نام شرکت سونی (Sony) به تازگی به شدت بر سر زبان‌ها افتاده است و خبرها، گزارشات و شایعات بسیاری بدون وقفه از آن‌ها منتشر می‌شود. همان‌طور که مطلع هستید، رویداد جدیدی مرتبط با بازی The Last of Us Part 2 به زودی برگزار خواهد شد و قرار است اطلاعات و نمایش‌های جدیدی از آن منتشر […]

منبع متن: gamefa