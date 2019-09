شکستی اژدها گونه | نقدها و نمرات بازی Spyro: Reignited Trilogy بر روی کنسول نینتندو سوئیچ

بازی Spyro Reignited Trilogy سال گذشته‌ی میلادی برای کنسول‌های نسل هشتم یعنی پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان منتشر شد. پس از عرضه‌ی رسمی این بازی، توجه‌ی بسیاری از بازی‌بازان و کاربران به سوی شرکت اکتویوژن (Activision) کشیده شد.حال نقدها و نمرات این بازی بر روی کنسول نینتندو سوئیچ منتشر شده است که در ادامه آنها […]

بازی Spyro Reignited Trilogy سال گذشته‌ی میلادی برای کنسول‌های نسل هشتم یعنی پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان منتشر شد. پس از عرضه‌ی رسمی این بازی، توجه‌ی بسیاری از بازی‌بازان و کاربران به سوی شرکت اکتویوژن (Activision) کشیده شد.حال نقدها و نمرات این بازی بر روی کنسول نینتندو سوئیچ منتشر شده است که در ادامه آنها را با هم مرور خواهیم کرد.

بازی Spyro Reignited Trilogy یک مجموعه‌ی بازسازی شده از سه نسخه‌ی پیشین این سری بازی جذاب است که این سه نسخه، حدود بیست سال پیش به صورت انحصاری برای کنسول شرکت سونی منتشر شده بودند. این بازی با ایجاد فضا و محیطی جذاب و بی‌نظیر، توجه‌ی بسیاری از علاقه‌مندان به شخصیت‌ها و بازی‌های کارتونی را به خود جذب کرده است. اکتیویژن در ماه مه از بازی Spyro Reignited Trilogy رونمایی کرد. این بازی در واقع شامل مجموعه‌ای از بازی‌های سری Spyro است که برای کنسول‌های نسل هشتم باز‌سازی شده‌اند. این مجموعه حاوی نسخه‌های بازسازی شده‌ی سه عنوان سری Spyro یعنی Spyro the Dragon، Spyro 2: Ripto’s Rage! و Spyro: Year of the Dragon است که حدود بیست سال پیش برای کنسول پلی‌استیشن عرضه شده بودند. این بازی در حال حاضر برای کنسول‌های نسل هشتمی پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان در دسترس قرار دارد. حال پس از این مقدمه‌ی کوتاه در مورد بازی، می‌رویم سراغ نقدها و نمرات این عنوان بر روی کنسول نینتندو سوئیچ.

Hobby Consolas : 85

دقیقاً بیست سال پیش بود که از نخستین نسخه‌ی بازی Spyro رونمایی شد. این بازی یک اثر عالی برای پلتفرم‌ها به شمار می‌رود و گیم‌پلی آن یک اعتدال بین گیم‌پلی کلاسیک و المان‌های فنی نوین است. این بازی بر روی کنسول نینتندو سوئیچ یک حس بسیار عالی و زیبا را به شما منتقل می‌کند؛ علل خصوص اگر به صورت قابل حمل آن را بازی کنید. اما هنگام لود شدن بازی، کمی گیر و مشکل وجود دارد و همچنین یکی دیگر از مشاکل آن مربوط می‌شود به مشکلات بخش شوتر اول شخص آن که واقعاً برای این سری ارزشمند، باعث شرمندگی می‌شود.

Cubed3 : 80

یک بازسازی زیبا و درخشان که توانست مشکلات نسخه‌ی اول بازی Spyro trilogy را به کلی حل کند و یک زندگی جدید را به آن ببخشد تا نسل جدید بازی‌بازها نیز بتوانند آن را تجربه کنند. برای کنسولی مثل نینتندو سوئیچ که یک کنسول خانگی معمولی به شمار می‌رود، واقعاً شر آور است که پورت این بازی برای آن اینقدر طول بکشد. بخش بسیار آسان این بازی برای کاربرانی که علاقه به بازی‌های فصلی دارند، بسیار خوشایند نخواهد بود، اما شخصیت‌های جذاب، وسایل و آیتم‌های جدید و متنوع و یک دنیای متفاوت، از جمله‌ی مواردی هستند که می‌توانند نظر بازی‌بازان جوان را به سوی بخش بسیار آسان این بازی جذب کنند.

