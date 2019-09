«دیوید راتر»، یکی از تهیه‌کنندگان و سازندگان اصلی سری بازی‌های «فیفا»، از این پس به عنوان مدیرکل استودیوهای اروپایی الکترونیک آرتز فعالیت می‌کند. او به مدت ۱۲ سال روی سری بازی‌های فیفا کار کرده بود و به باور خیلی‌ها او مجموعه فیفا را به جایگاه امروزش رسانده است.

در حال حاضر راتر جهت نظارت و مدیریت استودیوهای «دایس»، «گوست گیمز» و «کرایتریون گیمز» به سوئد مهاجرت کرده است. استودیو گوست گیمز در حال حاضر روی بازی Need for Speed Heat کار می‌کند.

شرکت الکترونیک آرتز در قالب بیانیه‌ای گفت: «دیوید در ۱۲ سال گذشته مجموعه بازی‌های فیفا و تیم‌های سازنده بازی در ونکوور و رومانی را به سمت موفقیت شگفت‌انگیزی هدایت کرده است.»

راتر در سال ۲۰۰۷ به الکترونیک آرتز ملحق شد و به عنوان تهیه‌کننده کار خود را روی بازی FIFA 09 آغاز کرد؛ حالت محبوب و مشهور آلتیمیت تیم برای اولین‌بار در این بازی کار خود را آغاز کرد. پس از گذشت سال‌ها، الکترونیک آرتز همچنان بخشی اعظمی از درآمد خود را از طریق حالت آلتیمیت تیم بازی‌های ورزشی خود به دست می‌آورد.

در سال ۲۰۱۹ حدود ۲۸ درصد درآمد شرکت از طریق حالت آلتیمیت تیم به دست آمده است. الکترونیک آرتز سالانه ۸۰۰ میلیون دلار از این حالت درآمد دارد.

طبق آخرین گزارش مالی شرکت، در حال حاضر بیش از ۴۵ میلیون نفر بازی‌های فیفا ۱۹ و فیفا ۱۸ را تجربه می‌کنند.

منبع متن: digikala