همان‌طور که می‌دانید هر چند وقت یکبار Microsoft بازی‌های جدیدی را به سرویس Xbox Game Pass اضافه می‌کند تا کسانی که مشترک این سرویس هستند بتوانند به طور رایگان به تجربه‌ی این بازی‌های منتخب بپردازند. البته برخی از بازی‌ها پس از مدتی از این سرویس خارج می‌شوند تا به جای آن‌ها بازی‌های جدیدی در این سرویس قرار بگیرند. به گزارش پردیس گیم و به نقل از وب سایت comicbook، حال به تازگی و در جدیدترین اخبار منتشر شده، حساب کاربری Xbox Game Pass در شبکه‌ی اجتماعی توییتر نام 2 بازی جدیدی که قرار است در ادامه ماه سپتامبر به این سرویس بیایند را منتشر کرد.

امروز حساب کاربری Xbox Game Pass در شبکه‌ی اجتماعی توییتر نام 2 بازی Enter the Gungeon و GoNNER را به عنوان بازی‌های رایگانی که قرار است در ادامه این ماه در دسترس کاربران این سرویس قرار بگیرد را اعلام کرد. تا پیش از این تایید شده بود 6 بازی Dead Cells، Metal Gear Solid HD Edition: 2 & 3، Creature in the Well، Gears 5 Ultimate Edition، Enter the Gungeon، و Gonner Blueberry Edition نیز در این ماه برای کاربران سرویس Xbox Game Pass رایگان خواهد شد و حال با در نظر گرفتن این دو بازی که به تازگی معرفی شدند، در این ماه جمعا 8 بازی به مجموعه بازی‌های سرویس Xbox Game Pass اضافه شده است.



منبع متن: pardisgame