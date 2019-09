در سال ۲۰۱۷، الکترونیک آرتز مشغول جمع کردن خرابکاری لوت‌باکس‌های خود در بازی «بتلفرانت ۲» (Star Wars: Battlefront II) بود. در آن زمان یکی از ناظران شرکت در سایت ردیت (Reddit)، از حساب رسمی الکترونیک آرتز در این سایت برای پاسخگویی به انتقادات طرفداران در باب قفل بودن کاراکترهای بازی استفاده کرد. پس از دو سال، این پاسخ با بیش از ششصد هزار رای منفی، موفق شد نام الکترونیک آرتز را در کتاب رکوردهای «گینس» (Guiness) ثبت کند.

این رکورد توسط یکی از کاربران ردیت – آماشا (Amasha) – پیدا شد. او عکسی را از کتاب رکوردهای گینس سال ۲۰۲۰ فرستاده است که این رکورد را نشان می‌داد. این پست تا الان بیش از هشتاد هزار رای مثبت بدست آورده است.

ناظر مذبور در تاریخ ۱۲ نوامبر سال ۲۰۱۷ و در پاسخ به انتقادات طرفداران در ساب‌ردیت بازی بتلفرانت چنین نوشته بود:

«هدف ما اینست که برای بازی‌کنندگان در هنگام دستیابی به هر یک از قهرمانان بازی یک احساس غرور و پیروزی ایجاد نماییم.

«اما در باب هزینه، ما قیمت هر کدام را بر مبنای داده‌های جمع آوری شده از بتای عمومی تعیین کرده‌ایم، و سایر تعدیلات چنان انجام پذیرفته است تا قبل از عرضه نهایی بازی، جایزه‌ها را به رویداد مهمی بدل سازد. از میان بسیاری از عوامل، ما به میانگین نرخ پول کسب شده توسط هر بازی‌کننده در هر روز نگاه می‌کنیم، و مرتبا تعدیلات دیگری را انجام خواهیم داد تا مطمئن شویم که چالش‌های پیش روی بازی‌کنندگان جذاب، باارزش، و البته دسترس‌پذیر از طریق بازی کردن باشد.

«ما بازخوردهای بیغرض را، و اشتیاقی را که جامعه طرفداران حول موضوعات جاری اینجا در ردیت، در سایر فروم‌های ما، و در سراسر شبکه‌های اجتماعی مختلف نشان می‌دهند، ارج می‌نهیم.

«گروه ما تغییرات را ادامه خواهد داد، و بازخوردهای جامعه طرفداران را رصد می‌کند، و همه را تا جای ممکن به روز نگه خواهد داشت.»

این پست از زمان ارسال بیش از ۶۸۳۰۰۰ رای منفی جمع کرده است. رقمی که هیچ کامنت دیگری در تاریخ ردیت بدان نزدیک نشده است. برای مقایسه جالب است بدانید که دومین کامنت با بیشترین رای منفی، تنها ۸۹۰۰۰ رای منفی دارد.

با این حساب به نظر می‌رسد که باید به الکترونیک آرتز جهت نائل شدن به این مهم تبریک گفت!

منبع: Kotaku

