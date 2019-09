نام اچیومنت توضیحات اچیومنت امتیاز

Someone get that kid the puck! در یک بازی عادی فصل بخش Be a Pro اولین گل خود را به ثمر برسانید. ۱۵

You’re not Cut تیم خود را از پیش‌فصل در بخش Be a Pro بالا ببرید. ۱۵

Champion در بخش Be a Pro جام استنلی را ببرید. ۱۵

Getting Drafted در بخش Be a Pro برای بازی در یک تیم لیگ NHL انتخاب شوید. ۱۵

Practice Makes Perfect تمامی تمرین‌های اردوی آموزشی را تکمیل کنید. ۱۵

CHL Scout در بخش Franchise Mode یک نماینده به یکی از لیگ‌های WHL، OHL یا QMJHL بفرستید. ۱۵

Cup Champs در بخش Franchise Mode جام استنلی را به عنوان سی و دومین تیم لیگ ببرید. ۱۵

You’re Hired در بخش Franchise Mode یک سرمربی با نمره‌ی A+ به بالا را استخدام کنید. ۱۵

Coaching Royalty در بخش Franchise Mode با مربی خود جایزه‌ی Jack Adams Trophy را ببرید. ۱۵

Unlock your destiny در بخش Ones Now یک شخصیت آزاد کنید. ۱۵

King of the Couch یک بازی Ones Now را بازی و کامل کنید. ۱۵

Cooperative یک بازی آنلاین NHL Threes Circuit Game را کامل کرده و ببرید. ۱۵

Star Collector تمامی ستاره‌های بخش NHL Threes Circuit را جمع‌آوری کنید. ۵۰

Circuit King آخرین جام بخش NHL Threes را ببرید. ۳۰

Show me your moves یک انیمیشن معرفی شخصی‌سازی شده را انتخاب کنید. ۱۵

Triple Threat یک بازی Threes Eliminator را ببرید. ۱۵

Best of the Bunch یک بازی Ones را ببرید. ۱۵

The Eliminator! یک تورنومنت Ones Eliminator را ببرید. ۳۰

Enhance! یک بازی را با دو ویژگی و یک تخصص انتخاب شده برای شخصیت‌تان به اتمام برسانید. ۱۵

Bag of Goodies اولین کیف جایزه‌ی پیشروی خود را باز کنید. ۱۵

Elimination Champion یک تورنومنت Threes Eliminator را ببرید. ۳۰

Conference Champions عضو یک تیم EASHL باشید که به تازگی جام منطقه‌ی خود را برده است و به صفحه‌ی HUB فصل‌ها برگردید. ۱۵

Overtime Heroics در یک بازی World of Chel در وقت‌های اضافی گل برنده را بزنید. ۱۵

You’ll always remember your first در بخش World of Chel به عنوان یک مهاجم اولین گل خود را بزنید یا به عنوان یک دروازبان اولین بازی خود را تمام کنید. ۱۵

How Prestigious شخصیت خود در بخش World of Chel را به سطح بالای ۵۰ برسانید. ۳۰

Flip Biscuit در هر بخشی از بازی با حرکت دادن توپ در خلاف جهت حرکت بازی گلی را به ثمر برسانید. ۳۰

Extend the Twig در هر بخشی با استفاده از قابلیت Defenstive Skill Stick یک شوت را دفاع کنید. ۱۵

Kids a Beauty در هر بخشی از بین دوپای خود گلی را به ثمر برسانید. ۳۰

Not My Bottle! با گل زدن بطری آب دروازبان حریف را از روی چهارچوب به زمین بیاندازید. ۱۵

Manual Sauce در هر بخشی یک پاس قوسی ( Saucer Pass ) منجر به گل دریافت کنید. ۱۵

Tee it up در هر بخشی با تایمر دستی بازی گلی را به ثمر برسانید. ۳۰

Own the crease درحین کنترل دروازبان در پنالتی‌های یک بازی پیروز شوید. ۱۵

Costume Party در یک بازی NHL Threes در نقش یکی از عروسک‌های نماد یکی از تیم‌های لیگ گلی را به ثمر برسانید. ۱۵

Tuck me in در هر بخشی با استفاده از یک دست توپ را از بغل پای دروازبان رقیب رد کرده و گل بزنید. ۳۰

Apple a Day در هر بخشی از بین دوپای خود یک پاس منجر به گل بدهید. ۳۰

Squad Goals در بخش Hockey Ultimate Team یک بازی Squad Battles را ببرید. ۱۵

Do Your Dailies در بخش Hockey Ultimate Team یک مجموعه‌ از چالش‌های روزانه را تکمیل کنید. ۱۵

Set the Tone در بخش Hockey Ultimate Team ده مجموعه‌ از چالش‌های روزانه را تکمیل کنید. ۱۵

Do I hear 1500!? در بخش Hockey Ultimate Team یک آیتم را با مزایده بخرید یا بفروشید. ۱۵

Suit up! یک آیتم شخصی‌سازی بخش Hockey Ultimate Team را برروی آیتم یک بازیکن اعمال کنید. ۱۵

Competitor در بخش Hockey Ultimate Team به خاطر عملکرد خود در یک فصل یک جایزه به دست بیاورید. ۱۵

I was there! در بخش Hockey Ultimate Team یک بازیکن رویدادی ( Event Player ) را به دست آورید. ۳۰

Iconic در بخش Hockey Ultimate Team یک اسطوره را بدون قرض به دست آورید. ۳۰

Team Building در بخش Hockey Ultimate Team یک بازی را با قدرت تیمی بالای ۸۵ به اتمام برسانید. ۳۰

You’re a Star! در چالش‌های HUT به ۵۰ ستاره برسید. ۳۰

That’s Dedication ۱۰۰ پک مجانی در Hockey Ultimate Team به دست آورید. ۳۰

Up, Up, and Away! یک بازی آنلاین را در Hockey Ultimate Team به اتمام برسانید. ۵۰