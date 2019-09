در هفته گذشتی رقابت سختی را در جدول پرفروش‌ترین بازی‌های بریتانیا شاهد بودیم، ولی در نهایت بازی «استرال چین» (Astral Chain) توانست بیش‌ترین فروش نسخه فیزیکی را داشته باشد و در رتبه اول جدول قرار بگیرد.

این اولین‌باری است که اثری از استودیو «پلاتینوم گیمز» موفق شده در رده اول جدول بریتانیا قرار بگیرد. استرال چین در هفته اول انتشار، چهارمین بازی موفق استودیو سازنده محسوب می‌شود و از زمان عرضه «بایونتا» در سال ۲۰۱۰ توانسته بهترین عملکرد را به عنوان یک اثر کاملا جدید داشته باشد. پیش از این لقب موفق‌ترین بازی پلاتینوم در بریتانیا به Metal Gear Rising: Revengeance اختصاص داشت؛ این اثر در سال ۲۰۱۳ موفق شد در رتبه دوم جدول قرار بگیرد.

استرال چین ششمین بازی انحصاری نینتندو سوییچ در سال جاری است که توانسته رتبه اول را به دست بیاورد.

گفتنی است که در این جدول آمار فروش دیجیتالی بازی‌ها محاسبه نشده است. نینتندو هم معمولا آمار دانلود بازی‌ها را به‌‎‌‌صورت عمومی منتشر نمی‌کند. بنابراین، دقیقا نمی‌دانیم که استرال چین تا چه اندازه موفق عمل کرده است. با محاسبه کردن آمار فروش دیجیتالی، حتی احتمال دارد که سایر بازی‌ها نسبت به استرال چین فروش بیش‌تری داشته باشند.

جدا از این، استرال چین توانسته سایر آثاری جدیدی که در این هفته منتشر شدند را پشت سر بگذارد. در رتبه دوم جدول اثر «رک‌فست» (Wreckfest) قرار گرفته که شرکت «تی‌اچ‌کیو نوردیک» وظیفه تهیه‌کنندگی آن را برعهده دارد؛ رک‌فست توسط استودیوی «باگ‌بیر انتراکتیو» (Bugbear Interactive) ساخته شده و به عنوان دنباله مجموعه بازی‌های FlatOut شناخته می‌شود.

بازی The Dark Pictures Anthology: Man of Medan هم از بازی‌هایی است که در همین هفته روانه بازار شد و توانست در رتبه سوم جای بگیرد. این بازی ترسناک تنها ۲۵۰ نسخه کم‌تر از رک‌فست فروخته است. استودیوی «سوپرمسیو گیمز» (Supermassive Games) که با اثر «آنتیل دان» شناخته می‌شود، وظیفه ساخت بازی را برعهده داشته است.

اما در رتبه چهارم جدول بازی «کنترل» (Control) از استودیوی «رمدی» قرار گرفته است. این اثر در مقایسه با رتبه سوم، تنها ۳۰۰ نسخه کم‌تر فروخته است. کنترل توسط شرکت «۵۰۵ گیمز» منتشر شده و اولین بازی استودیوی رمدی پس از دوره همکاری با ایکس‌باکس به حساب می‌آید.

Mario Kart 8: Deluxe که هفته گذشته در رده اول جدول قرار داشت، این هفته به رتبه پنچم سقوط کرد.

بازی Collection of Mana هم از دسته بازی‌هایی بود که هفته گذشته راهی بازار شد. این اثر توانست در رتبه ۲۲ جدول جای بگیرد.

بیش‌ترین رشد هفته متعلق به بازی «اسپایدرمن» (Spider-Man) است که توانسته پس از هفته‌ها به رتبه هشتم جدول بازگردد. طبق آمار، فروش بازی حدود ۲۲۱ درصد افزایش داشته است. علت اصلی افزایش فروش بازی به تخفیف‌های خرده‌‌فروشان مربوط می‌شود.

در ادامه می‌توانید فهرست ده بازی پرفروش بریتانیا در هفته گذشته را ببینید:

Astral Chain Wreckfest The Dark Pictures Anthology: Man of Medan Control Mario Kart 8: Deluxe Crach Team Racing: Nitro-Fueled Super Mario Maker 2 Marvel’s Spider-Man Grand Theft Auto V Tom Clancy’s The Division 2

The post Astral Chain موفق‌ترین بازی پلاتینوم‌گیمز در بریتانیا نام گرفت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala