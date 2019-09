کمتر از یک ماه دیگر تا عرضه‌ی جدیدترین نسخه‌ی سری بازی Call Of Duty با عنوان Call Of Duty: Modern Warfare مانده است و بسیاری از بازی‌بازان بی‌صبرانه منتظر هستند. خبر خوب این است که به تازگی نسخه‌ی بتای بازی Call Of Duty: Modern Warfare برروی کنسول پلی‌استیشن ۴ در دسترس قرار گرفته و علاقه‌مندان […]

کمتر از یک ماه دیگر تا عرضه‌ی جدیدترین نسخه‌ی سری بازی Call Of Duty با عنوان Call Of Duty: Modern Warfare مانده است و بسیاری از بازی‌بازان بی‌صبرانه منتظر هستند. خبر خوب این است که به تازگی نسخه‌ی بتای بازی Call Of Duty: Modern Warfare برروی کنسول پلی‌استیشن ۴ در دسترس قرار گرفته و علاقه‌مندان می‌توانند با بخشی از این بازی آشنایی پیدا کنند.

امسال، سال بزرگی برای شرکت اکتیویژن (Activision) شناخته می‌شود. پس از چندین سال سکوت و نبود یک نسخه‌ی جذاب از سری Call of Duty، اکنون با نسخه‌ای از این مجموعه رو به رو هستیم که به نظر می‌رسد می‌تواند بازگشتی بزرگ و قدرتمند را برای این سری رقم بزند. Call of Duty: Modern Warfare همان بازی است که می‌تواند برای باری دیگر هواداران و طرفداران سری بازی‌های تیراندازی اول شخص را هیجان زده کرده و یک عنوان منحصر به فرد و خاص را در اختیار آن‌ها قرار دهد.

در همین راستا، به تازگی نسخه‌ی بتای بازی Call Of Duty: Modern Warfare در دسترس کسانی قرار گرفته که بازی را برروی کنسول پلی‌استیشن ۴ خود پیش خرید کرده‌اند. این در حالی است که دیگر کاربران این کنسول محبوب، باید تا فردا منتظر بمانند. طبق اخبار و گزارش‌های منتشر شده، نسخه‌ی بتای بازی از تاریخ ۲۳ شهریور ماه سال ۱۳۹۸ (۱۴ سپتامبر) تا دوشنبه ۲۵ شهریور ماه امسال (۱۶ سپتامبر) برروی تمامی پلتفرم‌های مربوطه در دسترس قرار خواهد گرفت. شرکت سازنده اعلام کرده که در این نسخه، سوپرایزهایی برای کاربران و بازی‌بازان در نظر گرفته‌اند که آن‌ها را به وجد خواهد آورد. پس اگر جزو علاقه‌مندان و طرفداران پر و پا قرص بازی‌های سبک شوتر هستید، این فرصت را از دست نداده و نسخه‌ی بتای بخش چند نفره‌ی بازی Call Of Duty: Modern Warfare را تجربه کنید.

بازی Call of Duty: Modern Warfare در تاریخ جمعه ۳ آبان ماه سال جاری (۲۵ اکتبر سال ۲۰۱۹ میلادی) برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد.

منبع متن: gamefa