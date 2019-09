به نظر می‌رسد که Double Fine Presents – زیر مجموعه مستقل استودیوی «دابل فاین» که دستی در کار نشر بازی‌های مستقل داشت – به پایان راه خود رسیده است. پس از اینکه استودیوی توسعه دهنده Psychonauts تحت تملک مایکروسافت درآمد، «تیم شفر» (Tim Schafer) – رئیس استودیو – طی مصاحبه‌ای با Destructoid گفته بود که شاید Presents، خیلی ساده، اضافه باشد.

«اینکه Double Fine Presents چه تحولی پیدا ‌می‌کند، مشخص نیست. دیگر خیلی معنایی ندارد که بخواهیم در حوزه نشر همان کارهایی را بکنیم که عملا دیگر نمی‌توانیم – مثلا اگر از این به بعد با پلتفرم‌های محدودتری سر و کار داشته باشیم. از لحاظ تجاری من فکر نمی‌کنم که داشتن یک انتشاراتی داخل [انتشاراتی دیگر] بطور ساختاری مفهومی داشته باشد. این مسئله پیچیده‌ایست.

اگر بخواهیم به فلسفه وجودی Double Fine Presents بازگردیم، بخش بزرگی از آن به این مسئله باز می‌گردد که امروزه بازی‌های زیادی وجود دارد، و اینکه هر بازی خاص بتواند به خودی خود توجه زیادی برانگیزد، واقعا سخت است.

ما قراردادهای زیادی نوشته‌ایم، می‌دانیم که چطور باید این کار را انجام داد، اینکه صاحبان پلتفرم‌ها چگونه عمل می‌کنند، و اینکه نشریات و روزنامه‌ها چطور کار می‌کنند – همه اینها چیزهای مختلفی است که یک عنوان مستقل تازه‌کار شاید چیزی در مورد آنها نداند. ما فکر کردیم که در چنین مواردی می‌توانیم به آنها کمک کنیم، و در عین حال، بازی‌های مورد علاقه خود را هم انتخاب کنیم و آنها را بیشتر در معرض نمایش قرار دهیم.»

سال ۲۰۱۴ بود که بخش انتشارات با هدف کمک به توسعه دهندگان کوچک و مستقل، توسط دابل فاین معرفی شد. به هر صورت، دابل فاین، جدای از اینکه این بخش باقی بماند یا نه، این هدف را دنبال خواهد کرد. شفر در این باب چنین گفت:

«مستقل از اینکه من بعد ما خودمان این بازی‌ها را منتشر کنیم یا نه، هنوز می‌توانیم این ماموریت را به انجام برسانیم، ماموریت کمک به توسعه دهندگان بازی‌های مستقل، گرچه حالا جزوی از مایکروسافت محسوب می‌شویم.

«ما هنوز هم می‌توانیم کارهایی مثل «روز توسعه دهندگان» (Day of the Devs) را – که بخش دیگری از Double Fine Presents بوده است، و کمک زیادی به رشد ۷۰ یا ۸۰ بازی رسانده – داشته باشیم. ما هنوز هم به مردم فرصت می‌دهیم تا با توسعه دهندگان ملاقات داشته باشند، و بازی‌های ایشان را به رایگان بازی کنند. این شیوه خوبی است برای رسیدن به همان هدف، و ما هنوز هم می‌توانیم این کارها را بکنیم، بدون اینکه نام خود را رسما روی آن قرار دهیم، و بخشی از درآمد را کسب کنیم.»

