دارد و یک عالمه یادداشت، کتابچه و معماهای خلاقانه در گوشه و کنار این خانه انتظار شما را می کشد. قیمت بازی در هر دو فروشگاه حدود ۵ دلار است و پیشنهاد ما این است که این عنوان را به هیچ عنوان از دست ندهید.

Fruit Ninja

می خواهید وقت کشی کنید؟ عنوانی می خواهید که نیازی به فکر کردن و محاسبه کردن نداشته باشد و فقط سرعت عمل بطلبد؟ Fruit Ninja یکی از بهترین گزینه های موجود برای این کار است. استودیوی سازنده ی بازی یعنی Halfbrick، این عنوان را در آوریل سال ۲۰۱۰ بر روی سیستم عامل iOS منتشر کرد و بعدها به دلیل محبوبیتی که بازی به دست آورد، Fruit Ninja برای سیستم عامل ها و کنسول ها دیگر نیز منتشر شد. گیم پلی بازی بسیار سرراست و راحت است؛ شما باید انگشت خود را روی صفحه کشیده و هر چقدر که می توانید میوه های مختلف را به دو نیم تقسیم کنید. هر چقدر بتوانید میوه های بیشتری را با یک حرکت دست نصف کنید و از منفجر کردن بمب ها جان سال به در ببرید، امتیاز بیشتری کسب خواهید کرد. Fruit Ninja به دلیل سرعت عملی که می خواهد، کاملاً برای کینکت و PS VR مناسب است. سازندگان نیز کاملاً متوجه این موضوع بودند و بازی را برای هر دو تکنولوژی منتشر کردند. فیزیک روان بازی، گیم پلی بسیار راحت، جلوه های بصری سرگرم کننده و حالات مختلف تک نفره و چند نفره که برای این عنوان طراحی شده، این عنوان را تا این حد معروف کرده است. Fruit Ninja تا به حال چند صد میلیون بار از هر دو فروشگاه گوگل پلی و اپل استور دانلود شده است و عنوانی کاملاً رایگان است.

Monument Valley

یکی دیگر از بازی های زیبا و چشم نواز که بیش از هر چیز دیگری بخاطر گرافیک هنری زیبایش معروف شد، Monument Valley است. طراحی هنری بازی بر عهده ی آقای Ken Wong، آرتیست گروه Ustwo Games بوده که در طراحی های خود از نمادهای مینیمال و الهام گرفته شده از فرهنگ و نقاشی های ژاپنی استفاده کرده است. در Monument Valley، شما در نقش شاهزاده خانمی هستید که می خواهد به مقصدش برسد و شما به او کمک خواهید کرد تا از موانع مختلف بگذرد، یا بهتر بگویم، موانع را برای او کنار زده و محیط را تغییر می دهید. بازی از دید ایزومتریک روایت می شود و خطای دید در آن نقش مهمی ایفا می کند. برای اینکه راه مورد نظر خود را پیدا کنید، شاید مجبور شوید چندین بار موانع را بچرخانید تا یک راه مخفی پیدا کنید. گرچه این بازی دریافت بسیار خوبی از سوی مخاطبین و منتقدان داشت، اما کوتاه بودن بازی و آسان بودن آن مواردی بودند که صدای برخی ها را در آورد. Monument Valley با موتور Unity ساخته شده و فیزیک بسیار نرم و چشم نوازی دارد. همچنین قطعاتی که در این بازی نواخته می شوند بسیار زیبا هستند و توجه بسیاری را به خود جلب کرده اند. این بازی هم اکنون برای سیستم عامل های iOS، اندروید و ویندوز فون موجود، و امتیاز آن در گوگل پلی ۴٫۹ و در اپل استور ۴٫۶ است. بازی با قیمت ۴ دلار به فروش می رسد که برای یکی از بهترین بازی های موبایل تاریخ، زیاد به نظر نمی رسد. این بازی زیبا را نیز به لیست خود اضافه کنید.

Her Story

Her Story از آن بازی هایی است که نه تنها فقط میان بازی های موبایل، بلکه در میان کل بازی ها شناسنامه دارد. این بازی در واقع چند قطعه فیلم از سوال هایی است که پلیس در اتاق بازجویی از هانا اسمیت (Hannah Smith) می پرسد تا همسر او را پیدا کند. این ویدیوهای هیچ نظم و ترتیب خاصی ندارند و این شما هستید که باید به آن ها نظم دهید و با استفاده از شم کارآگاهی خود و اطلاعاتی که از طریق این ویدیوها در اختیارتان قرار می گیرد، پرونده ی مربوطه را حل کرده و بازی را به اتمام برسانید. برای این کار شما باید حرف هایی را که هانا می زند به دقت گوش کنید و کلماتی را که فکر می کنید کلیدی هستند و برای ادامه ی ماجرا به شما سر نخ می دهند را در کامپیوتر پلیس جست و جو کنید. جالب است بدانید این بازی توسط فردی به نام ویوا سیفرت (Viva Seifert) ساخته شده که در واقع یک موزیسین انگلیسی است. او برای ساخت این بازی چندین مصاحبه ی واقعی پلیس را نگاه کرده و به الگوهای مشابه در این بازی ها دست یافته است که الهام بخش Her Story بوده اند. این بازی ابتدا در سال ۲۰۱۵ برای سیستم عامل های iOS، ویندوز و مکینتاش عرضه شد و سال بعد هم برای اندروید در دسترس قرار گرفت. فروش این بازی تا امروز بسیار خوب بوده و نقدهای بسیار مثبتی در مورد این بازی وجود دارد. Her Story تا به حال نامزد جوایز مختلفی شده و همین ماه، دنباله ای به نام Telling Lies برای این عنوان بر روی سیستم عامل های ویندوز، مکینتاش و iOS منتشر شد. قیمت این بازی حدود ۱۰ دلار است.

Grand Theft Auto: Vice City & Grand Theft Auto: San Andreas

شاید مهم ترین بازی هایی که تا به امروز برای موبایل پورت شده اند، این دو بازی باشند. با داغ شدن بازار بازی های موبایل و افزایش قدرت سخت افزاری گوشی ها، بسیاری از بازی های خوب و خاطره ساز برای گوشی های موبایل پورت شدند، اما اگر صادق باشیم، کسی فکرش را هم نمی کرد که راک استار این دو عنوان را برای گوشی های موبایل نیز منتشر کند. فراموش نکنیم که GTA: Vice City و GTA: San Andreas با اینکه نسخه های فرعی سری Grand Theft Auto هستند، اما به محبوبیت آن ها به هیچ وجه کمتر از بازی های اصلی سری نیست. اگر این عنوان را تا به حال به هر دلیلی بازی نکرده اید، اکنون می توانید از آزادی عمل خود در محیط لذت ببرید. در نسخه ی موبایل بازی هیچ چیزی از آن کم نشده و درست مانند نسخه ی اصلی می توانید درگیر داستان شوید، در شهر ماشین برانید، دزدی کنید، دعواهای خیابانی آغاز کرده و تفنگ های مختلف بخرید، با تاکسی مسافرکشی کنید و یا با آمبولانس مصدومین را به بیمارستان برسانید و بسیاری از کارهای دیگر که GTA را GTA کرده اند. به نظرم هر چه از قدرتمند بودن شرکت راک استار بگوییم کم گفته ایم. نه تنها بازی های این شرکت همواره جزو کامل ترین بازی های جهان اند، بلکه پورت کردن چنین بازی هایی بر روی گوشی آن هم با قیمتی حدود ۵ دلار کاری نیست که هر شرکتی حاضر باشد انجام دهد و نوعی احترام به مخاطب است. کنترل بازی در موبایل گاهی اوقات می تواند مشکل ساز شود اما در مجموع با یک بازی روان و کامل طرف هستید. این دو بازی را می توان حتی با اندروید ۴ نیز بازی کرد. اگر می خواهید خاطرات تان را در قالبی کوچک تر زنده کنید و یک بار دیگر با تامی یا سی جی و خلاف کاری هایشان همراه شوید، GTA: Vice City و GTA: San Andreas برای هر دو سیستم عامل اندروید و iOS در گوگل پلی و اپل استور موجودند.

