سلام خدمت کاربران و همراهان همیشگی گیمفا. امیدوارم حالتان خوب باشد و روزهای تابستانی داغ و خوبی را سپری کنید. با بخش جدید «موسیقی‌ گیمفا» همراه شما هستیم. به مانند گذشته، در این بخش سعی داریم تا موسیقی متن بازی‌های ویدئویی محبوب شما را تهیه کرده و برای دانلود قرار دهیم. در جدیدترین قسمت به سراغ موسیقی‌های بازی محبوب Control رفته‌ایم؛ پس با ما همراه باشید.

Control، نام جدیدترین اثر استودیوی رمدی است که می‌توان آن را دنباله معنوی بر سری Quantom Break دانست و نمی‌توان شباهت‌های میان این دو بازی را انکار کرد. این بازی به تازگی عرضه شده و اولین عنوان مستقل استودیوی رمدی، پس از قطع همکاری این استودیو با مایکروسافت به شمار می‌آید. بخشی از نقد وب‌سایت گیمفا به قلم امیر مهدی نامجو را در قسمت پایین مشاهده می‌کنید:

سازندگان در پایه گذاری پایه‌های داستانی این عنوان بسیار خوب عمل کرده‌اند و حتی می‌توان با وضعیت داستانی ایجاد شده توسط بازی، ساخته دنباله‌هایی از این عنوان را نیز محتمل دانست. در کنار این موارد، گیم پلی بازی هر چند ایرادات اندکی دارد اما در کل استفاده از سیستم مترویدوانیا و ارائه مناسب قابلیت‌های مختلف به بازیکنان باعث می‌شود که در مجموع از این لحاظ نیز با عنوان خوبی رو به رو باشیم.

اما صرف نظر از گیم‌پلی، بگذارید به بخش موسیقی‌های بازی پرداخته وبگذارید نگاهی کوتاه به فعالیت استودیوی Poets of the Fall داشته باشیم. همکاری میان استودیوی Poets of the Fall و رمدی برای نخستین بار در سال ۲۰۰۳ و از بازی Max Payne 2 آغاز شد؛ جایی که قطعه‌ی مشهور«Late Goodbye» در قسمت Credits بازی پخش شد. این قطعه از موسیقی به قدری تاثیرگذار بود که بسیاری از بازی‌بازان هنوز هم که هنوزه آن را به عنوان موسیقی اصلی بازی Max Payne 2 می‌شناسند. این همکاری باعث شد تا استودیوی Poets of the Fall موسیقی‌های اصلی بازی ترسناک استودیوی رمدی یعنی Alan Wake را نیز به عهده بگیرد. اگرچه قرار بود این استودیو در ساخت موسیقی‌های بازی Quantom Break نیز مشارکت داشته باشد اما به هر دلیل این اتفاق ممکن نشد. حال این استودیو با بازی Control بازگشته و بار دیگر همکاری خود با این استودیو را با ساخت دو قطعه برای این بازی با نام‌های Take Control و My Dark Disquiet از سر گرفته است.

ساخت سایر قطعات مربوط به موسیقی‌های بازی Control بر عهده‌ی دو چهره‌ی سرشناس موسیقی یعنی مارتین استیگ اندرسون (Martin Stig Andersen) و همچنین پتری آلانکو (Petri Alanko ‎) بوده است. آقای اندرسون سابقه‌ی کار برروی موسیقی‌ بازی‌هایی هم‌چون Limbo و سری Wolfenstein را داشته و مسلما‌ شما با آقای پتری آلانکو نیز آشنا هستید زیرا پیش از این در ساخت موسیقی‌های دو بازی Quantom Break و Alan Wake با استودیوی رمدی همکاری داشته است.

موسیقی‌های بازی Control بسیار پویا طراحی شده‌اند. هنگام مبارزات شاهد هستیم که ریتم موسیقی‌های بازی تند شده و هیجان بالایی به مبارزات و گیم‌پلی بازی می‌دهد. در طرف دیگر هنگامی که مبارزات به پایان می‌رسد شاهد آرام شدن موسیقی‌ بازی به شکل کاملا پویا هستیم و در مجموع تک تک موسیقی‌های بازی با فضا و مراحل متفاوت آن همخوانی داشته و لحظات هیجان انگیزی را رقم می‌زنند.

شما می‌توانید فهرست موسیقی‌های بازی Control را در قسمت پایین مشاهده و در ادامه آن را با دو کیفیت متفاوت از طریق لینک‌های زیر دانلود کنید. اگر از بخش موسیقی گیمفا رضایت دارید؛ حتما در قسمت نظرات پیشنهادات خود برای هرچه بهتر شدن این بخش با ما به اشتراک بگذارید.

Et Ratio Principalis

Counterfeit

Portam Ad Inferno

Vantage

Voce Ignotas

Observer

Nihil Es Simplex

Lichen

Metamorphosis

Summon

Soror Et Frater

Furnace

Finis Est Principium Alterius

Vapour

Take Control

Sankarin Tango

دانلود آلبوم موسیقی‌های بازی Control با کیفیت MP3 320

دانلود آلبوم موسیقی‌های بازی Control با کیفیت FLAC 16-bit

