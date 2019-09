اطلاعات جدیدی از سبک هنری بازی Borderlands 3 منتشر شد

عناوین سری Borderlands ویژگی‌های خاص بسیاری دارند که آن‌ها را از دیگر بازی‌های تیراندازی موجود در بازار متمایز می‌کند. با این حال، اولین و واضح‌ترین تفاوتی که در نخستین نگاه به چشم می‌آید، طراحی هنری خاص این سری محبوب است. اگرچه بسیاری از عناوین موجود سبک واقع‌گرایانه را انتخاب کرده‌اند ولی سری Borderlands همیشه جهانی […]

با این حال، به نظر می‌رسد استفاده از عبارت Cel-Shaded در توصیف سبک هنری این بازی درست نیست. آقای رندی پیچ‌فورد (Randy Pitchford)، مدیر استودیوی گیرباکس سافتور (Gearbox Software)، در جدیدترین پیام خود بیان کرده است که برای توصیف سبک استفاده شده در طراحی هنری سری Borderlands، باید از عبارت «سبک و شیوه‌ی کتاب‌های مصور (Comic Book Style)» استفاده کنیم. آقای پیچ‌فورد در ادامه بیان کردند که اعضای استودیوی گیرباکس عموما از عبارت‌هایی همچون «سبک تصاویر مفهومی (Concept Art Style)» و یا «Graphic Novel Art Style» برای توصیف این سری استفاده می‌کنند. اگر با طراحی به سبک Cel-Shaded آشنا نیستید، می‌توانید نگاهی به عناوینی همچون The Legend of Zelda: The Wind Waker بیندازید تا بتوانید تفاوت بین این سبک و طراحی هنری سری Borderlands را بهتر درک کنید.

آقای پیچ‌فورد در ادامه فرصت را غنمیت شمرده و به برخی از سوالات کاربران درباره‌ی داستان بازی نیز پاسخ دادند. یکی از سوال‌هایی که به آن پاسخ داده شد، پرسشی درباره‌ی سایرن‌ها (Sirens)، منبع اصلی قدرت آن‌ها و این موضوع که آیا واقعا در آغاز تنها ۶ نفر از آن‌ها در جهان سری وجود داشته‌اند، بود. آقای پیچ‌فورد در پاسخ به این سوال بیان کردند که «هیچ مدرکی برای اثبات نادرستی باور کسانی که به وجود تنها ۶ نفر از آن‌ها اعتقاد دارند، وجود ندارد». متاسفانه آقای پیچ‌فورد منبع اصلی قدرت سایرن‌ها را مشخص نکرده و تنها به نسخه‌ی سوم اشاره کردند. از این رو، به نظر می‌رسد باید انتظار انتشار اطلاعات بیشتر درباره‌ی داستان سایرن‌ها در جدیدترین نسخه‌ی سری را داشته باشیم.

بازی Borderlands 3 در روز جمعه ۲۲ شهریور ماه سال جاری (۱۳ سپتامبر ۲۰۱۹ میلادی) در دسترس کاربران کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی قرار می‌گیرد. براساس اطلاعات منتشر شده، محدودیت انتشار نقدها و نمرات این بازی مورد انتظار حدود چهار روز قبل از عرضه‌ی رسمی بازی، برداشته می‌شود. اگر از طرفداران این سری هستید، توصیه می‌کنیم جدیدترین مصاحبه‌ی تهیه‌ کننده‌ی ارشد این بازی درباره‌ی گیم‌پلی، مکانیک‌ها و بسیاری موارد دیگر را مطالعه کنید.

