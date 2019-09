تاریخ برگزاری The Game Awards 2019 اعلام شد

مدت زمان زیادی از رویداد The Game Awards 2018 نگذشته است، شبی که در آن God of War برنده‌ی جایزه‌ی بهترین بازی سال شد. مراسم The Game Awards توسط چهره‌ی شناخته‌شده‌ی صنعت گیم "جف کیلی" میزبانی می‌شود که علاوه بر اعطای جوایز در شاخه‌های مختلف، تریلرهای متعددی نیز در جریان آن پخش می‌شوند. حال به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Pushsquare، آقای جف کیلی، تاریخ برگزاری The Game Awards 2019 را طی پستی بر روی توئیتر اعلام کرد. بدین ترتیب پنجمین دوره‌ی مراسم The Game Awards در تاریخ 12 دسامبر(پنجشنبه 21 آذر) برگزار می‌شود.

به نظر شما چه عناوینی کاندید بهترین بازی سال می‌شوند؟ دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

منبع متن: pardisgame