دیگر این روزها دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم، بازی‌های ویدئویی تبدیل به یک سرگرمی عمده برای قشر جوان جامعه به شمار می‌روند. طبیعتا با ورود به عصر تکنولوژی، داریم مشاهده می‌کنیم که متوسط سن استفاده از دیوایس‌های هوشمند پایین آمده و به دنبال آن، سن استفاده از شبکه‌های اجتماعی هم کاهش یافته است. به همین خاطر، دیگر این روزها اصلا عجیب نیست که ببینید یک کودک ۶ ساله، درباره بازی Assassin’s Creed اظهار نظر می‌کند یا بچه‌ای که تازه خواندن و نوشتن را یاد گرفته، بازی GTA V را نقد می‌کند! از کودکی در گوشمان خوانده‌اند که هر چیزی می‌تواند استفاده مفید داشته باشد یا مضر، شخصا مثال چاقو را زیاد شنیده‌ام! درباره بازی‌ها و هنر یا صنعت گیم هم همین اصل برقرار است. بگذارید به سراغ اصل مطلب بروم، همه می‌دانیم که دنیای گیم هم در کنار همه خوبی‌ها و مزایایش، می‌تواند معایبی هم داشته باشد. چه بسا این معایب و مضرات در نهایت یک پیامد جبران ناپذیر را داشته باشند و یا بتوانند در مقیاس یک خانواده کوچک، فاجعه‌آفرینی کنند. اگر از جمله کاربران ثابت همین سایت یا سایت‌های همسایه هستید و روزانه اخبار را دنبال می‌کنید، مطمئنا متوجه عرض بنده هستید. موضوع این است که اگر بخواهیم به صورت استاندارد به قضیه نگاه کنیم، هر بازی برای یک رنج سنی خاص طراحی شده است. این رنج سنی اگرچه چندان مورد توجه بازیکن یا والدین قرار گرفته نمی‌شود، ولی نباید از آن به سادگی گذر کرد. عموما بازی‌های پیکسلی و یا گاهی اوقات هم سورئال، بازی‌هایی هستند که یا برای کودکان طراحی می‌شوند و یا می‌توانند آن‌ها را تجربه کنند بدون این که نگران آسیب‌های احتمالی باشند.

با توجه به شرایط روحی روانی جامعه کشورمان طبیعی است که این اثرات مخرب بیش از دیگر جوامع، روی مردم ما تاثیر بگذارند. این روزها، در شبکه‌های اجتماعی مختلف یا حتی بین اطرافیانمان افراد کم سن و سال زیادی را می‌بینیم که به لطف برخورداری از یکی از کنسول‌های نسل هشتم و یا یک رایانه شخصی قدرتمند، هیچ‌کدام از بازی‌های روز را از دست نمی‌دهند. طبیعتا کسی با بازی کردن مشکلی ندارد ولی آیا مثلا یک بازی مثل Homefront و یا Spec Ops: The Line با آن تم و محتوا و طراحی محیط، گزینه‌های خوبی برای یک کودک به شمار می‌روند؟ بازی‌های ترسناکی مثل Outlast و یا حتی Resident Evil چه؟ نظرتان راجع به Prototype‌ها چیست؟ چنین بازی‌هایی حتی این قدرت را دارند که تاثیر خود را بر روی بزرگ‌ تر ها نیز بگذارند. به همین علت، می‌توان به این نتیجه رسید که بازی کردن به خودی خود بد نیست، به شرطی که در قالب یک سری چارچوب و استاندارد انجام بگیرد. خبر خوب این است که سازندگان به فکر کودکان هم هستند و فقط به افراد بالای ۱۸ سال فکر نمی‌کنند. فراوانی چنین بازی‌هایی در بازار کم نیست اما خب تبلیغات کافی بر روی آن‌ها صورت نگرفته و به همین خاطر ما آن‌ها را به خوبی نمی شناسیم. البته برخی از بازی‌های قدیمی مثل سونیک یا ماریو یا حتی کراش را همه می‌شناسند ولی دیگر چه؟ والدین، خواهر یا برادر بزرگ‌تری که قصد تهیه بازی برای کودکی را دارد که هنوز به سن ۱۴ سالگی هم نرسیده، تکلیفش چیست؟ پیدا کردن چنین عناوینی در بازار کار ساده‌ای نیست. هر چند که بعضی‌ها هم در حد شاهکار ظاهر می‌شوند و مثل بمب صدا می‌کنند، ولی چنین بازی هایی لااقل نسبت به AAA‌هایی که ما بزرگتر ها تجربه می‌کنیم، واقعا کم‌ تعداد هستند. موضوع مهم این است که این روزها بسیاری از بازی‌ها، حاوی پیام‌هایی در بطن خود برای مخاطبان خود هستند. مثلا Red Dead Redemption 2 را در نظر بگیرید; آیا می‌توانید به خود بقبولانید که این بازی صرفا یک “سرگرمی” بوده و هیچ درون مایه‌ی قابل تاملی ندارد؟ درباره The Witcher 3: Wild Hunt چه می‌گویید؟ Far Cry 5 یا بایوشاک چه؟ خب نکته این جاست که کودکان به جز موارد خیلی استثنا، هرگز متوجه مفاهیم درونی بازی‌ها نمی‌شوند. آن‌ها فقط می‌دانند که باید زامبی، اهریمن، آدم یا هیولایی که مقابلشان قرار می‌گیرد را بکشند. اما آیا توانایی تجزیه و تحلیل داستان بازی‌ ها را هم دارند؟ آیا می‌توانند تئوری‌های بازی‌های هیدئو کوجیما را درک کنند؟ قطعا پاسخ منفی خواهد بود. حتی بزرگ‌ترهایی که به زبان انگلیسی تسلط داشته و داستان بازی را دنبال می‌کنند هم گاهی اوقات باید روی داستان بازی مطالعه کرده و برای تجزیه و تحلیل آن زمان بگذارند. هدف از گفتن این صحبت‌ها، این بود که بگوییم که بازی‌ها خیلی اوقات می‌توانند جنبه آموزشی هم داشته باشند. جنبه آموزشی بازی‌هایی معمولا در بازار آن‌ها را می‌بینیم و مورد تحسین واقع می‌شوند، کمکی به کودک نخواهند کرد چون کودک اصلا درکی از آن‌ها نخواهد داشت. در عوض شما می‌توانید یک بازی متناسب با رنج سنی فرزند، برادر یا خواهر یا یکی از خویشاوندان خود تهیه کرده و هم او را سرگرم کنید و هم از طریق این بازی، به وی مفاهیم جدیدی را یاد دهید. این را هم احتمالا می‌دانید که در مجموع، بازی کردن تاثیرات مثبت خود را روی مغز داشته و حتی به لحاظ روانشناسی هم گاهی اوقات می‌تواند به مخاطب خود کمک کند.

