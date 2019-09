کارگردان ارشد Ghostwire: Tokyo استودیو Tango Gameworks را ترک خواهد کرد

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از GameSpot، کارگردان ارشد عنوان مورد انتظار Ghostwire: Tokyo یعنی ایکومی ناکامورا امروز با انتشار بیانیه‌ای شوکه کننده در توییتر اعلام کرد که Tango Gameworks و Bethesda/Zenimax را ترک خواهد کرد. این کارگردان چند ماه قبل برای معرفی Ghostwire: Tokyo بر روی استیج کنفرانس مطبوعاتی Bethesda در E3 2019 حاضر شد و با هیجان‌زدگی بیش از حد خود، بازیکنان را نیز تحت تاثیر قرار داد. ناکامورا 9 سال را در Tango Gameworks گذراند و در توسعه دو عنوان اخیر این استودیو یعنی The Evil Within و The Evil Within 2 بعنوان طراح هنری ارشد نقش تاثیرگذاری داشت. او سابقه کار بر روی Bayonetta در استودیو Platinum Games و همچنین Okami در Capcom را نیز در کارنامه دارد.

بیانیه ایکومی ناکامورا در اعلام این خبر: "بعد از 9 سال فعالیت در Tango و Zenimax بعنوان کارگردان ارشد و کارگردان هنری، احساس کردم که اینجا یکی از پایان‌های سفر است. از استعدادهایی که با آنها کار کردم، درس گرفتم و به آنها احترام می‌گذارم. اگر کسی خواهان کار کردن با من است، تماس بگیرد."

ناکامورا از مقصد کاری بعد خود نگفته اما توییت‌ بعدی او تایید می‌کند که احتمالا بر روی پروژه دیگری متمرکز خواهد شد. اخیرا جدایی کارگردان‌های ارشد آن هم در شرایطی که هنوز پروژه در دست ساختشان به سرانجام نرسیده، به امری عادی تبدیل شده است. از این میان می‌توان به جدایی کارگردان ارشد Cyberpunk 2077 یعنی سباستین استوپی از CD Projekt Red و جدایی کارگردان ارشد Halo Infinite یعنی تیم لانگو از 343 Industries اشاره کرد.

Ghostwire: Tokyo یکی از معرفی‌های سورپرایز کننده E3 2019 بود. این بازی یک اکشن ماجراجویی است که در شهر توکیو اتفاق می‌افتد و از عناصر سبک وحشت استفاده می‌کند اما بر خلاف The Evil Within در سبک وحشت بقا نخواهد بود. در نمایش معرفی این بازی شاهد ناپدید شدن شهروندان توکیو و ظهور نیروهای ماورایی بودیم. به نظر می‌رسد که ماموریت بازیکن در Ghostwire کشف راز ناپدید شدن غیر عادی مردم و مقابله با نیروهای خطرناکی است که مسبب این رویدادها هستند.

تاریخ عرضه و پلتفرم‌های مقصد Ghostwire: Tokyo هنوز تایید نشده است. لازم به ذکر است بعد از جدایی ناکامورا بعید نیست که موسس و مدیر عامل Tango Gameworks یعنی شینجی میکامی رهبری پروژه ساخت Ghostwire را در دست گیرد.

