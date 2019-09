حدود 4 ماهی می‌شود که بازی Days Gone منتشر شده اما به نظر می‌رسد که هنوز توسعه دهندگان این بازی برنامه‌های مختلفی را برای این عنوان دارند. این بازی توسط استودیوی Bend توسعه یافته و کمپانی Sony به عنوان ناشر بازی وارد عمل شد. Days Gone در سبک اکشن ادونچر بوده بر روی بقا تمرکز کرده است. شخصیت اصلی بازی یعنی Deacon باید با انواع تهدیدات مثل فریکرها و حیوانات زامبی شده مقابله کرده و در دنیای خوفناک بازی، دوام بیاورد. بازی در زمان لانچ خود از مشکلات مختلفی رنج می‌برد اما تیم سازنده با عرضه بروزرسانی‌های مختلف از مشکلات بازی کاستند و همچنین با اضافه کردن چالش‌های هفتگی به بازی، سعی کرد تا از تنوع بازی کاسته نشود. به گزارش پردیس گیم و به نقل از وب سایت wcftech، حال اما به تازگی و در جریان جدیدترین اخبار منتشر شده از این بازی، کارگردان این عنوان یعنی آقای جف راس (Jeff Ross) از در راه بودن یک بروزرسانی بزرگ برای این عنوان خبر داد.

طبق اطلاعات منتشر شده، در قالب این بروزرسانی که قرار است هفته آینده و در روز 13 ماه سپتامبر (22 شهریور ماه) منتشر شود، حالت New Game Plus به بازی اضافه خواهد شد و در این حالت تمامی سلاح‌ها، ارتقاهای موتور، تقویت‌کننده‌های NERO و مهارت‌ها نیز قابل انتقال خواهد بود. این مورد یکی از مهمترین و بیشترین خواسته طرفداران این بازی بوده است و قطعا شنیدن چنین خبری برای این افراد خوشحال کننده خواهد بود. همچنین قرار است با این بروزرسانی دو درجه‌ی سختی جدید که Hard II و Survival II نام دارند نیز به بازی اضافه شوند تا کاربران این عنوان بتوانند چالش‌های بیشتری را تجربه کنند. یک سلاح نیز از دیگر بازی‌های تیم Bend Studio یعنی سری بازی‌های Syphon Filter به بازی اضافه شده است که قطعا برای کاربران این عنوان جذاب خواهد بود. بازی Days Gone هم اکنون بر روی کنسول PS4 در دسترس است.

منبع متن: pardisgame