خب با این تفاسیر، اگر شما فیلم دیدن، بیرون رفتن، دوستان و یا حتی تایم خواب و بیداری کودک مورد علاقه‌تان را کنترل می‌کنید و نمی‌خواهید که همچین راه‌هایی چه به لحاظ روانی، چه به لحاظ فرهنگی و چه از نظر جسمی روی وی تاثیر منفی داشته باشند، پس چرا بازی‌هایشان را کنترل نکنید؟ چه بسا آسیب روانی که از طریق بازی کردن برخی از عناوین خاص به یک کودک وارد می‌شود خیلی بیشتر و خطرناک‌تر از دیگر مواردی باشد که آن‌ها را ذکر کردیم. به هر حال چه دوست داشته باشیم و چه دوست نداشته باشیم، این روزها بازی‌ها جزو پرطرفدارترین سرگرمی‌های افراد مختلف با هر نوع فرهنگ و رنج سنی و موقعیت اجتماعی هستند. نه سرکوب کردن علاقه ها و بیش از اندازه محدود کردن کار درستی است و نه بیش از اندازه آزاد گذاشتن کودکی که شاید هنوز راه زیادی برای تشخیص بین خوب و بد را داشته باشد. مطلبی که امروز برایتان آماده کرده‌ایم، می‌تواند برای هر گیمر یا فردی که در اطراف خود کسی را می‌شناسد که اهل بازی‌های ویدئویی است، مفید باشد. اگر فرزند دارید و می‌خواهید وی در محیطی سالم رشد کرده و بازی‌های ویدئویی نه تنها به وی ضربه نزده بلکه به رشد وی هم کمک کنند، این مطلب به کارتان می‌آید. اگر برادر یا خواهر کوچک‌تری دارید و می‌خواهید از آسیب‌های دنیای بازی‌های رایانه‌ای مصون بماند، این مطلب به شما توصیه می‌شود. اگر برادرزاده یا خواهر زاده عزیزتان توجیه نشده که چه بازی‌هایی مناسب سن وی هستند، این مطلب می‌توانید به شما کمک کند. خلاصه این که این مطلب می‌توانید برای افراد گیمر و غیر گیمر مطلب مفید و کاربردی باشد. پس به شما توصیه می‌کنیم که تا پایان همراه با ما باشید. دقت داشته باشید که در تهیه لیست ذیل، تجربه شخصی، نمرات و توضیحات منتقدین و سایت‌های معتبر و همچنین نظرات کاربران دخیل هستند. قطعا ده‌ها یا شاید هم صدها عنوان مشابه دیگر را هم می‌توان با خصوصیات بازی‌هایی که در ادامه مشاهده خواهید نمود، در بازار پیدا کرد. اگر هم بازی خاصی مد نظر شماست که در این لیست نامش دیده نمی‌شود، بد نیست که در بخش نظرات، اسم بازی و یک توضیح کلی را برای دیگر خوانندگان این مطلب به اشتراک بگذارید. همچنین پیش از این که به سراغ اصل مطلب برویم، ذکر این نکته هم لازم است که در نگارش این مطلب، بیشتر سعی شده که از بازی‌های روز دنیا استفاده کنیم تا علاوه بر بالا رفتن اطلاعاتتان، از این مطلب بتوانید به صورت کاربردی هم استفاده ببرید. خب برویم و بببینیم که برترین بازی‌هایی که برای کودکان مناسبند، چه بازی‌هایی هستند!

