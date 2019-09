بازی The Sinking City، ساخته‌ی استودیوی فراگورز (Frogwares) یکی از عناوین نسبتا خوب سال جاری در سبک اکشن کاراگاهی بوده که از رمان‌های مشهور لاوکرافت الهام گرفته شده است. بر اساس جدیدترین خبر، نسخه‌ی نینتندو سوییچ این عنوان زودتر از آنچه که انتظار می‌رفت، عرضه خواهد شد. نسخه‌ی نینتندو سوییچ بازی The Sinking City قرار […]

بازی The Sinking City، ساخته‌ی استودیوی فراگورز (Frogwares) یکی از عناوین نسبتا خوب سال جاری در سبک اکشن کاراگاهی بوده که از رمان‌های مشهور لاوکرافت الهام گرفته شده است. بر اساس جدیدترین خبر، نسخه‌ی نینتندو سوییچ این عنوان زودتر از آنچه که انتظار می‌رفت، عرضه خواهد شد.

نسخه‌ی نینتندو سوییچ بازی The Sinking City قرار است در تاریخ ۲۱ شهریورماه سال جاری (۱۲ سپتامبر ۲۰۱۹ میلادی) منتشر شود. طبق گفته‌ی سازندگان این نسخه دارای ویژگی‌های خاصی مرتبط با این کنسول است. همچنین نسخه‌ی Deluxe این عنوان، شامل بسته‌ی الحاقی Worshipers of the Necronomicon نیز خواهد بود.

بازی The Sinking City در حال حاضر برای کنسول‌های اکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس است. شما می‌توانید نقد و بررسی این بازی از طریق وب‌سایت گیمفا و با عنوان «غرق در سیاهی | نقد و بررسی بازی The Sinking City» به قلم محمد آریامقدم مطالعه بفرمایید.

منبع متن: gamefa