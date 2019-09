سازندگان Celeste استودیوی جدیدی تاسیس کردند

استودیوی Matt Makes Games دیگر وجود ندارد. «مت تورسون» (Matt Thorson) – پایه‌گذار این استودیو – شرکت توسعه دهنده بازی «سلست» (Celeste) را بازنشسته کرد، تا استودیوی جدیدی را با همان اعضای قبلی راه اندازی نماید که Extremely OK Games – یا بطور مختصر EXOK – نامیده خواهد شد. تورسون ضمن اعلام آغاز به کار استودیوی جدید چنین گفت:

«من Matt Makes Games را زمانی شروع کردم که به تنهایی و در زیرزمین خانه والدینم کار می‌کردم، و فکرش را هم نمی‌کردم که روزی با چنین گروه خارق‌العاده‌ای روی یک بازی به این ابعاد کار کنم. همکاران من در TowerFall نقشی بزرگتر از آنچه در تصورات من می‌گنجید بر عهده داشتند، و پس از Celeste واضح بود که اینکه خودمان را Matt Makes Games بنامیم، احمقانه است. علاوه بر آن، ایجاد EXOK به ما اجازه می‌دهد تا با به امور ساختار عادلانه‌تری ببخشیم، تا همه ما بتوانیم مالک بخشی از تلاش جمعی‌مان باشیم.»

استودیوی Extremely OK Games به دنبال تاسیس دفتری در ونکوئر کاناداست تا همه اعضای گروه را – که سابقا پخش و پلا بودند (به عنوان مثال، سه نفر از توسعه دهندگان استودیو سابقا ساکن سائو پائولو بودند) – در یک محل جمع کند. گروه از قبل کارهای آزمایشی خود را روی اولین پروژه استودوی تازه تاسیس شروع کرده است، و به تازگی هم کار خود را روی فصل نهم بازی سلست (Chapter 9: Farewell) – که آخرین محتوای الحاقی بازی خواهد بود، و سلست با این DLC به انتهای راه خود خواهد رسید – به پایان رسانده است.

