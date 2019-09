اسم اچیومنت توضیحات امتیاز

… Love the serenity برای اولین بار به تفرجگاه محکومین بروید ۱۰

!A room with a view برای اولین بار به Ramparts بروید ۱۰

… Finally, a moment of rest برای اولین بار به Black Bridge بروید ۱۰

Smells like burned flesh برای اولین‌ بار به Ossuary بروید ۱۰

?What’s that funky smell برای اولین بار به منطقه‌ی فاضلاب‌های سمی (Toxic Sewers) بروید ۱۰

?Who needs an Italian plumber برای اولین بار به Ancient Sewers بروید ۱۰

“My only wish, to catch a fish…” برای اولین بار به روستای Stilt بروید ۱۰

The dead center of the island… برای اولین بار به Graveyard بروید ۱۰

It rubs the lotion on its skin! برای اولین بار به عمق زندان بروید ۱۰

Quit tickling! Vine Rune را جذب کنید ۲۰

What are you rubbing at anyway? Teleportation rune را جذب کنید ۲۰

Going down! کشتن یک دشمن با استفاده از آسانسور ۲۰

Secret Achievement به بازی کردن ادامه بدهید تا این اچیومنت، خود به خود باز شود ۲۰

YOLO! Or not? فریب دادن مرگ … ۲۰

Ohhhhhh! That hurt! در حالی که حداقل ۱۰۰ سلول را دارید با خود حمل می‌کنید، بمیرید ۱۰

The Fat and The Furious یک دربان را مورد ضرب و شتم قرار دهید! ۲۰

Is there something in your eye? یک Conjunctivius را مورد ضرب و شتم قرار دهید ۲۰

Not so tough ۱۰۰ نخبه را بکشید. تبدیل به یک مرد بد شوید! ۱۰

Secret Achievement به بازی کردن ادامه بدهید تا این اچیومنت، خود به خود باز شود ۵۰

Secret Achievement به بازی کردن ادامه بدهید تا این اچیومنت، خود به خود باز شود ۵۰

Slash! Slash! Roll! ۱۰ عدد اسلحه را باز کنید ۱۰

Pimp my ride. ۱۰ عدد اسکیل یا مهارت را باز کنید ۱۰

Afraid of the dark? برای اولین بار به Forgotten Sepulcher بروید ۱۰

Secret Achievement به بازی کردن ادامه بدهید تا این اچیومنت، خود به خود باز شود ۱۰

Secret Achievement به بازی کردن ادامه بدهید تا این اچیومنت، خود به خود باز شود ۳۰

Absolution نفرین شده … زنده بمان ۱۰

¡Arriba, arriba! ¡Ándale, ándale! برای اولین بار یک در را باز کنید ۱۰

See, that wasn’t so hard now, was it? با موفقیت یک چالش Rift را به انمام برسانید ۱۰

Shrewd sleuth اولین منطقه‌ی مخفی را پیدا کنید ۱۰

Blade Master Time Keeper را مورد ضرب و شتم قرار دهید! ۲۰

Secret Achievement به بازی کردن ادامه بدهید تا این اچیومنت، خود به خود باز شود ۵۰

Tic… Toc… برای اولین بار به برج ساعت بروید ۱۰

High drama برای اولین بار به اتاق ساعت بروید ۱۰

Fortune and glory, kid. Fortune and Glory… برای اولین بار به Slumbering Sanctuary بروید ۱۰

Incy Wincy… Spider’s Rune را جذب کنید ۲۰

Secret Achievement به بازی کردن ادامه بدهید تا این اچیومنت، خود به خود باز شود ۳۰

Secret Achievement به بازی کردن ادامه بدهید تا این اچیومنت، خود به خود باز شود ۳۰

La Brute Ram’s Rune را جذب کنید ۲۰

Secret Achievement به بازی کردن ادامه بدهید تا این اچیومنت، خود به خود باز شود ۱۰

Secret Achievement به بازی کردن ادامه بدهید تا این اچیومنت، خود به خود باز شود ۱۰

Secret Achievement به بازی کردن ادامه بدهید تا این اچیومنت، خود به خود باز شود ۱۰

Secret Achievement به بازی کردن ادامه بدهید تا این اچیومنت، خود به خود باز شود ۲۰

Secret Achievement به بازی کردن ادامه بدهید تا این اچیومنت، خود به خود باز شود ۳۰

Harder Better Faster Stronger بازی را همراه با سه عدد سلول بنیادی فعال به پایان برسانید ۴۰

The last rampart falls… Hand of the King را مورد ضرب و شتم قرار دهید ۶۰

Secret Achievement به بازی کردن ادامه بدهید تا این اچیومنت، خود به خود باز شود ۵۰

Secret Achievement به بازی کردن ادامه بدهید تا این اچیومنت، خود به خود باز شود ۱۰

Secret Achievement به بازی کردن ادامه بدهید تا این اچیومنت، خود به خود باز شود ۵۰

Please leave your shoes at the entrance. برای اولین بار به قلعه بروید ۱۰

Bend the knee? I think not… برای اولین بار به the Guardian’s Haven بروید ۱۰

Even the rats avoid the place… برای اولین بار به the Insufferable Crypt بروید ۱۰

Here comes a new challenger! Challenger Rune را جذب کنید ۱۰