The Lego Movie 2 Video Game

یکی از بازی‌های مفرحی که تجربه آن را به کودکان توصیه می‌کنم عنوان The Lego Movie 2 Video Game است. اگرچه این بازی در مجموع با نمرات قابل قبولی مواجه نشده و شرایط جالبی هم در متاکرایتیک ندارد، ولی برای یک کودک این چه اهمیتی دارد؟ این بازی، تنها Lego ساخته شده نیست! Lego Worlds، Lego The Incredibles و همچنین The Lego Movie Vide Game از دیگر بازی‌های مشابهی هستند که توسط استودیو TT Fusion توسعه داده شده‌اند. حال اگر کودک مورد نظر اهل دیدن انیمیشن باشد هم به احتمال فراوان به انیمیشن The Lego Movie برخورد کرده و از آن لذت برده است. و اما برگردیم به سراغ صحبت درباره The Lego Movie 2 Video Game. برای این بازی اخیرا یک بسته الحاقی به نام Galactic Adventures هم منتشر شده و تجربه آن هم پس از تجربه نسخه اصلی خالی از لطف نخواهد بود. عنوان The Lego Movie 2 Video Game یک بازی با تمرکز فراوان بر روی گشت و گذار در محیط بازی به شیوه‌های مختلف است. اصولا این بازی را نمی‌توان یک بازی آموزشی دانست، ولی خب با توجه به این که بازیکن باید در دنیای بازی به دنبال مواد خام گشته و با آن‌ها چیزهای جدید بسازد، شاید بتوان گفت که این عنوان، به طور کامل عاری از نکته آموزشی هم نیست.

بازی The Lego Movie 2 Video Game ساختار بسیار ساده‌ای دارد. نه خبری از پیچیدگی است و نه کودکتان به این راحتی‌ها از بازی دلسرد خواهد شد. دنیای بازی به شما اجازه می دهد تا کارهای مختلفی را در آن انجام دهید. می‌توانید در ازای دریافت آیتم‌های ارزشمند، برای NPC‌های بازی کارهایی را انجام دهید. خوشبختانه خیلی از آیتم‌ها و گجت‌های دنیای بازی The Lego Movie 2 Video Game مشابه همان چیزی هستند که در انیمیشن The Lego Movie 2 دیده‌ایم. همچنین به غیر از مراحل اصلی بازی، یک سری مرحله فرعی هم در بازی گنجانده شده که البته شاید به لحاظ ساختاری پیش پا افتاده و به مرور زمان خسته کننده به نظر برسند ولی کماکان، بعید می‌دانم کودکان از آن‌ها لذت نبرند. بازی شامل مبارزات هم می‌شود، مبارزاتی که البته جنبه خشونت نداشته و بیشتر حالت فان دارند. اگر به کاور بازی هم دقت کنید، از نظر سازمان درجه بندی سنی PEGI، این بازی برای افراد بالای ۷ سال مناسب است. با این حال، فکر نمی‌کنم که افراد زیر ۷ سال هم از تجربه این بازی بعدا متضرر شوند. عنوان The Lego Movie 2 Video Game در اوایل سال ۲۰۱۹ منتشر شده و به همین خاطر، بازی جدیدی هم محسوب می‌شود. دیگر نکته مثبت درباره این بازی، پلتفرم‌های آن است. این عنوان برای Xbox One، Play Station 4، PC و نینتندو سوییچ در دسترس است. حتی کاربران سیستم عامل مَک هم می‌توانند از این بازی تجربه کنند. به این ترتیب مخاطب بازی هر کدام از کنسول‌های نسل فعلی را در اختیار داشته باشد، می‌تواند بدون هیچ مشکلی به تجربه این بازی جذاب و مخاطب‌پسند بپردازد. علاوه بر این، The Lego Movie 2 Video Game را شخصا از آن دسته از بازی‌هایی می‌دانم که حتی برخی از بزرگسالان هم می‌توانند از آن لذت ببرند. همان طور که اشاره شد به غیر از The Lego Movie 2 Video Game، لِگوهای دیگری هم در ساخته شده‌اند که هر کدام ویِژگی‌های منحصر به فرد خود را دارند و نسخه‌ای که در مورد آن صحبت کردیم، آخرین نسخه منتشر شده از انیمیشن محبوب و دوست داشتنی لِگو است.

Kirby’s Return to Dream Land

اولین نسخه از سری Kirby در سال ۱۹۹۲ با نام Kirby’s Dream Land به بازار عرضه شد. از آن زمان تا به امروز نسخه‌های زیادی از این مجموعه محبوب و دوست داشتنی به بازار عرضه شده و آخرین نسخه این مجموعه Kirby Star Allies نام دارد. محصول سال ۲۰۱۸ که تا کنون بیش از ۲ میلیون نسخه فروش داشته است. خبر بد برای کسانی که قصد تهیه یکی از نسخه‌های این سری را دارند، این است که این بازی در انحصار نینتندو بوده و برای کنسول‌های شرکت های دیگر یا سیستم عامل های موبایل و کامپیوتر در دسترس نیست. بنابراین تنها راه تجربه بازی‌های این سری، تهیه یک کنسول نینتندو ( بسته به نسخه‌ای که می خواهید تجربه کنید ) است. خب حالا بهترین نسخه این مجموعه کدام است؟ نظرات می‌توانند متفاوت باشند ولی Kirby’s Return to Dream Land احتمالا بهترین نسخه‌ای باشد که این سری به خود دیده است. محصول سال ۲۰۱۱ با متای ۷۷ در متاکرایتیک از ۴۹ نقد که ۳۳ تای آن‌ها مثبت بوده و ۱۶ تا هم خبر از متوسط بودن بازی می‌دادند، بازی خوبی برای یک کودک به نظر می‌رسد. نکته جالب این است که هیچ نقد منفی از این عنوان حداقل در متاکرایتیک ثبت نشده است. یوزر اسکور بازی هم نشان از رضایت کاربران از این عنوان دارد. طراحی هنرمندانه محیط بازی، حالت چندنفره جذاب و شخصیت‌های دوست داشتنی آن، از جمله نقاط قوت این بازی به شمار می‌روند. این اکشن پلتفرمر ۲٫۵ بعدی برای Wii و Wii U در دسترس بوده و بازی آسانی است. در واقع مشکل این جاست که Kirby’s Return to Dream Land بیش از اندازه آسان است و یا حداقل منتقدان چنین نظری در رابطه با بازی داشته‌ اند.