Pokémon Go

اگر تمام اتفاقات مهم هر سال را لیست کنیم، یکی از اتفاقات مهم و بزرگ سال ۲۰۱۶ قطعاً بازی Pokemon Go بود. نه تنها در زمینه ی گیمینگ و تکنولوژی، بلکه همه‌گیرترین بازی سال ۲۰۱۶ که اخبار تکنولوژی و بازی ها لحظه ای لحظه ای از آن غافل نمی شد همین بازی بود. جالب است بدانید این بازی در جولای سال ۲۰۱۶ منتشر شد و در اواخر همان سال بیش از ۵۰۰ میلیون بار دانلود شد… فقط لحظه ای به این عدد فکر کنید و بگذارید برایتان هضم شود! اما چه چیزی باعث شد Pokemon Go به چنین شهرت و محبوبیتی برسد؟ مطمئناً ترکیب چند چیز با هم؛ اول از همه اینکه سری بازی Pokemon قبل از اینکه برای موبایل عرضه شوند محبوبیت ویژه ای بین طرفداران داشتند. همچنین هر کسی که Nintendo را بشناسد، می داند این شرکت روی چیز بیخودی سرمایه گذاری نمی کند. بنابراین بازی قبل از عرضه از شرایط خوبی برخوردار بود و روی رادار بسیاری قرار گرفته بود، اما در کنار همه ی این ها، گیم پلی بازی خلاقانه و متفاوت بود. تکنولوژی واقعیت افزوده (AR)، تکنولوژی پیوند دادن دنیای مجازی و حقیقی است و Pokemon Go اولین بازی ای بود که از این تکنولوژی در مقیاس چنین بزرگی استفاده می کرد. بازی به این شکل است که شما در دنیای واقعی دنبال Pokemonهایی می گردید که در محیط وجود دارند. Pokemonها موجودات کوچک و بامزه ای هستند که می توانید آن ها را شناسایی و تربیت کنید و یا حتی با آن ها مبارزه کنید. از سال ۲۰۱۶ تا به امروز تعداد کشورهایی که این بازی را ساپورت می کنند بیشتر شده است. بازی از دید برخی ها اثرات مثبتی داشته و سبب رونق گرفتن کسب و کار مغازه های گمنام تر شده، اما مشکلاتی مانند افرایش تصادفات را نیز با خود همراه داشته و این موضوع سبب شده تا استفاده ی این بازی در برخی از کشورها محدود شود. تعداد دفعات دانلود شده ی Pokemon Go هم اکنون از ۱ میلیارد بار عبور کرده است و این بازی تا آخر سال ۲۰۱۸ برای سازندگان خود بیش از ۳ میلیارد دلار سوددهی داشته است. این بازی در اپل استور و گوگل پلی رایگان است و پرداخت های درون برنامه ای دارد، اما بازی کردن آن در ایران مشکلاتی دارد و احتمالاً تجربه ی دلچسبی برایتان به همراه نخواهد داشت.

Donut County

شاید این بازی به اندازه ی خیلی بازی های دیگر این لیست شهرت نداشته باشد و امتیازهای خفنی در کارنامه اش به چشم نخورد، اما ایده ی آن بسیار جالب و منحصر بفرد است. در Donut County شما در نقش یک سوراخ هستید و وظیفه ی شما این است که هر چیزی که گیر میاورید را ببلعید. ابتدا از اشیای کوچک مانند صندلی شروع می شود تا به ویلای مردم می رسید! هر چه اجسام بیشتری را ببلعید این سوراخ بزرگ و بزرگ تر می شود. همراه با این مکانیزم، معماهایی نیز مطرح می شود که باید آن ها را حل کنید. برای مثال وقتی که می خواهید آب یک برکه را خالی کرده و اجسام روی آن را ببلعید یا چیزهایی از این قبیل. Donut County یکی از نامزهای بهترین بازی موبایل سال ۲۰۱۸ و همچنین بهترین بازی مستقل در مراسم Game Awards 2018 بود. این بازی روی سیستم عامل اندروید موجود نیست و آن را فقط می توانید روی گوشی های اپل امتحان کنید. البته نگران نباشید، زیرا گویا سازندگان فقط با سیستم عامل اندروید مشکل داشته اند و این بازی روی ویندوز، مکینتاش و کنسول های PS4، Xbox One و Nintendo Switch نیز موجود است و قیمتی دور و بر ۱۳ دلار دارد.

Rusty Lake

یکی از سری بازی های موبایل که شخصاً علاقه ی ویژه ای به آن ها دارم، همین سری Rusty Lake است. Rusty Lake یک سری بازی مستقل است که توسط استودیویی با همین نام ساخته شده است و طراحی و حال و هوای عجیب و غریب و منحصر به فردی دارد. Rusty Lake از آن بازی هایی است که شاید گیم پلی درگیرکننده ای نداشته باشد، اما طراحی هنری آن و معماهایش به قدری نامعمول و جالب هستند که مطمئناً مخاطب خود را جلب خواهند کرد. اصولاً به طراحی هایی مانند آنچه در بازی آمده در هنر «گروتسک» می گویند که مفهومی مرکب از رمزآلود، زشتی، چندش آور ولی در عین حال جذاب است. استودیوی Rusty Lake ابتدا کار خود را با سری بازی های معمای Cube Escape شروع کرد و بعد به خود سری Rusty Lake رسید. تا به حال سه بازی از این مجموعه با نپسوندهای Hotel، Roots و Paradise منتشر شده اند و بازی چهارمی با نام The White Door نیز در پاییز همین امسال به این مجموعه اضافه خواهد شد. Rusty Lake سلیقه ای خاص و ویژه می طلبد، بنابراین آن را به همه پیشنهاد نمی کنم، اما اگر از طراحی هنر بازی و فضاهای نامعمول و غریب خوشتان می آید، بازی معماهای زیادی دارد تا شما را سرگرم نگه دارد. علاوه بر سیستم عامل های اندروید و iOS، این سری بازی روی ویندوز و مکینتاش هم عرضه شده اند و با قیمتی حدود ۴ دلار می توانید آن را تجربه کنید.

