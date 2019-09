سلام خدمت کاربران و همراهان همیشگی گیمفا. امیدوارم حالتان خوب باشد و روزهای تابستانی داغ و خوبی را سپری کنید. با بخش جدید «موسیقی‌ گیمفا» همراه شما هستیم. به مانند گذشته، در این بخش سعی داریم تا موسیقی متن بازی‌های ویدئویی محبوب شما را تهیه کرده و برای دانلود قرار دهیم. در جدیدترین قسمت به سراغ […]

سلام خدمت کاربران و همراهان همیشگی گیمفا. امیدوارم حالتان خوب باشد و روزهای تابستانی داغ و خوبی را سپری کنید. با بخش جدید «موسیقی‌ گیمفا» همراه شما هستیم. به مانند گذشته، در این بخش سعی داریم تا موسیقی متن بازی‌های ویدئویی محبوب شما را تهیه کرده و برای دانلود قرار دهیم. در جدیدترین قسمت به سراغ موسیقی‌های بازی محبوب Bioshock Infinite رفته‌ایم؛ پس با ما همراه باشید.

در سیزدهمین قسمت از بخش جذاب موسیقی‌ گیمفا در خدمت شما هستیم. همان طور که مستحضر هستید سعی بر این داریم تا در کنار موسیقی بازی‌های جدید، موسیقی‌های خاطره انگیز بازی‌های قدیمی و محبوب را نیز در اختیار شما همراهان همیشگی گیمفا قرار دهیم. بنابراین در این قسمت به سراغ یکی از بازی‌های محبوب نسل هفتم یعنی Bioshock Infinite رفتیم که قطعا می‌توان آن را یکی از برترین‌های این سری به شمار آورد. قطعات اصلی موسیقی‌های بازی Bioshock Infinite توسط گری شایمن (Garry Schyman) ساخته شده‌اند؛ شخصی که ساخت موسیقی‌های نسخه‌ی اول و دوم این سری را نیز به عهده داشت. سایر قطعات نیز توسط کن لوین نوشته شده و آقای Jim Bonney، کارگردان بخش موسیقی‌های استودیوی ایریشنال گیمز (Irrational Games) نیز ساخت آن‌ها را به عهده داشت.

شاید بازی Bioshock Infinite داستان عمیق جذابی داشته باشد اما از نظر من، این موسیقی‌های آن بوده‌اند که به دنیای بازی روح بخشیده و باعث شده تا آنقدر درگیر داستان عمیق و دنیای زیبای بازی شویم که حتی پلک زدن را نیز فراموش کنیم. شما می‌توانید در قسمت پایین نام قطعات آلبوم موسیقی‌های بازی Bioshock Infinite را مشاهده و در ادامه آن را از طریق لینک‌های قرار داده شده دانلود کنید.

Introduction

Welcome to Columbia

Will the Circle Be Unbroken

Lighter Than Air

Lutece

The Battle for Columbia I

The Girl in the Tower

Elizabeth

The Songbird

Rory O’More/Saddle the Pony

The Battle for Columbia II

The Readiness Is All

Lions Walk with Lions

Will the Circle Be Unbroken

Unintended Consequences

The Battle for Columbia III

Family Reunion

Solace

The Battle for Columbia IV

The Battle for Columbia V

Let Go

Doors

The Girl for the Debt

Back in the Boat

AD

Smothered

Baptism

Will the Circle Be Unbroken (full version)

دانلود آلبوم موسیقی‌های بازی Bioshock Infinite با کیفیت MP3 320