Rayman Legends

یوبی‌سافت را با بازی‌هایی مثل Assassin’s Creed، Splinter Cell، Prince of Persia و خلاصه دیگر بازی‌های مشابه می‌شناسیم غافل از این که این شرکت فرانسوی بازی‌های دیگری را هم در سبک‌های متفاوت به بازار عرضه کرده که خیلی از آن‌ها هم بازی‌های موفقی بوده‌اند. Rayman Legends از جمله بازی‌های خوش‌ساخت یوبی سافت طی چند سال اخیر است که در آخرین روزهای آگوست سال ۲۰۱۳ برای PC، PS3 و Xbox 360 و همچنین Wii U منتشر شد. نزدیک به یک سال بعد ورژن نسل هشتمی این بازی در اختیار کاربران PS4 و Xbox One قرار گرفت و در سال ۲۰۱۷ هم کاربران سوییچ توانستند به این بازی دوست داشتنی دسترسی پیدا کنند. Rayman Legends پنجمین نسخه اصلی سری Rayman محسوب می‌شود; مجموعه‌ای که برای اولین بار در سال ۱۹۹۵ پا به دنیای بازی‌های ویدئویی گذاشت. Rayman Legends یک پلتفرمر دو بعدی محسوب می‌شود که ۱۲۰ مرحله را با چالش‌هایی متفاوت در خود جای داده است. چیزی که ارزش تجربه عنوانی مثل Rayman Legends را چندین برابر افزایش می‌دهد، امکان تجربه بازی به صورت چندنفره و آفلاین است. چیزی که این روزها در خیلی از بازی‌ها دیده نشده نمی‌شود. حال که به این جا رسیدیم، بد نیست بدانید که اصلا تجربه بازی به صورت چندنفره بسیار لذت‌بخش تر از تجربه این عنوان در حالت سینگل پلیر یا همان تک نفره خواهد بود.

عنوان Rayman Legends سعی می‌کنید بازی ساده‌ای نباشد و در عین حال، شما را با چالشی شیرین و لذت‌بخش رو به رو کند. مجموعا Rayman Legends نسبت به خیلی دیگر از بازی‌های کودکانه، بازی سخت‌تری به شمار می‌رود. البته این سختی، در حدی نیست که بخواهد کودک شما را عصبی کرده و یا وی را از بازی کردن این عنوان خسته کند. بازی در محیط‌های متنوعی دنبال می‌شود که به لحاظ هنری، طراحی و استایل چشم نوازی دارند. رنگ‌بندی محیط‌های بازی از تنوع قابل قبولی برخوردار بوده و در مجموع دنیای Rayman Legends دنیای دوست داشتنی و زیبایی است. به عنوان یک بزرگ‌سال، به محض این که وارد دنیای Rayman Legends شوید، متوجه طراحی هنری فوق العاده دنیای این بازی خواهید شد. طراحی که اساس آن استفاده از رنگ‌های شاد و پس‌زمینه‌هایی است که بیشتر شبیه به یک نقاشی هستند. به غیر از نسخه Legends، دیگر رِیمن‌ها نیز بازی‌های قابل قبول و اثرهای ارزشمندی به شمار می‌روند. Rayman Origins که در سال ۲۰۱۱ منتشر شد هم عنوانی فوق‌العاده به حساب می‌رود که تجربه‌اش خالی از لطف نیست. اما خب Rayman Legends یک بازی کامل‌تر نسبت به نسخه قبل از خود بوده و سعی کرده با حفظ المان‌های اصلی نسخه قبل، ویژگی‌های منحصر به فرد خود را هم در بازی داشته باشد. نتیجه نهایی هم قابل قبول بوده و Rayman Legends شاید حتی بازی بهتری نسبت به Rayman Origins از دید برخی از مخاطبین باشد. متای عنوان Rayman Legends هم حوالی ۹۰ است که خب خبر از فوق العاده بودن این بازی می‌دهد. توصیه می‌کنیم که چه به عنوان یک بزرگسال و چه به عنوان یک کودک، حتما Rayman Legends را تجربه کنید. اگر هم هنوز با کنسول‌های نسل قبل بازی می‌کنید، تجربه Rayman Origins نیز خالی از لطف نخواهد بود. Rayman Legends علاوه بر تمامی موارد گفته شده، از موسیقی فوق‌العاده‌ای هم بهره می‌برد. در واقع به لحاظ هنری عنوان Rayman Legends چه به لحاظ طراحی هنری و چه از نظر موسیقی و صداگذاری در شرایط فوق‌العاده‌ای قرار دارد. همه این‌ها در کنار یک گیم پلی ناب، مفرح، لذت‌بخش و کمی چالش برانگیز می‌توانند معجونی فوق العاده به نام Rayman Legends را بسازند. معجوتی که پس از چشیدن طعمش، هرگز آن را از یاد نخواهید برد.

