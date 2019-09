در حالی که با پیشرفت تکنولوژی گرافیک بازی‌های روز به روز بهتر و چشم‌نوازتر می‌شود، به نظر می‌رسد فیزیک و واکنش‌های اشیا در دنیای بازی‌ها رو به عقب‌گرد است.

شاید بدانید و شاید هم نه،‌ ولی محاسبات فیزیکی و اعمال آن‌ها در بازی بسیار گران است و یکی از دلایلی که در اکثر بازی‌های شاهد افت این موضوع هستیم هزینه‌بر بودن آن است. شما نمی‌توانید پشت باکس‌آرت یا در تبلیغات بازی درباره چین چیزهایی صحبت کنید ولی پردازش بازی به صورت 4K از بحث‌هایی است که تقریبا همه دوست دارند و در سال‌های گذشته نیز بسیار مهم شده است.

ارجحیت‌دادن زیبایی‌های ظاهری به چیزهای دیگر مسیری است که صنعت بازی در پیش گرفته و نمی‌توان خیلی کسی را هم در این مورد مقصر دانست. سال گذشته مقاله‌ای منتشر شد که در اشاره شده بود تعلاملات فیزیکی به اندازه گذشته برای توسعه‌دهندگان حائز اهمیت نیستند.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از VG247، اخیرا در یوتیوب ویدئویی منتشرشده که به مقایسه Gears of War 2 برروی Xbox 360 با Gears 5 برروی Xbox One پرداخته و همان‌طور که در ادامه می‌توانید مشاهده کنید،‌ تفاوت‌ها در برخی بخش‌ها واضح هستند.

Gears of War 2 دارای محیط‌هایی با تخریب‌پذیری واقع‌گرایانه‌تر بوده که به شما اجازه نمی‌دهد برای مدتی طولانی در کاور بمانید؛ هم‌چنین شیشه‌های بازی پس از شلیک خردشده در حالی که در Gears 5 در صورت شلیک به شیشه‌ها تنها شاهد خرده‌ریزهایی بسیار کوچک خواهید بود و تنها برخی از موانع تخریب می‌شوند.

هم‌چنین در Gears of War 2 وزن و سنگینی موجودات، نحوه‌ای که دوربین به آن واکنش نشان می‌دهد و عکس‌العمل دشمنان به تیراندازی‌های شما تاحدودی طبیعی‌تر است. اما یکی از بخش‌هایی که در آن Gears 5 در قیاس با Gears of War 2 کم‌ترین جزئیات را دارد، خون‌ریزی است؛ در Gears 5 خون‌ها پس از چندین ثانیه از بین می‌روند در حالی که در Gears of War 2 شاهد خون‌ بیشتر و هم‌چنین ماندگاری بیشتر آن هستیم.

در زیر می‌توانید ویدئوی این مقایسه را مشاهده نمایید.





دانلود با کیفیت SD | دانلود با کیفیت HD

تماشا به صورت تمام‌صفحه

بازی Gears 5 هم‌اکنون از امروز برروی پلتفرم‌های Xbox One و PC در دسترس است. در پایان لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame