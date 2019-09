بسیاری از طرفداران Resident Evil بعد از معرفی بازی جدید این سری به نام Project Resistance نگران شدند که Capcom باز هم راه خود را گم کرده و شاهد تجربه‌ای مانند Resident Evil 2 Remake یا Resident Evil 7 نخواهیم بود. مطمئنا خیلی از افراد انتظار معرفی نسخه هشتم یا حداقل بازسازی Resident Evil 3 را داشتند اما در نهایت ناامید شدند.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از Comicbook، اکنون مت واکر به عنوان تهیه کننده در Capcom، گفته از درخواست برخی مردم برای ارائه دوباره تجربه‌ای مانند Resident Evil 2 Remake یا Resident Evil 7 آگاه است و در ادامه نظر شخصی خود در رابطه با این موضوع را اعلام کرد:

"افراد زیادی را دیده‌ام که از ایده ساخت Project Resistance خوشحال نیستند. کاملا درست است که مردم تجربیات با کیفیت بیشتری مثل Resident Evil 7 و Resident Evil 2 Remake بخواهند. از نظر من، ما به عنوان یک شرکت باید علاوه بر اصلاح و بهبود تجربیاتی که بازیکنان از ما انتظار دارند، گیم‌پلی جدیدی را خلق و ارائه دهیم. اگر یک چیز را بارها و بارها تکرار کنیم، مردم به تدریج علاقه خود به محصولات ما را از دست خواهند داد."

واکر در ادامه افزود Project Resistance همچنان "یک تجربه عالی ترسناک بقا" است. این عنوان، چهار بازیکن را در مقابل یک بازیکن دیگر که در مسیر آن 4 نفر مانع و خطر به راه می‌اندازد قرار می‌دهد. می‌توان گفت که این بازی چیزی بین Resident Evilهای سنتی و Dead by Daylight یا Friday the 13th: The Game قرار دارد. تاکنون کسانی که به تجربه Project Resistance پرداخته‌اند، طبق گزارشات واکنش مثبتی داشته‌اند.

واکر گفت Capcom همچنین به بازخوردهای طرفداران برای این پروژه جدید گوش می‌دهد و طبق نظرات آن‌ها اصلاحاتی انجام خواهد داد تا "از یک پروژه به یک بازی فوق‌العاده تبدیل شود."

هنوز تاریخ انتشار Project Resistance مشخص نیست اما بتای محدود آن (Closed Beta) در 12 مهر در دسترس بازیکنان قرار می‌گیرد.

منبع متن: pardisgame