Rocket League

عنوان Rocket League برای اولین بار در اوایل سال ۲۰۱۴ و به عنوان یک دنباله برای بازی Battle-Cars معرفی شد. آخرین محصول استودیو Psyonix که این روزها با اپیک گیمز همکاری می‌کند، بدون شک بهترین محصول این استودیو هم هست. Rocket League برای اولین بار در سال ۲۰۱۵ و برای PC و PS4 منتشر شد. بعدا پورت Xbox One بازی تایید شده و فوریه سال ۲۰۱۶ بود که در دسترس کاربران کنسول نسل هشتمی مایکروسافت هم قرار گرفت. در همان سال عنوان Rocket League برای مَک و یک سال بعد هم برای نینتندو سوییچ عرضه شد. معمولا بازی‌های ورزشی را با FIFA و PES و NBA 2K می‌شناسیم. Forza و Need for Speed هم بازی ورزشی محسوب می‌شوند و در کنار چنین عناوینی، شبیه‌سازهای فوتبال آمریکایی، راگبی و دیگر ورزش‌ها را داریم که غالبا توسط الکترونیک آرتس به صورت سالانه ساخته می‌شوند. ولی جالب است بدانید که Rocket League هم جزو بازی‌های اسپرت محسوب می‌شود. اگر در رابطه با این بازی محبوب و پر طرفدار اطلاعاتی ندارید، باید بگویم که شما در این بازی کنترل ماشین مسابقه را در دست خواهید گرفت و با آن در یک زمین فوتبال به بازی کردن خواهید پرداخت.

ایده بازی، ایده جالبی است که احتمالا کودکان از آن خوششان می‌آید. استایل بازی حقیقتا مرا یاد بازی‌های سگا می‌اندازد. Rocket League جزو آن دسته از بازی‌هایی است که می‌تواند اعضای خانواده را سرگرم کند. چگونه؟ خب در این بازی کاربران علاوه بر این که می‌توانند با هوش مصنوعی مسابقه دهند، می‌توانند به صورت چند نفره نیز به بازی کردن بپردازند. بنابراین شما می‌توانید با فرزند یا برادر و خواهر کوچک‌ترتان به بازی کردن بپردازید. چه به عنوان حریف و چه به عنوان هم‌ تیمی، تجربه Rocket League با کودک مورد علاقه‌تان، یک تجربه سالم و امن خواهد بود. همان طور که اشاره شد، کاربران می‌توانند با هوش مصنوعی هم به بازی کردن بپردازند. بخش آنلاین بازی هم به شدت اعتیادآور بوده و برای افرادی که سن بیشتری دارند، سرگرمی خوبی به شمار می‌رود. تقریبا دو سال پیش، تعداد کاربران این بازی از مرز ۴۰ میلیون گذشت. یکی دیگر از نکاتی که باید به آن توجه کنیم، قیمت پایین بازی نسبت به محتوای آن است. در حالی که دو بازی قبلی که در موردشان صحبت کردیم قیمتشان در استیم ۳۰ دلار است، عنوان Rocket League را تنها با ۲۰ دلار می‌توانید خریداری کرده و از آن لذت ببرید.

Ratchet & Clank 2016

اگر کودکتان یک PS4 دارد و می‌خواهد که از بازی‌های انحصاری این کنسول لذت ببرد، چرا Ratchet & Clank را به وی معرفی نکنید؟ او را توجیه کنید که گاد آف وار و آنچارتد و هورایزون تنها انحصاری‌های کنسول نسل هشتم سونی نیستند. کودکتان دوست دارد که Spider-Man بازی کند؟ خب دیگر محصول استودیو سازنده این بازی را به وی هدیه دهید! Ratchet & Clank نسخه‌های زیادی دارد و آخرین آن ها در سال ۲۰۱۶ با همین نام توسط سونی به بازار عرضه شده و توسعه دهنده آن، استودیو اینسامنیاک بود. همان استودیویی که با ساخت Spider-Man سنگ‌ تمام گذاشت و همان سازنده‌ای که Sunset Overdrive را تحویل مایکروسافت و کاربرانش داد. استودیویی که اخیرا توسط سونی خریداری شده و گفته می‌شود که ساخت نسخه جدیدی از مجموعه Ratchet & Clank در کنار دنباله بازی Spider-Man از اصلی‌ترین برنامه‌های این استودیو برای نسل آینده و کنسول PS5 است.

