تاریخ عرضه نسخه دسترسی زودهنگام عنوان Chernobylite در سبک وحشت و بقا اعلام شد + نمایش جدید

شرکت The Farm 51 امروز اعلام کرد که عنوان جدید خود در سبک علمی تخیلی ترس و بقا یعنی Chernobylite در تاریخ 16 اکتبر (چهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸) به صورت دسترسی زودهنگام بر روی شبکه Steam در دسترس قرار خواهد گرفت. به مناسبت اعلام این خبر، تیم سازنده تریلر جدیدی را نیز از این بازی به اشتراک گذاشت که در ادامه می‌توانید تماشا کنید.

به گزارش پردیس گیم و با توجه به بیانیه مطبوعاتی The Farm 51، تمامی طرفداران صبور Chernobylite در تاریخ اشاره شده این فرصت فوق العاده را خواهند داشت که در قلب تاریکی و محیط‌های مخوف کوپاچی و بقایای شهر متروکه پریپیات به گشت و گذار بپردازند.

Chernobylite در مرحله دسترسی زودهنگام با یک روایت داستانی هشت ساعته بازیکنان را با تجربه‌ای بدون محدودیت از بقا همراه خواهد کرد. علاوه بر این، در این مرحله از طریق عرضه بروزرسان‌های رایگان مراحل، محیط‌ها، شخصیت‌ها و تجهیزات جدیدی به بازی اضافه خواهد شد. داستان در Chernobylite به صورت غیر خطی و به شکلی غیر قابل پیش‌بینی روایت شده و کاملا متکی به تصمیمات بازیکنان بوده و با توجه به این تصمیمات، به پایان‌های منحصر به فردی نیز ختم خواهد شد. بنابراین، اگر شما داستان بازی را در مرحله دسترسی زودهنگام به اتمام رسانید، هر چند بار که بخواهید می‌توانید آنرا از نو و به روش‌های دیگر تجربه کنید.

لازم به ذکر است افرادی که در Kickstarter به ساخت Chernobylite کمک مالی کرده‌اند در تاریخ 17 سپتامبر (سه‌شنبه، ۲۶ شهریور ۱۳۹۸) می‌توانند نسخه آلفای این بازی را تجربه کنند. این افراد به مدت یک ماه برای تجربه بازی فرصت داشته و می‌توانند ایرادات آنرا گزارش کرده و نظرات، ایده‌ها و خواسته‌های خود از نسخه نهایی پروژه را با سازندگان به اشتراک بگذارند.

Chernobylite تجربه‌ای در سبک علمی تخیلی، ترس و بقا از سوی سازندگان عنوان تحسین شده Get Even است. بازی اکتشاف آزادانه در دنیای آشفته خود را با سیستم مبارزه‌ای چالش‌برانگیز، سیستم ساخت و ساز منحصر به فرد و داستانی غیر خطی ترکیب کرده است. بازی برای ساخت از موتور گرافیکی Unreal Engine 4 استفاده می‌کند و به فناوری اسکن Reality 51، که The Farm 51 بیش از 5 سال است که بر روی آن کار می‌کند، مجهز خواهد بود.

منبع متن: pardisgame