Framed

می رسیم به یکی دیگر از بازی های جذاب و زیبای این لیست که Framed نام دارد. Framed نیز از آن بازی هایی است که نمی توان آن را در یک مقوله ی مشخص جای داد و با اینکه سبک Puzzle یا معمایی را به آن نسبت می دهند، اما بازی فراتر از این حرف هاست. در Framed هدف مخاطب این است که فریم هایی که به سبک کامیک طراحی شده اند را در صحنه جا به جا کند تا خروجی داستان تغییراتی به خود ببیند. در این بازی شما نقش کاراکترهای مختلفی را بر عهده دارید که باید به شکل کاملاً مخفیانه از دست یک سری افراد فرار کرده یا آن ها را به آرامی از پا در بیاورند و این شما هستید که باید در هر صحنه فریم مناسب را برای این کار انتخاب کنید، وگرنه داستان شما جور دیگری رقم می خورد و ممکن است کاراکترتان را از دست بدهید. نسخه ی اول بازی در نوامبر سال ۲۰۱۴ برای سیستم عامل های اندروید و iOS منتشر شد و نسخه ی دوم بازی نیز با نام Framed 2، توسط همان استودیو، یعنی Loveshack در سال ۲۰۱۷ عرضه شد. حتی بعدها با نقدهای بسیار مثبت بازی، هر دو بازی در یک مجموعه برای PC و نینتندو سوییچ هم عرضه شدند. Framed سبک هنری خاصی دارد که آدم را یاد فیلم ها و هنرهای نوآر (Noire) دهه های ۴۰ و ۵۰ میلادی می اندازد و تا به حال در زمینه های مختلف نامزد دریافت جوایز متعددی شده است. نسخه ی اول بازی با قیمت حدوداً ۳ دلار و نسخه ی دوم بازی با قیمت ۵ دلار هم اکنون در فروشگاه های اپل استور و گوگل پلی موجود هستند. اگر بازی معمایی و به اصطلاح کارآگاهی خوب می خواهید، این عنوان را به هیچ وجه از دست ندهید.

Inside

بازی دیگری از استودیوی Playdead که بدون آن هیچ لیستی کامل نمی شود. پس از موفقیت چشمگیر بازی Limbo، سازندگان با فاصله ی کمی کار بر روی بازی بعدی خود یعنی Inside را شروع کردند. Inside هم مانند Limbo تاریک بود، اما تم آن فرق داشت. اگر بی رحمی کودکان، تنهایی پسربچه ای که با آن همه مصیبت دست از پیدا کردن خواهرش بر نمی داشت و سکوت محیط شما را در Limbo تحت تاثیر قرار می داد، اینجا فضاسازی پاد-آرمان‌شهری بازی بود که احساس خفقان و ناامیدی را به مخاطب منتقل می کرد. Inside کاملاً سیاه و سفید نبود، اما در ساخت آن بیشتر از رنگ های یکنواخت تیره و مرده استفاده شده بود. در Inside، شما در نقش پسری هستید که در این جامعه ی خفه زندگی می کند و باید راه خود را در میان انبوهی از نگهبانان و تهدیدها پیدا کنید و به مقصد برسید. سبک بازی مانند Limbo ماجرایی – معمایی است و با استفاده از موتور همان بازی ساخته شده. Inside نه کاملاً سه بعدی است و نه کاملاً دو بعدی که به این تیپ از بازی ها ۲٫۵ بعدی می گویند. این بازی در سال ۲۰۱۶ برای پلتفرم های Xbox One، PS4 و PC منتشر شد و اکنون نسخه ی نینتندو سوییچ و iOS بازی نیز موجود است. متاسفانه این شاهکار بر روی سیستم عامل اندروید موجود نیست ولی می توانید آن را به شکل رایگان از فروشگاه اپل استور دانلود کنید.

Life is Strange

یکی از بهترین بازی های شرکت Square Enix که در ابتدای عرضه اش خیلی ها در اینکه بازی خوب است یا نه مردد بودند اما به مرور زمان این شک ها از بین رفت و اکنون Life is Strange یکی از محبوب ترین بازی های اپیزودیک و ماجرایی دنیاست. مانند برخی بازی های دیگر در این لیست، Life is Strange از بازی هایی است که بازی کردن آن روی موبایل با تعجب و شگفتی همراه خواهد بود، چرا که با یک بازی کامل و یک داستان طولانی و درگیرکننده طرف هستید و این چیزی است که در دنیای بازی های موبایل کمتر پیش می آید. در Life is Strange شما در نقش دختری ۱۸ ساله به نام مکس کافیلد (Max Caufield) هستید که همان اول های بازی پی می برد که قدرتی ویژه دارد و می تواند زمان را برگرداند و اتفاقات گذشته را تغییر دهد. فضای بازی یک فضای دبیرستانی و به اصطلاح «تینِیجری» است، با همه ی باند بازی ها و تراژدی هایش. مکس و دوستش کلوئی دو فردی هستند که بیشتر از همه در جریان زندگی شان قرار خواهید گرفت و حتی اگر به این بازی علاقه مند شدید، می تواند Life is Strange: Before the Storm را نیز با محوریت کاراکتر کلوئی امتحان کنید. Life is Strange در کل نقدهای مثبتی در کارنامه ی خود دارد و بخاطر داستان ویژه و شخصیت پردازی های خوبش که با مکانیزم جالب بازی با زمان ترکیب شده اند، مورد تحسین قرار گرفته است. این بازی برای هر دو سیستم عامل اندروید و iOS در پنج اپیزود موجود است.

Clash of Clans

هر کدام از بازی های لیست را هم که ندیده باشید، این یکی را حتماً دیده اید! Clash of Clans برای مدتی طولانی به محبوب ترین بازی موبایل در ایران تبدیل شد و هر طرف که آدم سرش را بر می گرداند، یک نفر در حال ساخت و ساز یا حمله بود! این موج عظیم طبیعتاً دشمنان زیادی هم داشت و خیلی های دیگر Clash of Clans بازی کردن را «خز» می دانستند! اما همه ی این ها به کنار، اگر این بازی را فقط به شکل یک بازی نگاه کنیم، موفقیت آن چشمگیر و انکار ناپذیر بوده است. Clash of Clans به قدری تاثیرگذار و موفق بود که بعد از عرضه ی آن ده ها بازی آن را کپی کردند و گوگل پلی و اپل استور پر شد از بازی هایی که یا در اسمشان Clan داشتند یا Clash یا اسامی مشابه که توجه مخاطب را جلب کنند! البته هیچ کدام هم نتوانستند اندازه ی این بازی موفق شوند و Clash of Clans شاید با تعداد بازیکن کمتر، اما همچنان پابرجاست. Clash of Clans یک بازی استراتژی رایگان با پرداخت درون برنامه ای است که توسط شرکت فنلاندی Supercell در سال ۲۰۱۲ برای سیستم عامل iOS و در سال ۲۰۱۳ برای سیستم عامل اندروید عرضه شد. در این بازی شما کنترل روستا یا به قول بازی Clanهای خود را در دست می گیرید و مانند بازی های استراتژی دیگر به ساخت و ساز، استخراج و ساخت نیرو مشغول می شوید. این بازی همواره در حال جریان است و فرقی نمی کند که آفلاین باشید یا آنلاین، هر لحظه امکان دارد روستای شما مورد حمله قرار بگیرد. همین موضوع بازی را به شدت اعتیادآور کرده و هر لحظه باید چک کنید تا ببینید همه چیز رو به راه است یا نه. همچنین در Clash of Clans می توانید با دوستانتان متحد شوید و به Clanهای دیگر حمله کنید. ما که این بازی را پیشنهاد نمی کنیم، اما Clash of Clans انصافاً یکی از موفق ترین بازی های موبایل تا به امروز است!