همان طور که اشاره شد Ratchet & Clank در سال ۲۰۱۶ و به صورت انحصاری برای PS4 منتشر شد. نکته مهم در مورد این بازی، این است که Ratchet & Clank فاقد بخش چندنفره است. Ratchet & Clank 2016 در واقع نسخه بازسازی شده عنوانی با همین نام است که در سال ۲۰۰۲ منتشر شد. در مورد این که کاربران PS2 چه خاطراتی ممکن است با این بازی داشته باشند صحبت نمی‌کنیم و می‌رویم به سراغ خود بازی! خب Ratchet & Clank یک شوتر نسبتا سخت است که البته این روزها کودکان خیلی خوب از عهده چنین سختی‌ها و چالش‌هایی برمی‌آیند. با پیشروی در دنیای بازی Ratchet & Clank با مفهوم واقعی پیشرفت آشنا شده و به مرور سلاح‌ها و تحهیزات بهتری در اختیار بازیکن قرار داده می‌شود. تنوع سلاح‌های بازی به کنار، سرعت بالای گیم‌پلی و همچنین طراحی فوق‌العاده گرافیکی و افکت های صوتی بازی سبب می‌شوند تا طی مدت زمانی که در حال تجربه Ratchet & Clank هستید، به هیچ عنوان احساس خستگی نکنید. همچنین با وجود چنین مواردی، پس قطعا Ratchet & Clank یک بازی یکنواخت هم نمی‌تواند باشد. رچت و کلنک قبلا برای مخاطبان نسل ششمی خود خاطرات زیادی را خلق کرده‌اند و بعید می‌دانم که کسی از تجربه این بازی روی PS2 خود پشیمان باشد. پس چرا آن را بر روی PS4 تجربه نکنیم؟ Ratchet & Clank علاوه در عین اکشن بودن، بازی کم خشونتی است و می‌تواند آپشن خوبی برای کودکان حداقل بالای ۷ سال باشد. علاوه بر این، قطعا بزرگسالان هم با این بازی مفرح ارتباط برقرار خواهند کرد.

Just Dance 2019

اکتبر سال ۲۰۱۹ عنوان Just Dance 2019 که کار ساختش با همکاری سه شعبه از شرکت یوبی‌سافت به پایان رسیده بود، به بازار عرضه شد. یک بازی موزیکال که در آن نه خبری از خشونت است، نه آدم‌کُشی، نه خون و نه چاقو و هفت‌تیر. به غیر از این که Just Dance به طور کلی یک تنوع فوق‌العاده در صنعت گیم به شمار می‌رود، این بازی برای دختران غیر گیمر هم احتمالا بازی سرگرم‌کننده‌ای باشد. یک بازی شاد و یک تنوع دیگر از یوبی‌سافت که تجربه آن می‌تواند یک تجربه خاطره‌انگیز و جذاب باشد. در این بازی حدودا ۲۰ موزیک از خوانندگان معروف با سبک‌های متفاوت گنجانده شده که برخی از آن‌ها موزیک‌های روز و مربوط به سال ۲۰۱۸ یا ۲۰۱۷ هستند و برای تنوع هم که شده، چند مورد از آهنگ‌های دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی هم در بازی قرار داده شده‌اند.

این بازی نه تنها یک بازی، بلکه می‌تواند به عنوان یک ورزش روزانه هم محسوب شود. خبر خوب در رابطه با Just Dance 2019، رنگ‌بندی شاد و گیم پلی جذاب آن است. به طور کلی این چنین بازی‌ها، کاربران خاص خودشان را دارند و قرار نیست همه از آن‌ها لذت ببرند. به عنوان یک بازی که به صورت سالانه عرضه می‌شود، بله Just Dance خیلی معروف‌تر از این‌ها باید باشد ولی خب همان طور که اشاره شد، نمی‌توان کتمان کرد که این بازی، یک بازی خاص منظوره است. Just Dance 2019 برای PS4، Xbox One، PC، Wii و Wii U عرضه شده و یوبی‌سافت در حال کار بر روی Just Dance 2020 است. عنوانی که نوامبر امسال راهی بازار خواهد شد و این بار برای گوگل استیدیا نیز در دسترس قرار خواهد گرفت. بازی‌های ژانر موزیک خیلی زیاد نیستند و Just Dance شاید معروف‌ترین آن‌ها باشد. در نهایت اگر این بازی با فرهنگ محیط خانوادگی شما مغایرت نداشته باشد، گزینه ایده‌آلی برای کودکان کم سن و سال به شمار می‌رود.

Super Smash Bros Ultimate

بازی‌های نینتندو کلا در متاکرایتیک نمرات خوبی می‌گیرند. متای Super Smash Bros Ultimate هم در حال حاضر ۹۳ است. عنوانی که در سال ۲۰۱۸ منتشر شد و باز هم بازی جدیدی محسوب می‌شود. این سری هم مثل خیلی دیگر از سری های نینتندو، سابقه و قدمت بالایی دارد. عنوان Super Smash Bros در سال ۱۹۹۹ به بازار عرضه شد و کاربران هم به خوبی از آن استقبال به عمل آوردند. در مجموع، تا آن زمان Super Smash Bros جزو بهترین بازی‌های مبارزه‌ای محسوب می شد که صنعت گیم به خود دیده بود. خب، برویم سراغ Super Smash Bros Ultimate! همان محصول سال ۲۰۱۸ که به متای تقریبا دست نیافتنی ۹۳ رسیده است. در حالت عادی، وقتی که اسم ژانر Fighting را می‌شنوید ناخود آگاه به یاد سری Mortal Kombat می افتید. مجموعه ای که واقعا برای کودکان یک انتخاب نادرست است. ولی بازی‌های مبارزه‌ای دیگری هم وجود دارند که علی رغم “مبارزه‌ای” بودن، ولی می توانند برای افراد کم سن و سال تر هم گزینه مناسبی باشند. Super Smash Bros Ultimate از این دست بازی ‌هاست. استفاده از شخصیت‌های نه چندان جدی، پس زمینه‌های شاد و دوست داشتنی، پردازش رنگ محیط و همچنین موسیقی‌های شنیدنی سبب می‌شوند تا یک کودک بتواند از این بازی لذت ببرد بدون این که به لحاظ روانی متوجه آسیبی باشد. تنوع در این بازی حرف اول را می‌زند. از محیط‌های مبارزه گرفته تا کاراکترها و موسیقی‌های بازی، همه گسترده و متنوع هستند. این بازی فقط برای کاربران سوییچ در دسترس است.

