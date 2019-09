بازی Close to the Sun اوایل سال جاری برروی پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر شد و بازخوردهای ضد و نقیضی را از جانب منتقدین و بازی‌بازان دریافت کرد. اما توسعه‌دهندگان آن ناامید نشدند و قرار است فرصت دیگری را به این بازی با انتشار آن برروی کنسول پلی‌استیشن ۴ اعطا کنند. بازی Close to the Sun […]

بازی Close to the Sun اوایل سال جاری برروی پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر شد و بازخوردهای ضد و نقیضی را از جانب منتقدین و بازی‌بازان دریافت کرد. اما توسعه‌دهندگان آن ناامید نشدند و قرار است فرصت دیگری را به این بازی با انتشار آن برروی کنسول پلی‌استیشن ۴ اعطا کنند.

بازی Close to the Sun که از مجموعه‌ی Bioshock و زندگی دانشمند افسانه‌ای، نیکولا تسلا (Nikola Tesla)، الهام گرفته است، بازی‌بازان را در نقش رز آرچز (Rose Archer) به منظور کشف راز ناپدید شدن خواهر خود یعنی ایدا (Ada) و خدمه‌ی کشتی هیلیوس (Helious) قرار می‌دهد. این بازی هم به صورت فیزیکی و هم به صورت دیجیتالی در کنار نسخه‌ی محدود Close to the Sun Limited Collector’s Edition آن در تاریخ سه‌شنبه، ۷ آبان‌ماه ۱۳۹۸ (۲۹ اکتبر ۲۰۱۹ میلادی) در دسترس کاربران پلی‌استیشن ۴ قرار خواهد گرفت. تنها ۱۰۰۰ نسخه از نسخه‌ی محدود آن منتشر خواهد شد و بازی‌بازان می‌توانند آن را از همین حالا از وب‌سایت ناشر آن یعنی شرکت وایرد پروداکشن (Wired Production) پیش‌خرید کنند که محتویات آن عبارتند از:

یک نسخه‌ی فیزیکی از بازی Close to the Sun برای یکی از کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و نینتندو سوییچ.

یک محفظه‌ی آهنی شامل تصاویر هنری آن.

یک Delux Hardback Artbook که ۴۸ صفحه از تصاویر هنری شگفت‌انگیز این بازی را شامل می‌شود.

یک نشان آهنی کارت فارابی که به صورت انحصاری است.

۷ موسیقی گوش‌نواز از پورسلین پیل (Porclain Pill).

نامه‌ی احساسی ایدا به خواهر خود که وی را به کشتی هیلیوس فرا می‌خواند.

گواهی اعتبار آن که شمارش و تزیین شده است.

یک نسخه‌ی اضافی این بازی برای فروشگاه اپیک گیمز به منظور تجربه‌ی آن توسط دیگر بازی‌بازان.

بازی Close to the Sun در حال حاضر برروی کنسول اکس‌باکس وان، نینتندو سوییچ و پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس قرار داشته و نسخه‌ی محدود آن در حدود ۱۰۰ دلار قیمت دارد. علاقه‌مندان می‌توانند نقد و بررسی این بازی تحت عنوان «نزدیک به رپچر» به قلم آریا مقدم را از نشانی قرار گرفته مطالعه نمایند.

منبع متن: gamefa