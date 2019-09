Sony Interactive Entertainment Japan Asia امروز از برنامه‌های خود برای مراسم Tokyo Game Show 2019 رونمایی کرد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از TGS ،WCCFTech امسال هفته آینده آغاز می‌شود و از 21 تا 24 شهریور ادامه خواهد داشت. Sony بسیاری از عناوین آینده خود را در این رویداد نمایش خواهد که از جمله مورد انتظارترین آنها می‌توان به عنوان در دست ساخت استودیو Sucker Punch یعنی Ghost of Tsushima اشاره کرد.

علاوه بر نمایش تریلرهای جدید، Sony همچنین برنامه‌های زنده‌ای را نیز در غرفه مربوط به PlayStation برگزار خواهد کرد. این رویدادها، به صورت زنده از طریق Twitch و YouTube پخش خواهند شد. عناوین زیر حضور ویژه‌ای در این برنامه‌های زنده خواهند داشت.

• Call of Duty: Modern Warfare | SIE

• Death Stranding | SIE

• Dragon Ball Z: Kakarot | Bandai Namco

• Final Fantasy VII Remake | Square Enix

• Gran Turismo Sport | SIE

• Nioh 2 | Koei Tecmo

• Project Resistance | Capcom

• Yakuza: Like a Dragon | Sega

همانطور که انتظار می‌رفت عناوین مورد انتظاری چون Final Fantasy VII Remake ،Nioh 2 ،Persona 5 Royal ،Project Resistance و Yakuza: Like a Dragon نیز در این رویداد قابل بازی خواهند بود. در ادامه با لیست کامل عناوینی که توسط Sony در TGS 2019 برای دو پلتفرم PS4 و PlayStation VR نمایش داده خواهند شد، همراه باشید.

بازی‌های PlayStation 4:

عناوینی که قابل بازی بوده و همچنین نمایش خواهند داشت:

• Borderlands 3

• Call of Duty: Modern Warfare

• Concrete Genie

• Dragon Ball Z: Kakarot

• eFootball PES 2020

• FIFA 20

• Final Fantasy VII Remake

• Fortnite

• Genshin Impact

• Granblue Fantasy: Versus

• MediEvil

• Monkey King: Hero is Back

• Nioh 2

• One Piece: Pirate Warriors 4

• Persona 5 Royal

• Project Resistance

• Project Sakura Wars

• ReadySet Heroes

• Trials of Mana

• Yakuza: Like a Dragon

عناوینی که نمایش خواهند داشت:

• 13 Sentinels: Aegis Rim

• AI: The Somnium Files

• Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout

• Biped

• Code Vein

• Contra: Rogue Corps

• Control

• Cyberpunk 2077

• The Dark Pictures Anthology: Man of Medan

• Death Stranding

• Destiny 2: Shadowkeep

• Digimon Survive

• Divinity: Original Sin II Definitive Edition

• Dreams

• Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition

• Ghost Recon: Breakpoint

• Ghost of Tsushima

• Gungrave G.O.R.E.

• Inazuma Eleven Ares

• Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Infinite Combate

• Little Nightmares II

• Marvel’s Avengers

• Mega Man Zero / ZX Legacy Collection

• Monster Hunter World: Iceborne

• Need for Speed: Heat

• New Guilty Gear

• One-Punch Man: A Hero Nobody Knows

• Romance of the Three Kingdoms XIV

• Romancing SaGa 3

• Sakuna: Of Rice and Ruin

• SD Gundam G Generation Cross Rays

• Shenmue III

• Star Ocean: First Departure R

• Star Wars Jedi: Fallen Orrder

• Sword Art Online: Alicization Lycoris

• Tales of Arise

• Watch Dogs: Legion

عناوین PlayStation VR:

عناوینی که قابل بازی بوده و همچنین نمایش خواهند داشت:

• Concrete Genie

• Deemo Reborn

• Marvel’s Iron Man VR

• Hatsune Miku VR

• Throw Anything

عناوینی که نمایش خواهند داشت:

• Sairento VR

• Stumper

منبع متن: pardisgame