Crash Team Racing Nitro-Fueled

به غیر از دنبال‌کنندگان واقعی و حرفه‌ای های دنیای بازی، بقیه هر بازی که شخصیت کراش در آن حضور داشته باشد را فقط با نام “Crash” می‌شناسند! حال سوال من این است که آیا اصلا کسی وجود دارد که Crash را نشناسد؟ حتی اگر تاکنون هیچ یک از نسخه‌های آن را تجربه نکرده باشید، اما باز هم حداقل اسمش را شنیده‌اید و تصویرش را دیده‌اید. Crash Team Racing Nitro-Fueled جدیدترین نسخه سری Crash Bandicoot است. مجموعه‌ای که برای اولین بار در سال ۱۹۹۶ پا به دنیای بازی‌های ویدئویی گذاشت و کماکان جزو بازی‌های محبوب این صنعت و طرفدارانش به شمار می‌رود. این مجموعه چند سالی انحصاری سونی بود و بعدا برای پلتفرم‌های مختلف عرضه شد. بعضی از نسخه‌های این مجموعه فقط در دسترس کاربران موبایل قرار گرفته‌اند و بعضی دیگر، بدون هیچ محدودیتی برای دیگر کاربران هم در دسترس هستند. Crash Team Racing Nitro-Fueled از همین دسته دوم است. عنوانی که در سال ۲۰۱۹ عرضه شده و بازی جدیدی محسوب می‌شود. اگر هر کدام از کنسول‌های نسل هشتم را دارید، می‌توانید این بازی را برای خود یا کودکتان تهیه کنید. اگر PC دارید، باید به سراغ گزینه‌های دیگر بروید. عنوان Crash Team Racing Nitro-Fueled یک بازی مسابقه‌ای است و طبیعتا می‌دانید که خبری از خشونت در چنین بازی‌هایی نیست. تنوع مسیرها و محیط‌ها، چالش‌های پیش روی شما به عنوان یکی از مسابقه‌دهندگان، طراحی عالی محیط، فیزیک مناسب و همچنین موسیقی و صداگذاری تحسین برانگیز بازی از جمله دلایلی هستند که می‌توانند بازیکن را به این عنوان معتاد کنند.

همچنین Crash Team Racing Nitro-Fueled هم جزو آن دسته از بازی‌هایی است که به بزرگسالان هم پیشنهاد می‌کنم. چه از طرفداران قدیمی این مجموعه باشید و چه از Crash فقط یک اسم و یک عکس دیده باشید، Crash Team Racing Nitro-Fueled عنوانی خاطره‌ساز برایتان خواهد بود. شما در این بازی می‌توانید وسیله‌ای که با آن مسابقه می‌دهید را شخصی سازی کرده یا آن را تغییر دهید. عنوان Crash Team Racing Nitro-Fueled در متاکرایتیک هم شرایط مطلوبی دارد و با متای تقریبی ۸۰، می‌تواند حرف‌هایی برای گفتن داشته باشد. در هر صورت Crash Team Racing Nitro-Fueled یکی از بازی‌هایی است که تجربه آن واقعا تاکید شده و می‌تواند مخاطب خود را هر رنج سنی را سرگرم نگه دارد.

LittleBigPlanet 3

دیگر بازی انحصاری سونی در این لیست LittleBigPlanet 3 نام دارد. خوشبختانه چه از کاربران نسل هشتم سونی باشید و چه هنوز با PS3 بازی کنید، امکان تجربه این عنوان برایتان وجود دارد. LittleBigPlanet 3 در سال ۲۰۱۴ برای Play Station 3 و Play Station 4 منتشر شد. این بازی پازل پلتفرمر به خوبی نیازهای یک گیمر کم سن و سال را برطرف می‌کند. LittleBigPlanet 3 یک بازی خلاقانه به شمار می‌رود که برای کودکان بالای سه سال طراحی شده و به لطف پازل‌ها و معماهای شیرینی که در خود گنجانده است، می‌تواند یک فعالیت ذهنی توام با سرگرمی به شمار برود. در واقع مهم‌ ترین نکته این بازی هم همین است. خیلی از والدین دوست دارند تا فرزند خود را به روش‌های مختلف، وادار به فکر کردن و فعالیت ذهنی کنند. آن‌ها دوست دارند کودکشان از بچگی توانایی تجزیه و تحلیل را داشته باشد و بتواند معماهای مختلف را حل کند. بدیهی است که این توانایی‌ها بعدا روی آینده کودک هم تاثیر انکارناپذیری را خواهند گذاشت. کشف و پرورش یک استعداد در حالت نرمال و بدون در نظر گرفتن خاکی که در آن متولد شده‌اید، می‌تواند یک تضمین خوب برای آینده‌تان باشد! خب پس با این تفاسیر، LittleBigPlanet 3 یک انتخاب درست و هوشمندانه به شمار می‌آید. بدون هیچ خشونت یا صحنه مغایر با فرهنگ و آیین ما ایرانی‌ها، این بازی این گونه عمل می‌کند که کودک شما از فکر کردن و حل معما و پازل لذت ببرد.