XCOM: Enemy Unknown

یکی از بازی های نسبتاً قدیمی ولی خوب موبایل XCOM: Enemy Unknown است که در سال ۲۰۱۲ ابتدا روی PC، Xbox 360 و Play Station 3 منتشر و در سال ۲۰۱۳ ابتدا برای iOS و سپس برای اندروید نیز پورت شد. XCOM: Enemy Unknown یک بازی اکشن تاکتیکی است که به شکل نوبتی پیش می رود. این عنوان در واقع بازسازی شده و تغییر یافته ی بازی استراتژی UFO: Enemy Unknown است که در سال ۱۹۹۴ منتشر شده بود. پس از موفقیت بازی، بسته ی الحاقی آن با نام XCOM: Enemy Within نیز منتشر شد و مانند بازی اصلی نقدهای مثبتی دریافت کرد و فروش خوبی هم داشت. XCOM درباره ی حمله ی فضایی ها به زمین است. شما کنترل گروهی حرفه ای با نام XCOM را بر عهده دارید و وظیفه ی شما دفاع از زمین در مقابل این مهاجمان فضایی است. از این بازی انتظار یک اکشن بی امان را نداشته باشید، اما اگر طرفدار اکشن های تاکتیکی و استراتژیک هستید و با نمای بالا به پایین بازی مشکلی ندارید، توصیه می کنم این عنوان را امتحان کنید. امتیاز بازی در گوگل پلی ۴٫۱ و در اپل استور ۴٫۳ است و با قیمت حدوداً ۵ دلار به فروش می رسد.

Reigns

Reigns را باید بازی کنید! یک بازی فوق العاده که طنز خاصی در پشت آن نهفته و امتیازهای بسیار خوبی را هم از سوی کاربران دریافت کرده است. این بازی ساخته ی استودیوی بریتانیایی Nerial است که اولین نسخه ی آن در سال ۲۰۱۶ توسط شرکت Devolver Digital بر روی سیستم عامل های ویندوز، لینوکس، مکینتاش، iOS و اندروید منتشر شد و با استقبال شدید مخاطبین مواجه شد. تنها چیزی که برای لذت بردن از این بازی لازم دارید یک گوشی معمولی و سواد انگلیسی متوسط است. شما در Reigns در نقش یک پادشاه قرار می گیرید که باید تعادل را بین چهار ستون هر جامعه، یعنی دین، مردم، ارتش و خزانه حفظ کند. هر کدام از این ۴ عنصر یک نوار دارند که توسط تصمیماتی که شما به عنوان پادشاه می گیرید پر و خالی می شوند. این تصمیمات از سوی مشاوران به شما پیشنهاد می شوند و شما می توانید آن ها را قبول و یا رد کنید، اما هر تصمیمی نتیجه ای با خود به همراه داشت. چنانچه هر کدام از چهار نوار ذکر شده خالی شوند یا تا انتها پر شوند، سلطنت آن پادشاه تمام می شود و داستان را با جانشین او ادامه خواهید داد. سازندگان در مصاحبه ای گفته اند که قصد داشته اند با این بازی، تناقض آسانی یک تصمیم و اثرات بزرگی که همان تصمیم می تواند بر روی جامعه یا زندگی انسان ها داشته باشد را به تصویر بکشند. آن ها موفق به این کار هم شده اند و این بازی طنز تلخ و سیاسی ای در لابه‌لای طراحی های بامزه ی خود دارد. از این سری تا به حال سه بازی با نام های Reigns، Reigns: Her Majesty و Reigns: Game of Thrones منتشر شده است که آخری یکی از نامزدهای بهترین بازی موبایل سال ۲۰۱۸ مراسم Game Awards بود. Reigns با امتیاز ۴٫۷ در گوگل پلی و ۴٫۸ در اپل استور و قیمتی مابین ۱ تا ۳ دلار، قطعاً ارزش بازی کردن را دارد.

Désiré

یک بازی ماجرایی اشاره و کلیک که توسط بازیسازی فرانسوی به نام سیلوین سکیا (Sylvain Seccia) ساخته و منتشر شده است. تیم طراح بازی کار خود را به بهترین نحو ممکن انجام داده اند و توانسته اند یکی از درگیرکننده ترین بازی های داستانی را برای موبایل خلق کنند. Desire نام پسری جوان است که چشم هایش دنیا را فقط به دو رنگ سیاه و سفید می تواند ببیند. داستان بازی ترکیبی از مشکلات اجتماعی و درونی انسان هاست و هر فصل از بازی روی یک یا چند موضوع مثل استرس، افسردگی، خودکشی، انحرافات جنسی و قلدری اشاره دارد. بازی از جایی شروع می شود که Desire در کلاس نقاشی مدرسه وقتی همه مشغول کشیدن طرح های بچگانه ی خود هستند، نمی تواند مانند آن ها خورشید را بکشد. معلم Desire به او می گوید که چرا خورشید را مانند بقیه ی بچه ها نمی کشد و او جواب می دهد تا به حال خورشید را ندیده است و همواره در سر او شب است. گیم پلی بازی ترکیبی از جا به جا کردن اشیا، حل کردن معما و کارهایی از این قبیل است، ولی این داستان کم نظیر و قوی و نیز طراحی زیبا و خاص بازی است که Desire را تبدیل به یک اثر خاص کرده است. Desire در سال ۲۰۱۶ برای ویندوز، مکینتاش، iOS و اندروید منتشر شد و بازخورد بسیار خوبی از طرف مخاطبین دریافت کرد. البته بازی روی سیستم عامل اندروید رایگان است و امتیاز ۴٫۴ را کسب کرده است و در اپل استور به قیمت ۳ دلار به فروش می رسد و امتیاز آن ۳٫۳ است. پس اگر اندروید دارید، بهتر است این بازی را روی آن تجربه کنید.

