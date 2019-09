«ماسامی ساسو» (Masami Saso) – رئیس کونامی اروپا – طی مصاحبه‌ای با نشریه GamesIndustry.biz تاکید کرد که این شرکت هنوز به «بازی‌های سطح بالای کنسولی» متعهد است، و قصد دارد از موفقیت‌های اخیرش بواسطه بازی‌های PES و Yu-Gi-Oh فراتر رود تا «در آینده نزدیک روی پروژه‌هایی بر مبنای مجموعه‌های شناخته شده دیگرش کار کند.»

ساسو در این مصاحبه از دیدگاه کونامی نسبت به توسعه بازی‌های کنسولی، بازی‌های موفق موبایلی شرکت، و برنامه‌های شرکت برای گسترش بازی‌های ورزشی حرف زد. از نظر او با وجودیکه در چند سال اخیر درآمد کونامی رشد خوبی داشته، تعداد قابل توجهی از مجموعه‌هایشان معطل مانده است.

ساسو ضمن اشاره به موفقیت بازی‌های PES و Yu-Gi-Oh روی پلتفرم‌های موبایل و کنسول، به انگیزه شرکت برای توسعه مجموعه‌هایش روی هر دو پلتفرم اشاره کرد: «ما در بازی‌های کنسولی‌مان به دنبال ایده‌ها و تکنولوژی‌های بدیعی هستیم که آنها را در سایر دستگاهها هم بکار بریم، بنابراین ما سرمایه گذاری روی بازی‌های کنسولی را ادامه خواهیم داد [..] ما قصد داریم که در آینده نزدیک روی سایر مجموعه‌های شناخته شده‌مان کار کنیم.»

ساسو همچنین از ساخت «ایده‌ها و مجموعه‌های جدیدی که مناسب سنین مختلف باشد» حرف زد، در عین حالیکه کونامی می‌تواند به آثار اصلی خود هم سر بزند. پس از جدایی «هیدئو کوجیما» (Hideo Kojima) در سال ۲۰۱۵ و بازسازی Kojima Productions به عنوان یک استودیوی مستقل، کونامی تنها یکبار، با بازی Metal Gear Survive به این مجموعه بازگشته است.

علاوه بر آن، از زمان جدایی کوجیما و کونامی، مجموعه «سایلنت هیل» (Silent Hill) هم فراموش شده است. طرفداران «کسلوانیا» (Castlevania) هم در این مدت جز سری نتفلیکس و بازنشر عناوین کلاسیک این مجموعه، چیزی دستشان را نگرفته است؛ و گرچه مجموعه «کنترا» (Contra) ماه آینده با Contra: Rouge Group به روز رسانی خواهد شد، به نظر می‌رسد که این مورد با استانداردهای کنترا فاصله زیادی داشته باشد.

حالا که حق امتیازات جدید و بزرگ کونامی طرفداران مجموعه PES را خوشحال کرده است، این شرکت می‌تواند از این محبوبیت تازه برای تولید آثار بزرگی بر مبنای فرانچایزهای جدید و قدیمی، استفاده کند. به هر صورت، آینده نشان خواهد داد که کونامی چه برنامه‌ای برای فرانچایزهای پرارزشش در سر دارد.