مشکلی که متوجه این بازی است، بخش داستانی کوتاه آن است. سازنده بازی استودیو Sumo Digital و ناشر آن هم سونی است. خب ناشر را که همه می‌شناسیم، در رابطه با سازنده بازی هم باید گفت که Sumo Digital به غیر از LittleBigPlanet 3 روی بازی‌هایی مثل Team Sonic Racing، Snake Pass و Virtual Tennis 2009 را نیز دارد. البته این استودیو به غیر از این چهار بازی نام برده شده، در توسعه بازی‌های بزرگ دیگر هم نقش داشته است ولی خب نمی‌توان از آن‌ها به عنوان محصولات Sumo Digital نام برد. به طور کلی این بازی حالت سندباکس داشته و تمرکز آن بر روی استفاده از خلاقیت مخاطب است. بهره بردن از یک خط داستانی قدرتمند، استفاده از موسیقی‌های شنیدنی و گوش نواز و یک گیم‌ پلی خلاقانه از جمله نقاط قوت این بازی محسوب می شوند. به این موارد ارزش تکرار بالای بازی را هم اضافه کنید. عنوان LittleBigPlanet 3 طوری طراحی شده که به احتمال فراوان مخاطبش را ( که انتظار می‌رود یک کودک باشد ) به نشستن پای آن ترغیب می‌کند. این موضوع شاید در مورد خیلی دیگر از بازی‌های روز به نوعی یک اعتیاد محسوب شود ولی در رابطه با LittleBigPlanet 3 حتی اگر آن را اعتیاد بنامیم، یک اعتیاد از نوع مثبت به شمار خواهد رفت.

Minecraft

محصول استودیو Mojang – که این روزها با مایکروسافت همکاری می کند – هم از بهترین بازی‌هایی به شمار می‌رود که کودکتان می‌تواند به تجربه آن بپردازد تا علاوه بر یک سرگرمی سالم، یک فعالیت ذهنی مفید و موثر هم به حساب بیاد. Minecraft در سال ۲۰۱۱ برای تقریبا هر سیستم عامل و کنسولی که فکرش را بکنید، منتشر شد. این بازی حتی برای ویندوز فون هم در دسترس است. پس مهم نیست کودک شما از چه پلتفرمی برای بازی کردن استفاده می‌کند، ماینکرفت همواره می‌تواند در دسترس وی باشد. عنوان Minecraft از هر دو حالت تک نفره و چند نفره پشتیبانی می‌کند. در حالت تک‌نفره، به طور کلی شما باید در محیط بازی به گشت و گذار پرداخته و مواد خام مورد نیاز خود را تهیه کنید و با آن‌ها آیتم‌های جدید بسازید. این آیتم‌ها می‌توانند سلاح‌هایی مثل شمشیر، تیر و کمان و غیره باشند، می‌توانند هم آیتم‌هایی مثل تبر برای قطع کردن درختان یا کشتن حیوانات، کلنگ برای تهیه کردن سنگ، آهن، زغال سنگ و موارد مشابه باشند. در این بازی پیکسلی، هدف کلی این است که برای خود یک پناهگاه ساخته و شب های خود را در آن سر کنید. روزها هم به انجام کارهایی مثل شکار و مزرعه داری خواهید پرداخت. با پیشرفت در بازی، مکان‌های جدید و آیتم‌های تازه‌ای را کشف خواهید کرد.

بازی می‌تواند حالت مبارزاتی هم داشته باشد. شب‌ها، باید بتوانید از خود در مقابل موجوداتی مثل عنکبوت های غول پیکر، اسکلت ها و دیگر دشمنان خود در دنیای بازی دفاع کنید. همچنین می‌توانید پا به فرار گذاشته و به خانه‌ای که قبلا ساخته‌اید برگردید. تمامی موارد گفته شده در رابطه با Survival Mode صدق می کرد. بازی حالت‌های دیگری هم مثل Creative mode، Adventure mode و Spectator mode را در خود دارد که هر کدام ویژگی‌های خاصی را برای خود دارا هستند. Minecraft تقریبا یک بازی بی پایان است که تا حد زیادی خلاقیت بازیکن را به چالش کشیده و ترکیب منابع و ساخت چیزهای جدید را به شما آموزش می‌دهد.

به غیر از ۱۰ بازی نام برده شده، عناوین زیاد دیگری را می‌توان پیدا کرد که از جنبه‌های مختلف می‌توانند برای کودکان بازی های مفیدی باشند. Mario Kart 8، Grow Home، Pokemon، Plants vs. Zombies و … از جمله بازی‌های غایب این لیست بودند. حال به نظر شما اسم چه بازی‌هایی در این لیست غایب است؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید تا شما هم در حد توان خود، به والدین و دیگر افرادی که یک خویشاوند گیمر کم سن و سال دارند کمکی کرده باشید.

منبع متن: gamefa