Super Mario Run

اینکه چرا تا سال ۲۰۱۷ بازی رسمی ای با نام Mario برای iOS و اندروید ساخته نشده بود علامت سوال بزرگی در ذهن بیشتر گیمرها بود. ذات بازی ماریو به گونه ای است که برای بازی در موبایل بسیار مناسب است و کاملاً می توان آن را با عملکردهای گوشی تطابق داد. این اتفاق بالاخره در سال ۲۰۱۷ افتاد و خوب هم افتاد. نینتندو Super Mario Run را برای هر دو سیستم عامل منتشر کرد. Super Mario Run یک بازی تقریباً کامل است و انتظاراتی که افراد از یک بازی ماریو دارند را تا حد خوبی برآورده می کند و می تواند به عنوان یک بازی سرگرم کننده در نبود کنسول نینتندو عمل کند. بازی ۴ حالت مختلف دارد که در حالت اصلی آن شما کنترل ماریو یا افراد دیگر را در اختیار می گیرید و در حالی که آن ها خودشان می دوند، کمکشان می کنید تا سکه جمع کند. حالت های دیگر بازی نیز هر کدام جذابیت خودشان را دارند و برای یک عنوان موبایل، کافی و سرگرم کننده هستند. البته شکایاتی هم در مورد اجرای بازی در برخی از گوشی های اندروید به گوش می خورد، برای همین قبل از نصب آن بر روی گوشی خود، از ورژن اندروید و قدرت سخت افزاری موبایل تان مطمئن شوید. این بازی شاید در مقایسه با بازی های مشابه مشکلاتی داشته باشد، اما برای طرفداران ماریو می تواند یک عنوان جالب و دوست داشتنی باشد. بازی برای هر دو سیستم عامل اندروید و iOS در گوگل پلی و اپل استور موجود است و می توانید آن را به شکل رایگان دانلود کرده و لذت ببرید.

Magic Tiles

Magic Tiles از عناوینی است که واقعاً وجود آن برای موبایل ضروری به نظر می رسد. برای کسانی که به موسیقی علاقه دارند و می خواهند سرعت عمل خود را در حالی که آهنگ های گوش نواز می شنوند تست کنند، این یکی از بهترین عناوین است. گیم پلی بازی به این شکل است که آهنگ هایی که با پیانو نواخته شده اند برای شما نواخته می شود و شما باید نت هایی که از صفحه می گذرند را با زمان بندی درست فشار داده و بعضاً نگه دارید، دقیقاً مانند بازی Guitar Hero، اما با ساز پیانو. اگر نت های اشتباه شما زیاد باشند می بازید و هر چقدر هم که نت ها را دقیق و به موقع بزنید، رکورد شما افزایش می یابد. Magic Tiles نسخه های مختلفی دارد که می تواند سلیقه های موسیقیایی زیادی را پوشش دهد. این بازی در کشور ما نیز جزو محبوب ترین بازی های موبایل است. امتیاز عناوین Magic Tiles در گوگل پلی معمولاً بالای ۴ است و می توانید آن را برای گوشی اندروید یا iOS خود به شکل رایگان دانلود کنید.

?Where’s My Water

از آنجایی که ساخت بازی برای موبایل به مراتب راحت تر از ساخت یک بازی عظیم برای PC و کنسول هاست، از بازیسازهای مستقل تا غول های صنعت سرگرمی می توانند خلاقیت شان را در این عرصه نشان دهند. بازی ?Where’s My Water یک بازی خلاقانه و زیباست که توسط استودیوی آمریکایی Creature Feep توسعه یافته و تولید شده و مسئولیت انتشار آن را نیز Disney Mobile به عهده گرفته است. Disney موبایل یکی از زیرشاخه های شرکت Walt Disney است که در سال ۲۰۰۳ رسماً شروع به کار کرد. همانطور که می دانید، والت دیزنی هیچ نیازی به معرفی ندارد و ورود این شرکت به دنیای بازی های موبایل، خودش تضمینی بود برای اینکه با بازی های خوبی از سوی این شرکت طرف خواهیم بود. محبوب ترین این بازی ها تا به امروز Where’s My Water است که برای گیم پلی خلاقانه و شخصیت دوست داشتنی اش بسیار تحسین شد. شخصیت اصلی بازی Swampy نام دارد که یک اژدهای سبز رنگ است و دوست دارد همیشه تمیز باشد، اما کاراکتری دیگر به نام Cranky همیشه جلوی جاری شدن آب به سمت خانه ی Swampy را می گیرد و شما به عنوان بازیباز باید راهی پیدا کنید تا آب را به سمت حمام او سرازیر کنید. دو شخصیت Cranky و Swampy اولین شخصیت های دیزنی در دنیای موبایل هستند که مانند سایر شخصیت های این کمپانی به سرعت محبوب شدند. ?Where’s My Water با قیمت ۲ دلار در هر دو فروشگاه گوگل پلی و اپل استور به فروش می رسد.

CSR Racing

درست است که در بین بازی های مسابقه ای برای گوشی های موبایل، بازی آسفالت به نوعی حکمرانی می کند، اما این دلیل نمی شود تا از کنار شاهکاری مانند CSR Racing به سادگی عبور کنیم. یکی از بهترین و لذت بخش ترین بازی هایی که می تواند برای موبایل وجود داشته باشد همین عنوان است و اگر از بازی خود هیجان می خواهید، به شما پیشنهاد می کنم حتماً سری به CSR Racing بزنید. بازی اول سری در سال ۲۰۱۲ به بازار آمد و شما در نقش راننده ای تازه وارد بودید که برای دست و پا کردن نامی برای خود، سعی می کرد مسابقات را ببرد. موفقیت بازی اول با دنباله ای این بازی، یعنی CSR Racing 2 ادامه پیدا کرد و استودیوی سازنده ی بازی، یعنی Boss Alien Ltd هم از بابت این بازی پول خوبی به جیب زد. CSR Racing تنوع خوبی از سوپر ماشین ها را در خود جای داده و گیم پلی سرعتی و جذابی دارد. همچنین اگر از تنها بازی کردن لذت خاصی نمی برید، بازی بخش مولتی پلیر نسبتاً پر جمعیتی هم دارد که در آن می توانید با ماشین‌بازهای دیگر به رقابت بپردازید. هر دو نسخه ی این بازی امتیازی حدود ۴٫۷ را از گوگل پلی و اپل استور کسب کرده اند و نزد کاربران بسیار محبوب هستند. بهترین قسمت ماجرا این است که CSR Racing 1 & 2 هر دو رایگان هستند!

Sonic Forces

نوبتی هم که باشد نوبت جوجه تیغی دوست داشتنی و آبی رنگ سگاست که از وقتی چشممان را باز کرده ایم او با ما بوده است و بسیاری از گیمرهای قدیمی تر با او خاطره دارند و گیمرهای جدیدتر هم حتماً او را به خاطر شهرت فراوانش می شناسند. سونیک هم از بازی هایی است که جای نسخه ی موبایل آن واقعاً خالی بود تا بالاخره در اواخر سال ۲۰۱۷ استودیوی Sonic Team و Sega دست به دست دادند و Sonic Forces را به مناسبت ۲۵ سالگی این جوجه تیغی محبوب برای کنسول های PS4، Xbox One و نینتندو سوییچ و همچنین PC منتشر کردند. طولی نکشید که نسخه ی اندروید و iOS بازی نیز به دست طرفداران رسید. شاید Sonic Forces از بهترین بازی های سری نباشد و برخی طرفداران به طور کامل از آن راضی نباشند، اما بالاخره سونیک است و گیم پلی سرعتی و مدرن آن، می تواند برای مدتی طولانی شما را پای گوشی بنشاند. Sonic Forces سه حالت گیم پلی مختلف دارد. حالت کلاسیک که مانند سونیک های قدیمی از یک طرف صحنه پیشروی می کنید، سکه جمع می کنید و دشمنان و موانع را از پیش رو بر می دارید، حالت مدرن که مشابه همین کارها را در فضایی سه بعدی انجام می دهید و نهایتاً حالت Sonic Colors که با کاراکتری که خودتان در بازی می سازید وارد بازی خواهید شد. Sonic Forces برای هر دو سیستم عامل اندروید و iOS رایگان بوده و امتیاز آن در گوگل پلی ۴٫۶ و در اپل استور ۴٫۲ است. اگر دنبال یک پلتفرمر خوب و رایگان برای موبایل هستید، Sonic Forces را از دست ندهید.

