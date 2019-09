شایعه: کمپانی سونی یک رویداد در ماه سپتامبر برگزار خواهد کرد؛ اپیزود جدید State of Play؟

اوایل امروز بود که خبری رسمی منتشر شد مبنی بر اینکه استودیوی ناتی‌داگ در تاریخ 24 سپتامبر(سه‌شنبه 2 مهر) میزبان یک رویداد رسانه‌ای با محوریت بازی The Last of Us Part 2 می‌باشد. اما به نظر می‌رسد که هفته‌ی آخر سپتامبر برای سونی شلوغ‌تر از همیشه است.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Pushsqure، حساب کاربری کاملا معتبر ZhugeEX بر روی وبسایت ResetEra گفت که رویداد رسانه‌ای The Last of Us Part 2 تنها رویدادی نیست که سونی در آن هفته برگزار می‌کند. با توجه به این پست، ظاهرا غول ژاپنی برنامه‌های بیشتری را برای هفته‌ی آخر ماه سپتامبر(از سه شنبه 2 مهر تا 8 مهر) تدارک دیده است. در حال حاضر، محتمل‌ترین گزینه، پخش اپیزود جدید برنامه‌ی State of Play می‌باشد و شاید در اپیزود سوم همین برنامه است که تریلر جدید The Last of Us Part 2 به صورت عمومی منتشر می‌شود.

تاکنون حضور سونی در رویداد Tokyo Game Show که از تاریخ 21 تا 24 شهریور برگزار می‌شود قطعی است. حدس شما در صورت درست بودن این شایعه چیست؟ سونی چه رویدادی را در هفته‌ی آخر ماه سپتامبر برگزار خواهد کرد؟

منبع متن: pardisgame