رسمی؛ به زودی شاهد رویدادی از بازی The Last of Us Part 2 خواهیم بود | اوایل مهرماه

مدتی طولانی است که طرفداران چشم انتظار نمایش جدیدی از بازی The Last of Us Part 2 هستند و همچنان استودیوی ناتی داگ (Naughty Dog) در سکوت خبری به سر می‌برد. اما به نظر می‌رسد انتظارها رو به پایان بوده و قرار است به زودی شاهد نمایش جدیدی از این بازی مورد انتظار باشیم.

همان‌طور که مطلع هستید، به تازگی نمایشی از بازی The Last of Us Part 2 پشت درهای بسته به تصویر کشیده شد و به نظر می‌رسد، شرکت سونی به زودی آن را به صورت عمومی در معرض نمایش قرار خواهد داد. جف کیلی (Geoff Keighley)، خالق مراسم The Game Awards، با ارسال پیامی در صفحه‌ی اجتماعی خود از برگزاری رویدادی برای این بازی خبر داد و از بازی‌بازان برای شرکت در آن دعوت به عمل آورد. متن پیام وی بدین شرح است:

و بزن که رفتیم! شما را این ماه خواهیم دید.

این رویداد در تاریخ سه‌شنبه، ۲ مهرماه ۱۳۹۸ (۲۴ سپتامبر ۲۰۱۹ میلادی) آغاز خواهد شد و شما می‌توانید انتظار اخبار و اطلاعات جدیدی را از این بازی، در حوالی تاریخ یاد شده داشته باشید.

بازی The Last of Us Part 2 قرار است در تاریخی نامشخص به صورت انحصاری برروی کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه گردد و شایعاتی مبنی بر انتشار آن در بهار سال آینده نیز منتشر شده است. علاقه‌مندان می‌توانند اخبار و اطلاعات مرتبط با این بازی را از این نشانی مطالعه و یا دنبال نمایند. همچنین علاقه‌مندان می‌توانند به منظور مطلع شدن از عوامل محبوبیت این مجموعه، مقاله‌ی آن تحت عنوان وجه تمایز ناتی‌داگ | عواملی که باعث موفقیت و محبوبیت بازی The last of Usشدند را از نشانی قرار گرفته مطالعه نمایند.

منبع متن: gamefa