تعداد کاربران بازی Rainbow Six Siege به ۵۰ میلیون نفر رسید

به جرات می‌توان گفت یکی از بازی‌هایی که به مرور توانست در دل بازی‌بازان و کاربران جای بگیرد و برای اکثر هواداران سبک شوتر لذت بخش شناخته شود، عنوان Rainbow Six Siege است که با یک شیب ملایم شاهد پیشرفت آن تا به الان بودیم. حال به تازگی اخبار و گزارش‌هایی مبنی بر تعداد کاربران این بازی منتشر شده که می‌تواند برای هواداران Rainbow Six Siege جذاب به نظر رسد.

یکی از بازی‌های بی‌نظیر صنعت گیمینگ، عنوان Tom Clancy’s Rainbow Six Siege، ساخت شرکت بزرگ یوبی‌سافت (Ubisoft) شناخته می‌شود. این شرکت با انتشار به‌روزرسانی‌های مختلف و متنوع، علی رغم گذشت ۴ سال از انتشار بازی Tom Clancy’s Rainbow Six Siege، همچنان بازی‌بازان و کاربران زیادی را به خود جذب کرده است.در همین راستا، شرکت یوبی‌سافت طی پیامی در توییتر رسمی این بازی اعلام کرده است که در حال حاضر تعداد بازی‌بازان و کاربران عنوان Tom Clancy’s Rainbow Six Siege به ۵۰ میلیون نفر رسیده است که بسیار شگفت‌انگیز و خیره کننده به نظر می‌رسد. همین عدد دیوانه‌کننده این اجازه را به بازی Tom Clancy’s Rainbow Six Siege داده است تا بیش از ۱۰۰ شخصیت را در خود بگنجاند.

ما این را قبلا هم گفته بودیم و برای باری دیگر می‌گوییم: ما آمده‌ایم تا بمانیم. از ۵۰ میلیون کاربر این بازی تشکر می‌کنیم. یوبی‌سافت

بازی Rainbow Six Siege هم‌ اکنون برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد و شما می‌توانید تا تاریخ ۹ سپتامبر ۲۰۱۹ میلادی مصادف با ۱۸ شهریور ماه سال جاری با مراجعه به فروشگاه‌های استیم، این بازی را به صورت رایگان دریافت کنید. چنانچه از طرفداران سر سخت این بازی شوتر آنلاین هستید، پیشنهاد می‌کنم که نقد و بررسی این عنوان همراه با بسته‌های الحاقی آن را در این نشانی با قلم مصطفی زاهدی و با عنوان «این است لذت کار گروهی | نقد و بررسی Rainbow Six Siege به همراه بسته های الحاقی» مطالعه کنید. همچنین اگر مایل به دریافت آخرین اخبار از این بازی هستید، می‌توانید با مراجعه به این نشانی از آخرین اخبار مربوط به آن مطلع شوید.

منبع متن: gamefa