Old Man’s Journey

یک بازی بسیار خلاقانه ی ماجرایی – معمایی با تمی کاملاً جالب که حتماً ارزش امتحان کردن را دارد. Old Man’s Journey درباره ی قصه ی پیرمردی است که روزی نامه ای دریافت می کند و این نامه باعث می شود او از خانه بیرون بزند و به سفر برود. طراحی هنری زیبای بازی یکی از ویژگی های شاخص این بازی است، اما داستان لطیف و طراحی های زیبا تنها چیزهایی نیستند که باعث می شوند این بازی در بین بازی های موبایل به یک شاهکار تبدیل شود، بلکه گیم پلی Old Man’s Journey نیز پر از ایده های خلاقانه و درجه یک است. صحنه های بازی به گونه ای طراحی شده اند که در عین دو بعدی بودن انگار عمق دارند و خود این موضوع یک مکانیزم دخیل در گیم پلی است. وظیفه ی شما در بازی این است که راه را برای این پیرمرد هموارتر کنید تا راحت پیش برود و یا از کوه ها، تپه ها و موانع دیگر بگذرد. Old Man’s Journey جوری طراحی نشده که پیشروی و حل معما در آن کار خیلی سختی باشد، در عوض جوری طراحی شده که بازیباز بتواند با خلاقیت خود راه های متنوعی برای حل هر معما کشف کند. سازنده و ناشر این عنوان منحصر به فرد استودیوی Broken Rules است و این بازی، نامزد جوایز بسیار زیادی از جمله بهترین بازی موبایل ۲۰۱۷ و بهترین طراحی هنری شده است. اگر دنبال یک ماجراجویی کوتاه ولی دلچسب هستید، انجام Old Man’s Journey را به شما پیشنهاد می کنم. این بازی برای هر دو سیستم عامل اندروید و iOS، و همچنین برای ویندوز، مکینتاش، پلی استیشن ۴، اکس باکس وان و نینتندو سوییچ نیز موجود است و در فروشگاه های گوگل پلی و اپل استور، امتیاز آن حدود ۴٫۵ است.

Ace Attorney

وقتی یوبی سافت، EA و ۲K هر کدام گوشه ای از کار را گرفته اند و بازی های محبوب و پر فروشی برای گوشی های موبایل منتشر کرده اند، چرا Capcom این کار را نکند؟ یکی از خاص ترین سری بازی های کپکام که مخصوص طرفداران خاصی است و شاید همه از آن لذت نبرند، همین سری Ace Attorney است. البته این عنوان بیشتر یک رمان تصویری (Visual Novel) است. این سری از بازی ها خصلتی دارند که بازیباز بخش عظیمی از داستان را مشغول گوش دادن و دنبال کردن داستان است، بدون اینکه کار خاصی بکند، بنابراین اگر دنبال یک بازی شلوغ و پلوغ و پر از اکشن و آدرنالین هستید، شاید Ace Attorney به درد شما نخورد، اما اگر به پرونده های قضایی علاقه دارید و دنبال کمی چالش در بازی موبایل خود هستید، این عنوان حرف های زیادی برای گفتن دارد. در بازی، شما در نقش وکیل مدافعی قرار می گیرید که باید از موکل خود دفاع کند. در هر دادگاه باید حواستان به حرف هایی که طرف مقابل می زند باشد تا ایرادات و نکات غیرمنطقی آن را پیدا کنید و از آن بر علیه شان استفاده کنید. تا به حال نسخه ها و اسپین‌آف‌های متعددی برای این عنوان منتشر شده اند که بر روی سیستم عامل های اندروید و iOS نیز موجودند. فقط قیمت این عناوین معمولاً کمی بالاست که با توجه به طول بازی و کامل بودن آن شاید بتوان با آن کنار آمد. اگر اهل Visual Novel و پرونده های جنایی هستید این عنوان را از دست ندهید.

Machinarium

یکی از بازی های قدیمی این لیست که توسط استودیوی Amanita Design و در سال ۲۰۰۹ ساخته شده، Machinarium است. در قسمت قبلی مقاله، بازی Chuchel را به شما معرفی کردیم که آن هم تولید همین شرکت بود. البته Machinarium را خیلی از شما می شناسید و می دانید که در ابتدا این بازی برای موبایل نبود و به دلیل محدودیت بسیار زیادی که به دست آورد، برای iOS و اندروید نیز پورت شد. Machinarium به معنای واقعی کلمه خلاقانه است. همه چیز، از طراحی هنری و کاراکترهای بازی تا داستان تاثیرگذار آن و از زبان عجیب و غریب و ناشناخته ی کاراکترها تا معماهایی که باید برای حل کردنشان فسفر بسوزانید، یک عنوان به شدت لذت بخش و پر از خلاقیت را به این جهان آورده اند. یکی از خصلت های ویژه ی این بازی، نبود دیالوگ و یا نوشته ی خاصی در طول بازی است. سازنده ها فقط اطلاعات لازم و کافی درباره ی مکانیزم بازی را در اختیار شما قرار می دهند و پس از آن شما را با کاراکتر دوست داشتنی تان که روباتی به نام جوزف است تنها می گذارند تا معما حل کنید و پیش بروید. Machinarium در هر مرحله به شما فقط یک راهنمایی می کند که با پیشروی در داستان همان راهنمایی ها هم گاهاً کاری از پیش نمی برند. اگر این عنوان را در همان سال ۲۰۰۹ بازی نکرده اید، اکنون با گوشی موبایل خود امتحانش کنید، چون واقعاً ارزشش را دارد. امتیاز این بازی در گوگل پلی ۴٫۶ و در اپ استور ۴٫۳ است و در هر فروشگاه با قیمتی معادل ۵ دلار به فروش می رسد.

Cut the Rope

شاید روسیه در بین کشورهایی نباشد که گیمرها آن را با بازی هایش بشناسند، اما این بازی یکی از خوش ساخت ترین و بامزه ترین بازی های موبایل است که توسط استودیوی روسی ZeptoLab ساخته شده است. Cut the Rope هم جزو بازی های قدیمی موبایل محسوب می شود و اولین نسخه ی بازی در اکتبر سال ۲۰۱۰ به بازار عرضه شده است. اما پس از نسخه ی اول، سازندگان شش نسخه ی دیگر را نیز روانه ی فروشگاه های مختلف کردند تا موفقیت آن را تکرار کنند. اتفاقاً شماره های بعدی هم با استقبال خوبی روبرو شدند و همان طور که الآن می بینید، Cut the Rope به عنوان یکی از بهترین بازی های موبایل کل دوران در لیست ماست. هدف شما در بازی Cut the Rope این است که در هر مرحله چند رشته طناب را پاره کنید تا یک آب نبات چوبی را به کاراکتر سبز رنگ بامزه تان به اسم Om Nom برسانید. در این میان جمع کردن ستاره های زرد رنگ و تمام کردن بازی در مدت زمان کمتر، باعث خواهد رکورد شما نیز افزایش یابد. جالب است بدانید تا سال ۲۰۱۸، این بازی بیش از یک میلیارد بار دانلود شده که واقعاً عدد خیره کننده و چشمگیری است. Cut the Rope را می توانید به شکل رایگان برای گوشی اندروید یا iOS خود دانلود کنید.