Everyeye.it : 80

تبدیل؛ اگر چه هیچ چیزی در این بازسازی از بازی کم نشده است، اما متأسفانه مشکلات فنی متعددی در بازی مشهود است. این مشکلات فنی با نرخ فریم ریت تلویزیون‌ها متفاوت عمل می‌کنند که متأسفانه از جذابیت گی‌پلی این عنوان می‌کاهد و این یک نقطه‌ی ضعف به شمار می‌رود.

Critical Hit : 80

نسخه‌ی The Reignited Trilogy این بازی، بر روی کنسول نینتندو سوئیچ یک حس زیبا و عالی را به بازی‌باز ارائه می‌دهد. بازی Spyro در یک دنیای زیبا رخ می‌نماید و بهبود در تمامی زمینه‌های گیم‌پلی و سایر بخش‌های دیگر، تأثیر بسزایی بر بهتر شدن ماجراجویی در این بازی دارند ولی در برخی مواقع، بعضی از موارد دست و پاگیر می‌شوند.

Nintendo Life : 80

بازی Spyro Reignited Trilogy یک بازسازی بسیار شگفت‌انگیز و عالی نسخه‌ی ابتدایی آن به شمار می‌رود و به‌ دلیل اینکه تمامی المان‌های نسخه‌ی اصلی در آن رعایت شده است، حس نسخه‌ی اورجینال یا اصلی بازی به شما القا می‌شود، با این تفاوت که این‌بار می‌توان آن را به صورت HD اجرا نمود. نسخه‌ی نینتندو سوئیچ این بازی بسیار زیبا و جذاب به نظر می‌رسد و به راحتی اجرا می‌شود. اگر به بازی کردن با کنسول‌های سه بعدی عادت دارید، حتماً باید این عنوان را تجربه نمایید.

Multiplayer.it : 60

نسخه‌ی نینتندو سوئیچ بازی Spyro: Reignited Trilogy یک پورت ناموفق برای این بازی به شمار می‌رود، اما هنوز هم توانسته که مخاطبان خود را همچنان حفظ کند.

God is a Geek : 60

با اینکه این بازی بر روی سایر کنسول‌های دیگر موفق بود، اما در عوض بر روی نینتندو سوئچی چندان عالی و موفقانه عمل نکرد. از نظر بصری، این بازی یک عنوان زیبا به شمار می‌رود، اما جهان بازی از آنچه در دریچه‌ی این کنسول دیده‌ می‌شود بزرگتر و وسیع‌تر و زیباتر است. این جهان هنوز هم تا حدودی در کنسول نینتندو سوئیچ نیز زیباست اما همچنان هم چندان واضح رخ‌نما نیست. اگر به دلیل سرعت عمل کنترل کنسول نبود، می‌توانستیم زمان بیشتری را بر روی آن سپری کنیم؛ هرچند هنوز هم این بازی برای کسانی که فقط علاقه دارند در بازی به سفر و گشت و گذار بپردازند، زیبا است و می‌تواند آنها را تا مدت زمان زیادی همراهی کند.

بازی Spyro Reignited Trilogy هم‌اکنون برروی کنسول‌های اکس‌باکس وان و پلی‌استیشن ۴ در دسترس قرار دارد. البته شایان ذکر است که به‌نظر می‌رسد نسخه‌ی نینتندو سوئیچ این عنوان نیز به‌زودی در سال ۱۳۹۸ در اختیار علاقه‌مندان قرار گیرد. اگر هنوز نسخه‌ی بازسازی شده‌ی سری Spyro را تجربه نکرده‌ و تصمیم گرفته‌اید تا این بازی شرکت اکتیویژن را تجربه کنید، پیشنهاد می‌کنیم قبل از خرید این عنوان، نکاتی را که باید بدانید را در هایلایت بازی Spyro Reignited Trilogy مشاهده کنید. در نهایت می‌توانید نقدها و نمرات این بازی را بر روی سایر کنسول‌ها را از این صفحه‌ی وب‌سایت گیمفا مشاهده کنید.

منبع متن: gamefa