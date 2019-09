چند ماهی از انتشار بازی Days Gone برروی کنسول پلی‌استیشن ۴ می‌گذرد و تاکنون استویدیوی بند (Bend) توانسته است با انتشار به‌روزرسانی‌های متعددی، بازی‌بازان زیادی را به تجربه‌ی آن وادار کند. همچنین ویژگی و چالش‌های بسیاری توسط این به‌روزرسانی‌ها به بازی اضافه شد که دنیای آن را همچنان با طراوت حفظ کرده است. اما ماجرا […]

چند ماهی از انتشار بازی Days Gone برروی کنسول پلی‌استیشن ۴ می‌گذرد و تاکنون استویدیوی بند (Bend) توانسته است با انتشار به‌روزرسانی‌های متعددی، بازی‌بازان زیادی را به تجربه‌ی آن وادار کند. همچنین ویژگی و چالش‌های بسیاری توسط این به‌روزرسانی‌ها به بازی اضافه شد که دنیای آن را همچنان با طراوت حفظ کرده است. اما ماجرا به همین نقطه ختم نمی‌شود و جف راس (Jeff Ross)، کارگردان این بازی، از انتشار به‌روزرسانی بزرگ دیگری در هفته‌ی آینده خبر داد که ویژگی‌های جدیدی را به بازی اضافه خواهد کرد.

این به‌روزرسانی رایگان هفته‌ی آینده و در تاریخ جمعه، ۲۲ شهریورماه (۱۳ سپتامبر) منتشر خواهد شد و ویژگی محبوب New Game Plus را به بازی Days Gone اضافه خواهد کرد. بازی‌بازانی که در فایل ذخیره‌ی خود ماموریت I’m Never Giving Up را به اتمام رسانده‌اند، به این ویژگی دسترسی خواهند داشت. همچنین تمامی سلاح‌ها، ارتقاهای موتورسیکلت، تقویت‌کننده‌های NERO، مهارت‌ها، رسیدها، اعتبارها، منابع قابل جمع‌آوری و تروفی‌های کسب شده به این ویژگی انتقال خواهند یافت.

اگر از آن دست بازی‌بازانی هستید که به چالش‌های دشوار در بازی‌ها علاقه دارید، خبرهای خوشی را برای شما داریم زیرا تعداد ۲ حالت درجه‌ی سختی جدید به نام‌های Hard II و Survival II نیز به بازی اضافه خواهد شد که تروفی‌های جدیدی را به همراه دارند. شکارچیان تروفی مبارزه‌ای هیجان‌انگیز را بر سر کسب تروفی‌های درجات سختی و ویژگی New Game Plus در پیش رو خواهند داشت.

بازی Days Gone در حال حاضر به صورت انحصاری برروی کنسول پلی‌استیش ۴ در دسترس قرار دارد. شما می‌توانید نقد و بررسی این بازی تحت عنوان «خداحافظ آرامش!» به قلم محمد آریامقدم را از نشانی قرار گرفته مطالعه کنید. همچنین علاقه‌مندان می‌توانند اخبار و اطلاعات مرتبط با این بازی را از این نشانی مطالعه و یا دنبال نمایند.

منبع متن: gamefa