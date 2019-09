کمتر از یک هفته‌ی دیگر تا عرضه‌ی رسمی بازی Gears 5 باقی مانده و بسیاری از بازی‌بازان منتظر تجربه‌ی آن هستند. این نسخه با ارائه‌ی مبارزات هیجان‌انگیز و رویکرد جدید جهان‌ باز قصد دارد طیف بیشتری از بازی‌بازان را به خود جذب کند. در همین راستا، استودیوی کوالیشن (The Coalition) اطلاعات بیشتری از محتویات پس […]

کمتر از یک هفته‌ی دیگر تا عرضه‌ی رسمی بازی Gears 5 باقی مانده و بسیاری از بازی‌بازان منتظر تجربه‌ی آن هستند. این نسخه با ارائه‌ی مبارزات هیجان‌انگیز و رویکرد جدید جهان‌ باز قصد دارد طیف بیشتری از بازی‌بازان را به خود جذب کند. در همین راستا، استودیوی کوالیشن (The Coalition) اطلاعات بیشتری از محتویات پس از عرضه‌ی بازی Gears 5 منتشر کرده که توجه کاربران زیادی را جلب کرده است.

پنجمین نسخه از سری بازی محبوب و پرطرفدار Gears of War که تحت عنوان Gears 5 شناخته می‌شود در مراسم E3 2018 معرفی شد و علاقه‌مندان و هواداران بازی‌های اکشن را برای باری دیگر به سوی خود کشاند. به‌طور کلی سری بازی Gears of War که تحت پوشش فروشگاه اپیک گیمز قرار داشته، دارای حالت Co-op برای بخش کمپین خود بوده است. حال به تازگی اخبار و گزارش‌هایی از محتویات پس عرضه‌ی بازی Gears 5 که برای بخش چند نفره در دسترس قرار می‌گیرند منتشر شده است. به جرات می‌توان گفت یکی از بخش‌هایی که در سری بازی Gears of War طرفداران زیادی را برای خود دست و پاکرده است، بخش چند نفره‌ی آن شناخته می‌شود که استودیوی سازنده این‌بار نیز بر این تلاش است تا با عرضه‌ی بسته‌های الحاقی و به‌روزرسانی‌های مختلف، این بخش را جذاب‌تر و خاص‌تر کند.

استودیوی سازنده برای پشتیبانی و محتویات پس از عرضه‌ی بازی Gears 5 نامی را انتخاب کرده است که تحت عنوان Operations شناخته می‌شود. Operations شامل حالت‌، نقشه، شخصیت و ویژگی‌های جدیدی است که چالش‌های نوین و منحصر به فردی را نیز به همراه می‌آورد. این بسته‌ی الحاقی به مدت سه ماه، به صورت کاملا رایگان در دسترس بازی‌بازان و کاربران خواهد بود و تجربه‌‌های لذت بخشی را برای آن‌ها مهیا می‌کند. طبق اخبار و گزارش‌های منتشر شده، پس از زمان اعلام شده Operations 2 در راه خواهد بود که برای باری دیگر با محتویات جدید به دست کاربران می‌رسد.

بازی Gears 5 در تاریخ سه‌شنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۸ (۱۰ سپتامبر ۲۰۱۹ میلادی) برای کنسول اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد. به تازگی، نقدها و نمرات Gears 5 منتشر شده است که برای دیدن آن می‌توانید به این نشانی مراجعه کنید. همچنین اگر جزو شکارچیان تروفی و علاقه‌مند به جمع‌آوری آن‌ها هستید، می‌توانید با مراجعه به این صفحه‌ی وب‌سایت، به مشاهده لیست کامل تروفی‌های بازی Gears 5 بپردازید. در صورتی که همچنان در خرید این بازی تیراندازی مردد هستید، با مشاهده هایلایت بازی Gears 5 تحت عنوان «هایلایت: بازگشت چرخ‌دنده‌های جنگ | نکاتی که باید پیش از خرید بازی Gears 5 بدانید» با نکاتی که باید پیش از خرید بازی بدانید آشنا شوید و به یک تصمیم قطعی در خرید این عنوان برسید.

منبع متن: gamefa