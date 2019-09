در حالی که چند روز تا عرضه‌ی قسمت سوم مجموعه بازی‌های Borderlands فاصله داریم، شرکت بازی‌سازی گیرباکس به صورت رایگان تمام محتوای دانلودی Borderlands 2 را به نسخه‌ی واقعیت مجازی این بازی اضافه کرده است؛ طوری که از امروز تمام کسانی که بازی Borderlands 2 VR را داشته باشند، به صورت رایگان بسته‌ی دانلودی BAMF را دریافت خواهند کرد.

این بسته‌ی دانلودی که اسمش مخفف Badass Mega Fun Pack است، ۱۶ محتوای مختلف را در خود جای داده است که تا به امروز برای بازی اصلی Borderlands 2 عرضه شده بودند. این محتوا، بسته‌های الحاقی بزرگ و بسیار خوب بازی مثل مثل Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep یا Mr. Torque’s Campaign of Carnage را شامل می‌شود که نه تنها تجربه‌ی Borderlands 2 را بزرگتر و بهتر کردند، بلکه حتی در برخی مواقع از بازی اصلی هم بهتر بودند.

بازی Borderlands 2 VR در حال حاضر فقط به صورت انحصاری برای هدست واقعیت مجازی پلی‌استیشن وی‌آر عرضه شده است و در واقع تمام محتوایی که از آن صحبت می‌کنیم، روی هدست واقعیت مجازی پلی‌استیشن قابل تجربه است. با این حال، شرکت بازی‌سازی گیرباکس قول داده است تا در پاییز امسال، بازی Borderlands 2 VR روی کامپیوتر و برای هدست‌های این پلتفرم هم عرضه شود.

در مقایسه با دیگر بازی‌هایی که برای هدست‌های واقعیت مجازی ساخته شده‌اند، بازی Borderlands 2 VR تجربه‌ی یک بازی کامل را روی هدست‌های واقعیت مجازی فراهم می‌کند و ده‌ها ساعت محتوای مختلف را در خود جای داده است.

از طرف دیگر، بازی‌کننده‌هایی که هدست واقعیت مجازی ندارند و دوست دارند تجربه‌ای تازه از Borderlands داشته باشند، می‌توانند هفته‌ی آینده سراغ قسمت سوم این مجموعه بازی‌ها یعنی Borderlands 3 بروند.

منبع: ۲K Games

The post تمام محتوای دانلودی Borderlands 2 به نسخه‌ی واقعیت مجازی بازی اضافه شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala