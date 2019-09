تعداد کاربران Rainbow Six: Siege از مرز 50 میلیون نفر عبور کرد

Rainbow Six: Siege زمانی که در سال 2015 عرضه شد زیاد مورد استقبال منتقدین و بازیکنان قرار نگرفت و نتوانست موفقیت چندانی را در این راه به دست آورد. با این حال و پس از پشتیبانی و ساپورت تیم سازنده از این بازی و رفع شدن مشکلات آن باعث شد تا Rainbow Six: Siege به یک بازی روان و کم نقص تبدیل شود و کاربران بالاخره توانستند از تجربه این بازی لذت ببرند. در واقع این بازی به عنوان یکی از نمادهای این صنعت شناخته می‌شود و روزانه افراد زیادی به تجربه این عنوان می‌پردازند.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از وب سایت GamingBolt، حال اما به تازگی و در جریان جدیدترین اخبار منتشر شده از این بازی، امروز حساب کاربری رسمی Rainbow Six: Siege در توییتر اعلام کرد که تعداد کاربران این عنوان از مرز 50 میلیون نفر عبور کرده است. شاید همین رقم شگفت انگیز باعث شود تا تیم سازنده برنامه‌های خود را برای رساندن تعداد اپراتورهای بازی به عدد 100 زودتر عملی کند. بازی Rainbow Six: Siege هم اکنون برای پلتفرم‌های PS4، Xbox One و PC در دسترس است.

