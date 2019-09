سال گذشته شرکت ایسر در نمایشگاه IFA 2019 از یک صندلی گیمینگ شگفت انگیز رونمایی کرد و امسال هم با نسل جدید این محصول به برلین بازگشته است. نسل دوم این صندلی گیمینگ Predator Thronos Air نام دارد و نسبت به مدل ۲۰ هزار دلاری سال گذشته کمی ارزان‌تر است.

در واقع ایسر برای کاهش قیمت دستگاه، موتور تنظیم خودکار مانیتور را حذف کرده است و این بار کاربر باید به‌صورت دستی مانیتور را تنظیم کند. اما سایر ویژگی‌های ظاهری مانند نسل قبل حفظ شده است؛ یک ساختار استیل غول پیکر که در دل خود یک صندلی و سه نمایشگر را جای داده‌ و روی بدنه‌اش نورپردازی‌های متناسب با محصولات گیمینگ را شاهد هستیم.

حذف موتور تنظیم خودکار مانیتور باعث شده تا قیمت این دستگاه به ‍۱۳۹۹۹ دلار برسد که البته باز هم مبلغ بسیار بالایی برای یک صندلی گیمینگ به‌نظر می‌رسد؛ اما شاید اطلاعات بیشتری که در ادامه ذکر می‌کنیم بتواند نظر شما را تغییر دهد. میزی که در مقابل صندلی قرار گرفته است به یک صفحه قابل تنظیم برای ماوس و صفحه کلید مجهز است که البته به صورت خودکار جابجا نمی‌شود و در قسمت زیر پا نیز یک استراحت‌گاه قرار داده شده تا کاربر با راحتی بیشتری مشغول بازی شود.

اما ابزارهای این مجموعه به همین‌جا ختم نمی‌شود. در کنار سه مانیتوری که در به صورت نیم دایره در مقابل چشمان کاربر قرار می‌گیرد، ایسر یک وب‌کم در بالای مانیتور وسط و یک رایانه گیمینگ نیز در این صندلی تعبیه کرده است که به نظر می‌رسد با وجود نبود موتور خودکار، هنوز هم ارزش ۲۰ هزار دلار را دارد. این محصول در سه ماهه پایانی سال جاری میلادی در آمریکای شمالی و اروپا در دسترس خواهد بود.

پس از صندلی گیمینگ، به لپ‌تاپ‌های گیمینگ جدید این شرکت می‌رسیم که محصولات بسیار قدرتمندی هستند. نسل جدید Predator Triton 500 به نمایشگری با نرخ ۳۰۰ هرتز مجهز شده است که رزولوشن ۱۰۸۰p را ارائه می‌کند. به جز نمایشگر ۳۰۰ هرتزی، سایر مشخصات دستگاه نسبت به نسل قبل تغییری نکرده است و این‌ لپ‌تاپ از پردازنده گرافیکی RTX 2080 Max-Q، پردازنده نسل نهمی Core i7، حافظه داخلی ۵۱۲ گیگابایتی از نوع SSD و حافظه رم ۳۲ گیگابایتی بهره می‌گیرد. اضافه شدن نمایشگر ۳۰۰ هرتزی در کنار چنین سخت افزار قدرتمندی، قیمت این دستگاه را به ۲۸۰۰ دلار رسانده است. نسخه جدید از ماه سپتامبر راهی بازار خواهد شد.

اما نسخه سبک‌تر و باریک‌تر این دستگاه نیز با نام Predator Triton 300 معرفی شده است که به یک نمایشگر ۱۵.۶ اینچی، نسل نهم پردازنده اینتل Core i9، پردازنده گرافیکی GTX 1650، حافظه رم ۳۲ گیگابایتی و حافظه داخلی یک ترابایتی از نوع SSD مجهز است. نمایشگر ۱۵.۶ اینچی Triton 300 نرخ تازه‌سازی ۱۴۴ هرتز ارائه می‌کند و زمان پاسخ‌دهی آن ۳ میلی ثانیه است. این لپ‌تاپ با قیمت ۱۲۹۹ یورو در ماه اکتبر وارد بازار خواهد شد.

منبع: The Verge

The post ایسر از نسل جدید لپ‌تاپ و صندلی گیمینگ خود رونمایی کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala