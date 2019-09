آقای دیوید کیج (David Cage)، رییس استودیوی کوانتیک دریم (Quantic Dream) در جدیدترین صحبت‌های خود گفته است این استودیو برای گفتن داستان‌گویی در بازی‌هایش نیازی به بازیگران و استعدادهای مطرح هالیوودی ندارد. آقای کیج اخیرا در گفتگو با وب‌سایت OnlySP، به پرسش‌هایی در مورد پورت نسخه‌ی رایانه‌های شخصی برخی از عناوین این استودیو پاسخ داد. […]

آقای دیوید کیج (David Cage)، رییس استودیوی کوانتیک دریم (Quantic Dream) در جدیدترین صحبت‌های خود گفته است این استودیو برای گفتن داستان‌گویی در بازی‌هایش نیازی به بازیگران و استعدادهای مطرح هالیوودی ندارد.

آقای کیج اخیرا در گفتگو با وب‌سایت OnlySP، به پرسش‌هایی در مورد پورت نسخه‌ی رایانه‌های شخصی برخی از عناوین این استودیو پاسخ داد. وی در پاسخ به این سوال که آیا این استودیو در آینده از استعدادها و بازیگران شناخته شده در بازی‌های خود استفاده خواهد کرد، اظهار داشت:

ما هرگز بازیگران با نام‌های بزرگ را به عنوان یک سرمایه برای بازی‌های خود در نظر نگرفتیم. در واقع ما برخی اوقات احساس می‌کردیم که این موضوع کاملا برعکس است: داشتن بازیگران مشهور می‌تواند یک نقص برای یک عنوان باشد، زیرا برخی از مطبوعات و بازی‌بازان فکر می‌کنند که آنها فقط سرمایه‌هایی برای بازاریابی هستند.

کیج در ادامه از عملکرد الن پیج (Ellen Page) در بازی Beyond: Two Souls تمجید کرد و اظهار داشت که آن شخصیت بدون عملکرد پیج کاملا متفاوت می‌شد.

وی توضیح داد:

ما مطمئنا در آینده با استعدادها و بازیگران هالیوودی همکاری خواهیم کرد؛ چرا که آن‌ها به طور چشمگیری به ما کمک می‌کنند تا تجربیات احساسی و شخصیت‌های باورپذیر را خلق کنیم.

به طور کلی، رییس استودیوی Quantic Dream تأکید کرد که مهمترین چیز، خلق شخصیت‌های جالب برای قرارگیری در روایت‌ داستان بازی است.

تاکنون نسخه‌ی رایانه‌های شخصی دو عنوان Heavy Rain و Beyond: Two Souls منتشر شده‌اند. قرار است تا انتهای سال جاری میلادی، بازی Detroit: Become Human نیز برای پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه شود.

منبع متن: gamefa