Lara Croft Go

لارا کرافت یکی از قدیمی ترین و احتمالاً محبوب ترین شخصیت مونث بازی هاست و به قول معروف در دنیای بازی ها حق آب و گِل دارد! انتشار نسخه ای جدید از سری Tomb Raider همیشه خبر خوبی است. حتی فرق ندارد که بازی جدید یکی از نسخه های اصلی و کامل بازی باشد، یک پلتفرمر ایزومتریک باشد یا یک بازی موبایل. Lara Croft Go بدون شک بهترین بازی از سری Tomb Raider است که برای گوشی های موبایل ساخته شده. حس ماجراجویی موجود در روح این سری، در Lara Croft Go به خوبی قابل لمس است، اما این را هم بگویم که با یک بازی اکشن پلتفرمر طرف نیستید. سبک این بازی معمایی نوبتی است، به این شکل که شما از لارا کرافت به عنوان یک مهره در یک بازی فکری استفاده می کنید و باید او را طوری پیش ببرید که از موانع و خطرهای موجود جان سالم به در ببرد. Lara Croft Go پس از موفقیت دیگر بازی شرکت Square Enix، یعنی Hitman Go کلید خورد و توانست نظر منتقدان و کاربران را به خود جلب کند. این بازی حتی به عنوان یکی از نامزدهای بهترین بازی موبایل/کنسول دستی سال ۲۰۱۵ در مراسم Game Awards 2015 نیز شرکت داده شد. Lara Croft Go با امتیاز ۴٫۸ در هر دو فروشگاه گوگل پلی با قیمت ۱ دلار و اپل استور با قیمت ۵ دلار در دسترس است.

World of Goo

یکی دیگر از بازی های نوستالژیک برای خیلی از گیمرها که در سال ۲۰۰۸ شاهد انتشار و اوج گرفتن این بازی بودند. World of Goo یکی از خلاقانه ترین بازی هایی است که تا به امروز ساخته شده، آن هم بدون اینکه هیچ کاراکتر دوست داشتنی یا داستان خاصی داشته باشد. وظیفه شما در این بازی این است که در ۵ فصل مختلف بازی که هر کدام چند مرحله دارند، با استفاده از توچ های گو (Goo)، بلندترین سازه را درست کنید. کوه ها، صخره ها، شکاف ها و… عواملی هستند که این کار را برای شما سخت تر می کنند. گیم پلی بازی تا حدی اعتیادآور است، بخصوص وقتی بخواهید آنلاین بازی کنید و مقابل خیل عظیمی از گیمرهای دیگر رقابت کنید. هر مرحله از بازی تم خاصی دارد و منظور از تم، هم شکل و شمایل و طراحی گرافیکی بازی است و هم موسیقی زیبایی که در پس زمینه نواخته می شود. World of Goo تا به حال نامزد جوایز مهمی شده است که موفق شده برخی از آن ها را نیز ببرد. این بازی در هر دو فروشگاه گوگل پلی و اپل استور امتیازی بالای ۴٫۵ دارد و با قیمت ۵ دلار به فروش می رسد. World of Goo همچنین بر روی PC و نینتندو سوییچ هم موجود است.

Infinity Blade

اکثریت قریب به اتفاق بازی هایی که تا به اینجای کار برایتان معرفی کردیم، برای هر دو سیستم عامل اندروید و iOS بودند، اما Infinity Blade یک بازی انحصاری برای سیستم عامل iOS است که خیلی هم خوب ساخته شده. انتشار بازی بر‌می‌گردد به اواخر سال ۲۰۱۰ که آن زمان Infinity Blades برای خودش غولی بود در میان بازی های موبایل و سازندگان حسابی روی آن وقت و هزینه گذاشته بودند. جالب است بدانید در اپل استور نمی توانید Infinity Blades را پیدا کنید و این عنوان مستقیماً در فروشگاه ناشر بازی، یعنی Epic Games به فروش می رسد. سبک بازی مبارزه ای با المان های نقش آفرینی است و با الهام از بازی هایی مانند Prince of Persia و Shadow of Colossus ساخته شده. هدف شما به عنوان یک مبارز این است که با شکست یک سری دشمن، به غول مرحله ی آخر که نامش God King است برسید و دنیا را از شر او خلاص کنید. با اسلاید کردن صفحه در این بازی کاراکتر شما شمشیر می زند و با Tap کردن می توانید جاخالی دهید. اگر به دنبال یک عنوان سنگین و جدی هستید، infinity Blades هنوز هم جذاب و سرگرم کننده است.

Prune

چشم نواز، مینیمال و آرامش بخش؛ کلماتی که قبل از هر چیزی با دیدن این بازی به ذهن انسان خطور می کند. طراحی مینیمال پدیده ای است که هر روز پرطرفدارتر از دیروز می شود، گویی انسان در این دنیای شلوغ و پیچیده، بیش از هر چیزی به دنبال سادگی و آرامش می گردد. Prune این المان را بهتر از خیلی بازی های دیگر در خود جای داده و همه چیز این بازی آرامش بخش است. وظیفه ی شما این است که با کشیدن انگشت خود بر روی تصویر، دانه ی گیاهی را در خاک بکارید و جهتی که می خواهید در راستای آن رشد کند را مشخص کنید، سپس با اسلاید کردن شاخه های اضافی را قطع کنید تا نور خورشید به شاخه های دیگر بخورد و درخت شما گل بدهد. برای رد کردن هر مرحله ی بازی باید درخت شما تعداد مشخصی گل دهد که در آسمان با تعداد ستاره ها این تعداد مشخص شده است. با پیشروی در بازی زاویه ی تابش نور غیر قابل دسترس‌تر و تعداد گل هایی که برای رد کردن مرحله لازم دارید افزایش می یابند و بازی سخت تر می شود. این بازی ساخته ی استودیوی Polyculture در سال ۲۰۱۵ است و تا به حال نامزد چند جایزه نیز شده. Prune با قیمت حدود ۴ دلار در گوگل پلی و اپل استور به فروش می رسد.

