تاریخ انتشار اطلاعات و تریلر جدید The Last of Us: Part 2 به صورت رسمی اعلام شذ

اوایل این ماه بود که تریلر جدید بازی مورد انتظار The Last of Us Part 2 در رویداد کارکنان GameStop پشت درب‌های بسته به نمایش درآمد و حال به نظر می‌رسد که گیمرها نیز می‌توانند این تریلر را به زودی تماشا کتتد. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Pushsquare، مجری شناخته‌ شده‌ی صنعت گیم یعنی "جف کیلی"(Geoff Keighley) طی پستی بر روی توئیتر اعلام کرد که استودیوی سازنده‌ی بازی The Last of Us Part 2 "ناتی داگ" در حال دعوت از اعضای مطبوعات برای شرکت در یک رویداد رسانه‌ای در اواخر ماه سپتامبر می‌باشد. برگزاری این رویداد می‌تواند به معنای انتشار اطلاعات و به احتمال فراوان تریلر گیم‌پلی جدید به صورت عمومی یا حتی اعلام تاریخ دقیق عرضه‌ی بازی می‌باشد.

تاریخ دقیق برگزاری این رویداد 24 سپتامبر(سه‌شنبه 2 مهر) است. انتظارات شما از این رویداد رسانه‌ای چیست؟

منبع متن: pardisgame