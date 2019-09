همان‌طور که احتمالا می‌دانید، Iceborne اولین افزونه بزرگ بازی Monster Hunter World فردا برروی کنسول‌های PlayStation 4 و Xbox One منتشر می‌شود و از همین رو منتقدین کم‌کم شروع به انتشار نقدها و نمرات خود پیرامون این بازی‌ کرده‌اند.

Monster Hunter World با بیش از 12 میلیون نسخه فروش، پرفروش‌ترین بازی Capcom در تاریخ چند ده ساله‌ی این شرکت بوده و سبب شده تا فروش این سری به بیش از 53 میلیون نسخه برسد. پایه‌ی گیم‌پلی Iceborne همانند نسخه‌ی اصلی بازی بوده در حالی که محیط برفی و یخ‌زده، خط داستانی،‌ هیولاها و چیزهایی دیگر به بازی اضافه شده‌اند.

در ادامه با هم برخی از نقدها و نمرات بازی را مرور می‌کنیم.

God is a Geek 100

Iceborne یکی از بهترین نمونه‌های تولید یک افزونه برای یک بازی AAA است. این بسته گسترش‌دهنده تقریبا تمامی مشکلات بازیِ اصلی را رفع کرده و چیزهای جدید به آن اضافه می‌کند. درواقع Iceborne اصلا حس‌وحال یک افزونه را ندارد و بیشتر شبیه به یک نسخه‌ی جدید و دنباله است. اگر به دنبال تجربه‌ای شگفت‌انگیز هستید، حتما آن را بازی کنید.

We Got This Covered 100

Iceborne محتویات بسیاری به Monster Hunter World اضافه کرده و آن را به شدت تغییر می‌دهد. محتویات این افزونه به حدی زیاد است که می‌توان از آن به عنوان یک دنباله‌ی جدید یاد کرد؛ کاملا مشخص است که Capcom راه و فرمول موفقیت خود را پیدا کرده است.

The Games Machine

Iceborne تقریبا از همه نظر چیزی فراتر از یک بسته‌ی گسترش‌دهنده بوده و تجربه‌ای کاملا عالی را ارائه می‌دهد؛ تجربه این افزونه چه بر طرفداران سری و چه بر افراد تازه وارد، واجب است.

Digital Trends 90

Monster Hunter World: Iceborne جدا از اینکه یک افزونه است یا نه، یکی از بهترین بازی‌های سال 2019 است.

CGMagazine 90

Iceborne حد اوج و تعالی Monster Hunter World بوده و برای عنوانی که برای اولین بار افرادی از غرب را طرفدار این سری کرده، افزونه‌ای بسیار سرگرم‌کننده و مناسب است.

IGN 90

Monster Hunter World: Iceborne تعداد بسیاری هیولای جدید و ده‌ها بهبود و محتویات جدید و با کیفیت به عنوانی که به خودیِ خود فوق‌العاده است،‌ اضافه می‌کند.

Destructoid 90

با نگاهی به Iceborne می‌توان گفت که توسعه‌دهندگان زمان زیادی صرف ساخت این محصول کرده‌اند؛‌ و خب نتیجه نیز بسیار خوب بوده است.

GamesRadar+ 90

Monster Hunter World: Iceborne یک افزونه‌ی عالی و به شدت بزرگ است که تقریبا حسی همانند یک نسخه‌ی جدید را به بازیکن القا می‌کند. Iceborne نسخه‌ای بهتر و بزرگ‌تر از بازی اصلی است.

GameInformer 83

بازگشت به Monster Hunter World به خاطر Iceborne من را به ستایش دوباره این بازی واداشت؛ البته پس از مدتی ایرادات آن دوباره به چشمم آمد! Capcom در این افزونه چیزهای زیادی را بهبود نداده است؛ برای مثال ماموریت‌های داستانی و خسته‌کننده‌ی دفاع از برج هم‌چنان وجود دارند و یا مشکلات پیوستن از حالت تک‌نفره با Co-Op هم‌چنان پابرجا هستند. این تجربه دوباره مطمئنا ارزش بازگشت به بازی را دارد فقط انتظار بهبود و رفع مشکلات گذشته را نداشته باشید.

میانگین نمرات بازی در وبسایت متاکریتیک: 90

Monster Hunter World Iceborne از فردا 15 شهریور برروی کنسول‌های PlayStation 4 و Xbox One در دسترس خواهد بود. در پایان لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

