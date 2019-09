Children of Morta عنوانی ایرانی در سبک Rogue Light پیکسلی می‌باشد که توسط استودیوی Dead Mage توسعه یافته و ناشر این عنوان، شرکت معروف 11 bit Studios است که سابقه‌ی عرضه‌ی بازی‌های جذاب و تحسین شده‌ی زیادی را داشته است. Children of Morta درباره‌ی جهانی باستانی است که در آن ظلم و فساد در حال گسترش یافتن است. در پاسخ به آن، یک خانواده که شامل شش مبارز است، به نبرد با این فساد می‌روند. این عنوان شامل شش شخصیت قابل بازی می‌باشد که هر کدام سبک بازی و قابلیت ویژه و منحصر به فرد خود را دارند.

حال به تازگی نقدها و نمرات Children of Morta منتشر شده‌اند که نوید عنوانی فوق‌العاده را می‌دهند. شما می‌توانید خلاصه‌ای از نظرات مراجع گیمینگ مختلف را در پردیس‌گیم مطالعه نمایید.

Windows Central 100

"Children of Morta عنوانی شگفت‌اگیز در سبک Roguelike می‌باشد که شما را تا پایان با خود همراه می‌کند و گیم‌پلی‌ای با شکوه را در کنار داستانی قدرتمند ارائه می‌دهد"

GamingTrend 95

"به وسیله‌ی دنیاهای رویه‌ای، مبارزات مشارکتی شگفت‌انگیز و داستانی که باعث می‌شود تا شما به تمام اعضای خانواده‌ی Bergson اهمیت دهید، Children of Morta بهترین مثال بازی‌های ویدئویی به عنوان هنر می‌باشد. هنوز چندین ماه تا پایان 2019 مانده است، اما به نظرم Children of Morta بهترین بازی مستقل سال برای من باشد."

COGConnected 91