Rayman Jungle Run

الحق یکی از بهترین بازی هایی که تا امروز در سبک پلتفرمر ساخته شده، سری بازی های Rayman هستند. Rayman گیم پلی ای جذاب و خوشایند دارد و نمی دانم سازندگان بازی از چه عنصری در آن استفاده کرده اند که ساعت ها بازی پی در پی نیز نمی تواند شما را از آن خسته کند. پس از موفقیت چهارمین بازی سری، یعنی Rayman Origins، سازندگان تصمیم گرفتند تا یک نسخه از این سری را هم برای اندروید و iOS روانه ی بازار کنند که بعدها Rayman Jungle Run نام گرفت. سری بازی های Rayman همان چیزی هستند که از یک پلتفرمر کلاسیک انتظار داریم، اما بسیار خلاقانه تر، بامزه تر و شاداب تر. چیزی که در همه ی بازی های Rayman دیده می شود، رنگ بندی عالی محیط و طراحی مرحله ی فوق العاده است. اگر بازی های قبلی این سری را بازی کرده اید، دیگر نیازی نیست این بازی را به شما پیشنهاد کنم، چون خودتان می دانید Rayman هیچ وقت بد نیست، اما اگر با این سری آشنایی ندارید و دنبال یک بازی می گردید که شما را سرحال بیاورد، Rayman Jungle Run را به شما پیشنهاد می کنم. این بازی در گوگل پلی امتیاز ۴٫۱ و قیمتی معادل ۱ دلار، و در اپل استور امتیاز ۴٫۶ و قیمتی معادل ۳ دلار دارد.

Subway Surfers / Temple Run

دو بازی با حال و هوای کاملاً متفاوت و گیم پلی های بسیار مشابه. در هر دو بازی شما کنترل فردی را به دست می گیرید که گویا به جای ریه، کپسول اکسیژن دارد و هیچ وقت نفسش تمام نمی شود! سبک هر دو بازی Endless Running (دویدن بی پایان) است، با این تفاوت که در Subway Surfers باید از میان قطار و گاری رد شوید و در Temple Run در نقش ماجراجویی قرار می گیرید که از معابد فرار می کند. البته این را هم بگوییم که Temple Run قبل از Subway Surfers به بازار آمده، اما Subway Surfers هم نمونه ی یک تقلید موفق است. برای ساخت هر دو بازی از موتور Unity استفاده شده و گیم پلی بازی به این شکل است که کاراکتر شما خودش می دود و شما فقط با کشیدن انگشت روی صفحه، او را از مسیر خطرناک خارج کرده و به مسیر خلوت می برید، یا او را می پرانید! جالب است بدانید تا سال ۲۰۱۸، بازی Subway Surfers بیش از دو میلیارد بار دانلود شده که رقم خیره کننده ای است. قسمت خوب ماجرا این است که هر دو بازی امتیاز بالایی داشته و هر دو رایگان اند.

Minecraft Pocket Edition

یکی از بازی های لیست که هیچ احتیاجی به معرفی ندارد همین Minecraft است. یعنی امکان ندارد کمی در دنیای بازی ها پرسه زده باشید و با این بازی که همه چیزش مکعب است روبرو نشده باشید! ماینکرفت بازی ای است که همیشه بوده و هیچ وقت از مُد نیفتاده و با وجود اینکه خیلی ها با این بازی ارتباط برقرار نمی کنند، همیشه طرفداران دو آتشه ای هم برای خودش داشته است. نسخه ی موبایل ماینکرفت یا همان Minecraft Pocket Edition، در سال ۲۰۱۱ در فروشگاه های Android Market و Xperia Play قرار گرفت و تا اواخر سال ۲۰۱۶، این بازی کامل نبود. در دسامبر سال ۲۰۱۶ نسخه ی کاملی از بازی برای سه سیستم عامل اندروید، iOS و ویندوز فون منتشر شد که با استقبال گرم طرفداران روبرو شد. در ماینکرفت شما آزادی عمل را واقعاً حس می کنید. دنیایی بزرگ در اختیار دارید تا در آن برای بقای خود شکار کنید، خانه و اسلحه بسازید، پول جمع کنید و در یک کلمه، زندگی کنید. اگر نسخه ی کامپیوترهای شخصی بازی نمی تواند جوابگوی اعتیاد شما به این بازی باشد، Minecraft Pocket Edition را می توانید با قیمت حدود ۷ دلار از گوگل پلی و اپل استور دانلود کنید تا همیشه ماینکرفت در جیبتان باشد.

Florence

اگر قرار باشد لیست را پاک کنم و فقط یک اسم بماند، همین اسم سطر بالاست؛ Florence. برنده ی جایزه ی بهترین بازی موبایل سال ۲۰۱۸ و نامزد تاثیرگذارترین بازی سال که واقعاً هم لایق آن جوایز و تمام جوایز دیگری بود که آن ها را درو کرد. Florence با اینکه کوتاه است، ولی همین کوتاه بودنش است که تجربه ی آن را اینقدر لذت بخش می کند، بطوریکه پس از گذشت چند ماه از تجربه ام، هنوز نمی توانم هنرمندانه بودن آن را از ذهنم خارج کنم. موضوع Florence متفاوت تر از هر بازی موبایلی است که تا به حال ساخته شده. شاید حتی بتوان گفت متفاوت تر از هر بازی که تا به حال ساخته شده. Florence درباره ی زندگی است، درباره ی اینکه چگونه عشق به راحتی می تواند به زندگی فردی قدم بگذارد و به همان راحتی از آن بخت بربندد. Florence به قدری استادانه واقعیت را با فانتزی گره می زند و به قدری تمیز از نمادهای مختلف برای انتقال مفهوم استفاده می کند که عاشق این بازی می شوید. برای مثال حباب های دیالوگ در بازی به شکل پازل های آسانی هستند که باید آن ها را در کنار هم بچینید. این حباب ها در ابتدای آشنایی فلورنس با کریش به شکل های نامتعارف هستند که نشان دهنده ی رودربایستی دیدارهای اول است، سپس به مرور این پازل ها آسانتر شده و گوشه های آن ها نرم تر می شود، یا وقتی بحث و مشاجره می کنید، این پازل ها به شکل های تهاجمی تر مثل مثلث تغییر شکل می دهند. در Florence مکانیزم ها در خدمت مفهوم بازی هستند و همین است که این بازی را به نظر من تبدیل به یک شاهکار کرده است. اگر می خواهید یک عنوان متفاوت، واقعاً متفاوت را تجربه کنید و ببینید بازی موبایل تا چه حدی می تواند تاثیرگذار و جدی باشد، Florence را به شما پیشنهاد می کنم. این بازی ساخته ی شرکت Mountains است و با قیمت حدوداً ۳ دلار در هر دو فروشگاه گوگل پلی و اپل استور به فروش می رسد.

… و این بود قسمت دوم و پایانی برترین بازی های موبایلی که تا به امروز منتشر شده اند. امیدوارم این مقاله توانسته باشد به شما کمک کند تا تعدادی از بازی هایی که نمی شناختید را پیدا کنید و یا با بازی هایی که از یادتان رفته بودند تجدید دیداری داشته باشید. طبیعتاً یک مقاله ی کلی مانند این، نمی تواند کاملِ کامل باشد، اما سعی کردیم تا جایی که متن کشش دارد و ذهن یاری می کند، تعداد زیادی از بازی های با ارزش را برایتان آورده باشیم. مانند همیشه منتظر نظرات شما در کامنت ها هستیم!

منبع متن: gamefa