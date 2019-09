حدود ماه قبل بود که کریتیو اسمبلی (Creative Assembly) خبر از عرضه‌ی بسته‌‌های الحاقی جدیدی برای بازی Total War: Warhammer 2 داد و ما در طی خبر مورد نظر، نسبت به انتظاراتمان و شخصیت‌هایی که پیش‌بینی میشد در این بسته‌های الحاقی حضور داشته باشند، صحبت کردیم؛ حال به نظر می‌رسد که این پیش‌بینی‌ها درست از […]

حدود ماه قبل بود که کریتیو اسمبلی (Creative Assembly) خبر از عرضه‌ی بسته‌‌های الحاقی جدیدی برای بازی Total War: Warhammer 2 داد و ما در طی خبر مورد نظر، نسبت به انتظاراتمان و شخصیت‌هایی که پیش‌بینی میشد در این بسته‌های الحاقی حضور داشته باشند، صحبت کردیم؛ حال به نظر می‌رسد که این پیش‌بینی‌ها درست از آب در آمده‌اند و شاهد حضور دو شخصیت Gotrek و Felix و البته یک رهبر جدید برای نژاد Lizardmen هستیم.

بر اساس توییت جدیدی که توسط کانال رسمی Total War منتشر شده است، بسته‌ی الحاقی The Hunter and the Beast همراه با دو شخصیت معروف جهان Warhammer یعنی Gotrek و Felix به صورت رایگان در دسترس دارندگان بازی Total War: Warhammer 2 قرار می‌گیرد. البته محتویات بسته‌ی الحاقی The Hunter and the Beast به موارد بالا ختم نشده و شاهد یک رهبر جدید و البته سربازها و موجودات جدیدی برای نژاد Lizardmen هستیم.

بسته‌ی الحاقی The Hunter and the Beast برروی تقابل و نبرد بین نیروهای امپراطوری و Lizardmen تمرکز دارد که با هدف گسترش مرزهای امپراطوری صورت گرفته‌ است. این بسته‌ی الحاقی در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۸ (۱۷ اکتبر ۲۰۱۹) به صورت رایگان در دسترس صاحبان بازی Total War: Warhammer 2 قرار می‌گیرد اما کسانی که شماره‌ی ماه سپتامبر کامیک White Dwarf را خریداری کنند، به کد دسترسی زودهنگام این بسته‌ی الحاقی دست پیدا کرده و می‌توانند حدود سه هفته زودتر از دیگر کاربران، به تجربه‌ی بسته‌ی الحاقی مورد نظر بپردازند.

بازی Total War: Warhammer 2 در حال حاضر در دسترس پلتفرم رایانه‌ی شخصی قرار دارد. شما می‌توانید برای آشنایی بیشتر با این عنوان، نقد و بررسی این اثر را با نام «در جست و جوی هرج و مرج» مطالعه فرمایید.

