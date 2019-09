استودیوی «سی‌دی پراجکت رد» (CD Projekt Red) به‌تازگی اعلام کرده که می‌خواهد دنباله بازی‌های «ویچر» و «سایبرپانک ۲۰۷۷» را بسازد و هر دو مجموعه را با یکدیگر به جلو پیش ببرد. سی‌دی پراجکت در گزارش مالی خود برای نیمه اول سال ۲۰۱۹ رسما این موضوع را اعلام کرد.

این شرکت در گزارش خود گفت: «مدیریت کردن دو مجموعه بزرگ (سایبرپانک و ویچر) همراه با تعدادی از تیم‌های مستقل، شرکت را قادر می‌سازد که همزمان روی چندین پروژه کار کند و با موفقیت از پس برنامه انتشار طولانی‌مدت خود بر بیاید.»

این شرکت در ادامه افزود: «مهاجرت به این مدل و پشتیبانی کردن از دو مجموعه بزرگ این اجازه را می‌دهد که فعالیت‌های تولیدی و مالی بهتر شود، خطرهای احتمالی کاهش یابد و کارمندان شرکت راحت‌تر به دنبال رویکرد حرفه‌ای خود بروند و به آن برسند.»

کار کردن روی دو مجموعه بزرگ به صورت همزمان به نفع افراد استودیو هم خواهد بود. در این حالت، سی‌دی‌پراجکت می‌تواند فراز و نشیب ترازنامه خود را کاهش داده و نیروی کاری بزرگ‌تر و توانمندتری را در اختیار خود داشته باشد.

از دیگر نکات جالب گزارش مالی شرکت می‌توان به فروش بازی «ویچر ۳» اشاره کرد که از سال گذشته ثابت بوده و تغییر نکرده است. این بدین معناست که مجموعه ویچر همچنان نقشی مهمی در درآمدهای شرکت دارد. خیلی از افرادی که تا به حال با سی‌دی پراجکت آشنا نبوده‌اند، بعد از نمایش سایبرپانک ۲۰۷۷ به سراغ آثار قبلی استودیو می‌روند و آن‌ها را بازی می‌کنند. بنابراین، ویچر ۳ همچنان فروش خوبی دارد و همین باعث می‌شود تا شرکت منابع بیش‌تری را در اختیار سازندگان قرار دهد.

سایبرپانک ۲۰۷۷ در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ برای پلی‌استیشن۴، ایکس‌باکس‌وان و کامپیوتر منتشر خواهد شد. مدتی پس از آن، بازی برای سرویس گوگل استیدیا هم در دسترس قرار می‌گیرد. در حال حاضر پیش‌درآمد اثر در قالب یک بازی رومیزی با نام «سایبرپانک رد» (Cyberpunk Red) عرضه شده است.

قسمت جدید سایبرپانک و ویچر ساخته خواهد شد، اما فعلا نمی‌دانیم که این استودیوی لهستانی برای قدم بعدی خود چه برنامه‌ای در سر دارد.

