GreedFall توسط استودیوی فرانسوی Spiders توسعه یافته است که ساخت عناوینی همانند Bound by Flame و The Technomancer را در کارنامه دارد. این بازی شما را به جزیره‌ای رام نشده می‌فرستد، به این امید که درمانی برای طاعونی که سرزمین‌تان را فرا گرفته است پیدا کنید. حال به گزارش پردیس‌گیم، وبسایت IGN ویدئویی از 17 دقیقه‌ی آغازین بازی را به اشتراک گذاشته است که سیستم مبارزات، دیالوگ‌ها، برخی از محیط‌های بازی و... را به تصویر می‌کشد. GreedFall هم‌اکنون بر روی PC، PS4 و Xbox One در دسترس است.

منبع متن: pardisgame