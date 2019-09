داستان دو بازی Control و Alan Wake در یک جهان جریان دارد

Remedy هنوز چیزی در رابطه با نسخه‌ی جدیدی از بازی معروف Alan Wake نگفته است اما بنظر می‌آید که این استودیو در حال گسترش داستان این بازی است و دلیل آن هم چیزی نیست جز جریان داشتن داستان Control در همان جهان Alan Wake.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DSOGaming، بازیکنان در هنگام انجام بازی Control گزارشات بسیار جالبی یافتند که در آن اطلاعاتی مبنی بر اتفاقات شهر Bright Falls وجود داشت. طبق این گزارشات Alan Wake یک "Altered World Event" ساخت که باعث شده واقعیت تغییر کند و اتفاقات مطابق داستانی که Wake می‌نویسد رخ دهند.

علیرغم اینکه Alan Wake یک فرد گمشده به‌حساب می‌آید اما FBC یا همان Federal Bureau of Control او را به عنوان یک Parautilitarian شناخته است. در جهان بازی Control این نوع افراد قادر هستند به قدرت‌های ماورایی دست پیدا کنند که معمولا با استفاده از یک Object of Power این اتفاق رخ می‌دهد. در داستان Alan Wake، احتمالا ماشین تحریری که او بوسیله آن داستان‌های خود را می‌نوشت یک Object of Power است. حقیقتا ارتباط این دو بازی شگفت‌انگیز است.

همچنین طبق این گزارشات همسر Alan یعنی Alice نیز در یک Thershold زندانی شده است. Thersholdها "اتاق"هایی در Oldest House هستند. Oldest House تعداد بسیار زیادی Thershold دارد که هر کدام به ابعاد دیگر زمانی و مکانی راه دارند. Alice در جریان اتفاقات Bright Falls در چنین اتاقی زندانی بود.

بسیار جالب خواهد بود که ببینیم چطور Remedy از این Easter Egg برای نوشتن داستان Alan Wake 2 استفاده خواهد کرد. سالیان سال است که طرفداران درخواست یک دنباله برای عنوان را دارند و اگر Control توانسته باشه موفقیتی کسب کند شاید بتوانیم شاهد این دنباله باشیم.

منبع متن: pardisgame