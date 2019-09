تنها چند روز به زمان عرضه‌ی عنوان اکشن نقش‌‌آفرینی GreedFall زمان باقی مانده است و حال تریلر زمان عرضه‌ی بازی منتشر شده است تا بازیکنان را بیشتر هیجان‌زده کند.

این بازی شما را به جزیره‌ای رام نشده می‌فرستد، به این امید که درمانی برای طاعونی که سرزمین‌تان را فرا گرفته است پیدا کنید. GreedFall توسط استودیوی فرانسوی Spiders توسعه یافته است که ساخت عناوینی همانند Bound by Flame و The Technomancer را در کارنامه دارد. GreedFall در تاریخ 10 سپتامبر(سه‌شنبه 19 شهریور) بر روی PC، PS4 و Xbox One در دسترس قرار می‌گیرد.

منبع متن: pardisgame