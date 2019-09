Remnant: From the Ashes | تاریخ انتشار حالت Adventure Mode مشخص شد

اگرچه ساخته‌ی جدید استودیوی گان‌فایر گیمز (Gunfire Games) کاملا بی‌نقص نبود ولی طراحی هنری و مکانیک‌های به‌کار رفته در بازی Remnant: From the Ashes آن‌قدر جذاب بودند که بتوانند نظر مثبت کاربران و منتقدین را به سمت خود جذب کنند. تیم سازنده نیز تا به امروز با انتشار به‌روزرسان‌های رایگان متعدد از این عنوان پشتیبانی […]

اگرچه ساخته‌ی جدید استودیوی گان‌فایر گیمز (Gunfire Games) کاملا بی‌نقص نبود ولی طراحی هنری و مکانیک‌های به‌کار رفته در بازی Remnant: From the Ashes آن‌قدر جذاب بودند که بتوانند نظر مثبت کاربران و منتقدین را به سمت خود جذب کنند. تیم سازنده نیز تا به امروز با انتشار به‌روزرسان‌های رایگان متعدد از این عنوان پشتیبانی کرده است. به‌روزرسان رایگان بعدی این بازی حدود ۳ روز دیگر منتشر می‌شود و حالت جدید Adventure Mode را با خود به همراه خواهد داشت.

همان‌طور که می‌دانید، با تمام کردن بخش داستانی بازی، شما تنها با بخشی از شخصیت‌ها و مامرویت‌های موجود در بازی روبه‌رو می‌شوید. حالت جدید Adventure Mode به شما اجازه می‌دهد بدون نیاز به شروع دوباره‌ی بخش داستانی، بخش‌های از دست رفته‌ی بازی و به خصوص مبارزه با باس‌ها را تجربه کنید. از آن‌جایی که پیشرفت شما بین بخش داستان و بخش Adventure Mode به اشتراک گذاشته می‌شود، این حالت جدید راه بسیار خوبی برای تجربه‌ی تمامی بخش‌های بازی و کسب تمامی آیتم‌های موجود خواهد بود. هم‌زمان با انتشار حالت Adventure Mode، مناطق Ruined Earth، Yaesha و Rhom در این بخش در دسترس کاربران قرار می‌گیرند.

یک هفته پس از انتشار بخش Adventure Mode، یک سیاه‌چاله‌ی جدید نیز به بازی اضافه می‌شود. این سیاه‌چاله به آزمایشگاه Leto مربوط می‌شود و با توجه به این که برخی از آزمایش‌های صورت گرفته در این مکان «از کنترل خارج شده‌اند»، باید منتظر ماند و دید تیم سازنده چه هیولاهای عجیبی را برای ما در نظر گرفته‌اند. حالت جدید Adventure Mode در تاریخ ۲۱ شهریور ماه سال جاری (۱۲ سپتامبر سال ۲۰۱۹ میلادی) و این سیاه‌چاله‌ی جدید یک هفته بعد یعنی در تاریخ ۲۸ شهریور ماه (۱۹ سپتامبر) در دسترس کاربران قرار می‌گیرند.

بازی Remnant: From the Ashes هم‌اکنون برروی کنسول‌های اکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس است. شما می‌تواند نقد و بررسی این بازی به قلم مصطفی زاهدی با عنوان «برخاسته از خاکستر، در جست و جوی آتش… | نقد و بررسی بازی Remnant From the Ashes» را مطالعه کنید.

